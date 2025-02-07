استمتع بعيد الحب في دبي: أماكن مميزة للاحتفال
حتى عندما تبدو العزوبية خياراً سعيداً، هناك أوقات في السنة قد تجعل وضع علاقتك موضوعاً للتفكير. كان يوم عيد الحب - وهو يوم خاص للاحتفال بالحب والإيماءات الرومانسية العظيمة - دائماً يُعتبر مثالياً بفضل "سحره" المفترض في جمع الناس معاً، تماماً كما في القصص الخيالية. ولكن ماذا يحدث عندما لا تسير الحياة الواقعية على نفس المنوال؟
بينما يفضل بعض الأزواج الاحتفال بعلاقتهم في مناسبات أخرى، يختار آخرون الابتعاد عن الحيل التسويقية التي تأتي مع يوم عيد الحب. وهناك فئة ثالثة، أولئك الذين يعيشون حياة عزباء بسعادة ولكنهم لا يزالون يستمتعون بفكرة الخروج والاحتفال بالحب. فبعد كل شيء، لا توجد قاعدة تنص على أنه يجب أن تكون في علاقة للاستمتاع بهذه المناسبة.
في الواقع، يعد يوم فالنتاين، الذي يُحتفل به في عشية عيد الحب، فرصة مثالية للنساء للاجتماع والاحتفال بالصداقة والاستمتاع بلحظات مليئة بالضحك والمحادثات الصادقة. لذا، إذا كنتِ في مزاج مناسب لارتداء ملابس أنيقة وقضاء وقت ممتع، فلا تدع حالتك العاطفية تمنعك من الاستمتاع. اجمع أصدقائك واحتفل بهذا اليوم بطريقة تجعل منه ذكرى لا تُنسى!
الرحلة المثالية لاحتفال عيد الحب .
تخلصي من صخب المدينة واذهبي إلى منتجع باب الشمس الصحراوي لقضاء يوم من الاسترخاء التام تحت أشعة الشمس الذهبية في الصحراء. بعد أن تسترخي تماماً، توجهي إلى مطعم زالا لتناول وجبة إفطار أو غداء لذيذة - فبالتأكيد، يوم أي فتاة لا يكتمل دون طعام رائع!
متى: الاثنين والأربعاء من الساعة 9 صباحاً حتى 3 مساءً. السعر: 499 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.
وليمة مليئة بالحب
استمتع بالمرح في مطعم "كويا دبي" COYA Dubai، حيث يلتقي الحب بالنكهات البيروفية الجريئة في تجربة طعام لا تُنسى في يوم عيد الحب. ما هو أبرز ما في الأمسية؟ اختتمها بلمسة رائعة مع طبق الحلوى الفاخر(بارا سان فلنتاين) Delicias para San Valentín، المليء بالشوكولاتة والفراولة، لتجربة مليئة بالطعم الرائع واللحظات الممتعة!
متى: 14 فبراير. أين: فندق فور سيزونز، جميرا بيتش. السعر: 700 درهم للشخص الواحد.
تدفق، احتساء واحتفال
في هذا اليوم، اصطحبي صديقتك المقربة لقضاء صباح مليء بالحركة والحلويات، لأن العناية بالذات تكون دائماً أفضل معاً! ابدئي بجلسة يوغا منشطة في صالة (وان فيت جيم) OneFit Gym (بدعم من ستير كوفي)، حيث يمكنكِ التمدد والاستمتاع بالأجواء الإيجابية. متى: 15 فبراير.
السعر: 199 درهماً لشخصين.
حفلة عيد الحب
اجمعي صديقاتك وتوجهي إلى مطعم لولا تابيرنا إسبانيولا للاحتفال بعيد الحب في جو من السحر الإسباني والأجواء الطيبة والمشروبات الأفضل! في يوم الخميس 13 فبراير، يستعد مطعم لولا لليلة مفعمة بالحيوية مع مشروبين مجانيين للسيدات إلى جانب قائمة طعام شهية. مع أجوائه الدافئة واحتفاله بالصداقة، يعد هذا المكان المثالي لخلق ذكريات لا تُنسى.
الموقع: فندق تريب باي ويندام، دبي، من الساعة 7 مساءً فصاعداً.
لقاء ريترو.
استمتع بترانيم الحب في التسعينيات، واستعد للاحتفال بعيد الحب على طريقة بوليوود في (ذا بيرميت روم) The Permit Room. من 7 إلى 14 فبراير، سيعود هذا المكان الأنيق بالزمن إلى الوراء بديكورات قديمة وألحان قديمة وقائمة خاصة مكونة من ستة أطباق. لذا، ارتدِ ملابسك وارقص طوال الليل! الموقع :ماجستك ستي ريتريت، دبي. السعر: 149 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.
الحب من أول شريحة
في موسم عيد الحب هذا، تقدم "بيتفاير بيتزا"Pitfire Pizza بيتزا على شكل قلب في جميع فروعها في دبي. سواء كنت تخطط لقضاء ليلة رومانسية أو حفلة بيتزا مليئة بالمرح، فإن كل بيتزا مقاس 10 و15 بوصة ستأتي على شكل قلب رائع. لأن لا شيء يعبر عن الحب مثل شريحة مقرمشة ومليئة بالجبن!
الماتشا والذكريات
نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح! سيجتمع شيئان مفضلان لديك - البيلاتس والماتشا - في يوم الأحد المثالي للعناية الذاتية في 16 فبراير. ابدأ بحصة بيلاتس باستخدام جهاز الريفورمر، ثم استمتع بورشة عمل عملية للماتشا تشمل الماتشا من الدرجة الاحتفالية. اختتم فترة بعد الظهر بتدوين اليوميات والتأمل، لتشعر بالتوازن والهدوء التام. المكان: البرشاء الجنوبية، دبي، من الساعة 1 ظهراً إلى 3 ظهراً. السعر: 395 درهم إماراتي.