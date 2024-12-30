استمتع بألعاب برج خليفة النارية : أماكن رائعة للاحتفال
هل أنتم مستعدون للألعاب النارية؟ نحن مستعدون بالتأكيد.
هذا العام، تحتفل دبي، وخاصة برج خليفة، ببداية العام الجديد بكل ما أوتيت من قوة.
ودّعوا عام 2024 بأسلوبٍ رائعٍ برفقة الأصدقاء، وتذوقوا أشهى المأكولات، واستمتعوا بمشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة على برج خليفة. اكتشفوا أفضل الأماكن للاستمتاع بإطلالات ساحرة على هذا العرض الباهر.
أميليا دبي
حان الوقت لارتداء تلك الأقنعة والاستعداد لاستقبال درامي للعام الجديد. يستضيف هذا المكان المستقبلي في وسط مدينة دبي حفلة تنكرية كاملة مع تناول الطعام اللذيذ والترفيه الحي، وبالطبع إطلالات مذهلة على الألعاب النارية. سيبدأ الاحتفال في الساعة 7 مساءً، مع أداء الساكسفون من قبل "أو آلان" ومجموعات من "دي جي" المقيمين في "أميليا". استمتع بمأكولات نيكاي من قائمة الطعام الحائزة على جوائز وأنت تستقبل عام 2025.
ابتداءً من 2000 درهم. 31 ديسمبر، 7 مساءً - 3 صباحاً. 043282805
لونيكو
استمتع بتناول وجبة إسبانية خاصة في هذا المطعم الواقع على "جي 1 بيتش"، حيث يمكنك الاستمتاع بقائمة طعام مكونة من أربعة أطباق بما في ذلك مشروب ترحيبي. وبينما تتذوق أطباقاً شهية مثل "تشالوبا الباذنجان"، وشرائح لحم البقر الأسترالية المغذى على الحبوب، وشرائح سمك القاروص الطازج مع صلصة البيكويلو بالزبدة الذهبية والثوم المعمر، يمكنك الاسترخاء على أنغام موسيقى عازف الإيقاع. كما يوجد عرض ناري على القائمة و"دي جي" على السطح. وسيصبح الليل أكثر إشراقاً عندما تبدأ الألعاب النارية - ستتمكن من مشاهدة العرض عبر ساحل جميرا، ووسط مدينة دبي، وبرج خليفة.
790 درهماً إماراتياً (قائمة طعام مشتركة مكونة من أربعة أطباق مع مشروب ترحيبي). 31 ديسمبر، الساعة 7 مساءً. 0502776503 lunicodubai.ae
3 فلس
هل تريد أن تبدأ عامك الجديد بأجواء هادئة ولكنك لا تريد التنازل عن الإطلالة؟ 3 فلس هو المكان المناسب لك. يقدم المطعم الذي يقدم الأطباق الآسيوية بلمسة يابانية أيضاً إطلالة على أفق المدينة المتلألئ بالألعاب النارية. تتوفر أماكن جلوس محدودة على أساس أسبقية الحضور، لذا يوصى بالوصول مبكراً.
لا يوجد حد أدنى للإنفاق. من 31 ديسمبر، من الظهر فصاعداً. متجر 02،ميناء جميرا للصيد، العروبة. 3fils.com. 971 56 273 0030.
انكورا
هل تشعر بالفخامة؟ ارتدِ ملابس أنيقة وتوجه إلى حفل العشاء الفاخر الذي يحمل طابع "سان تروبيه" لقضاء أمسية فاخرة لن تنساها قريباً. يمكنك تناول الطعام في الداخل أو في الهواء الطلق والاستمتاع ليس فقط بأجواء وطعام الريفييرا الفرنسية بل أيضاً بالترفيه الحي بما في ذلك "دي جي"، ومغني، وعازف ساكسفون، وراقصين. توقف عند كشك الصور لتوثيق لحظات لا تُنسى.
من 1200 درهم (تناول الطعام في الهواء الطلق مع المشروبات الغازية)؛ 600 درهم (للأطفال من سن 6 إلى 12 عاماً)؛ مجاناً (للأطفال دون سن 6 سنوات)؛ 850 درهماً (للشخص الواحد مقابل رسوم إضافية للاستمتاع بإطلالة من أعلى على الألعاب النارية في برج خليفة). 31 ديسمبر. إنتركونتيننتال ريزيدنسز دبي بيزنس باي. 04 836 9999.
روبرتو
سترغب في ارتداء ملابس أنيقة في هذا الحفل. سيجمع حفل "جلِتز أند غلام" الذي سيُقام في مطعم روبرتو الإيطالي الحائز على جوائز بين عروض "دي جي" مباشرة، والراقصين المبهرين، وبالطبع عرض المناظر الجميلة للسماء. يمكنك توقع مجموعة مختارة من الأطباق مثل كارباتشيو لحم البقر واجيو مع الكمأة، والفيتوتشيني المحضّر منزلياً مع جراد البحر الكندي، وجراد البحر الكندي المشوي مع صلصة السلموريجليو في هذه القائمة.
ابتداءً من 1950 درهماً إماراتياً. 31 ديسمبر، من الساعة 8 مساءً فصاعداً. مطعم روبرتو دبي، مركز دبي المالي العالمي. 04 386 0066.
بيردز دبي
للاستمتاع بأمسية مليئة بالترفيه المثير (الذي يشمل الألعاب البهلوانية)، والمأكولات الآسيوية، والألعاب النارية التي ستذكرك بمشهد فيلم "لورد أوف ذا رينجز"، توجه إلى "بيردز دبي". يأتي كل طبق مع مشروب مناسب تماماً. وبحلول منتصف الليل، ستجد نفسك ترقص على حلبة الديسكو بينما ترفع كأسك لتحية جماعية.
ابتداءً من 3000 درهم. 31 ديسمبر، الساعة 7 مساءً فصاعداً. العنوان وسط المدينة، الطابق 63، العنوان وسط المدينة. 050 275 4844.