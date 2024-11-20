استمتع بأروع 5 رحلات سفاري في صحاري الإمارات
تُعدّ صحاري الإمارات العربية المتحدة ملاذاً ساحراً للمغامرين الباحثين عن تجربة استثنائية وسط الكثبان الرملية الخلابة، خاصة مع اعتدال درجات الحرارة في فصل الشتاء، مما يجعلها الخيار الأمثل لاستكشاف روعة الصحراء وخوض غمار تجربة مليئة بالإثارة.
وتتنوع تجارب رحلات السفاري لتلبية جميع الأذواق و مستويات الخبرة، بدءاً من الرحلات الفاخرة وصولاً إلى جولات القيادة على الكثبان الرملية المثيرة. إليك 5 رحلات لا بدّ من تجربتها في الإمارات:
1. "بلاتينيوم هيريتج": الفخامة والثقافة معاً
لمن يبحث عن تجربةٍ صحراويةٍ فاخرةٍ بامتياز، تُعدّ "بلاتينيوم هيريتج" (Platinum Heritage) الخيار الأمثل. تُقدّم هذه الشركة رحلات حصرية في محمية دبي الصحراوية، تجمع بين عبق التراث الإماراتي الأصيل ورفاهية لا مثيل لها.
أبرز الأنشطة: رحلات الحياة البرية، والخيام الصحراوية على الطراز البدوي، والمنتجعات الصحراوية الملكية، والرؤى الثقافية الإماراتية.
مثالي لـ: أولئك الذين يبحثون عن تجربة فاخرة وصديقة للبيئة وغنية ثقافياً.
التكلفة: تبدأ من 695 درهماً إماراتياً (رحلة سفاري لمدة 7 ساعات).
تتوفر رحلات السفاري في الصباح أو المساء أو الليل، وكلٌّ منها يعدُك بغوص عميق في سحر الصحراء العربية.
2. المغامرات العربية: ليلة تحت النجوم
هل تحلم بالاستيقاظ على منظر شروق الشمس الساحر في قلب الصحراء؟ تقدم لك شركة المغامرات العربية رحلة سفاري ليلية غامرة تجمع بين الإثارة والهدوء.
أبرز الأنشطة: صعود الكثبان الرملية وركوب الجمال ومشاهدة النجوم وخيمة خاصة لشخصين. أنهِ يومك بعشاء شواء شهي واستيقظ على إفطار شهي بعد رحلة برية.
مثالي لـ: الأزواج ومحبي المغامرة الذين يتوقون إلى الهروب إلى الهواء الطلق.
التكلفة: 1790 درهماً إماراتياً (الباقة لمدة يوم واحد).
إنها الطريقة الأمثل للهروب من صخب المدينة والتواصل مع جمال الطبيعة وسكينتها.
3. "ديزرت سفاري دبي": مغامرات كلاسيكية للجميع
إذا كنت تبحث عن تجربة صحراوية تقليدية، فإن "ديزرت سفاري دبي" (Desert Safari Dubai) تقدم لك كل ما تحلم به، بدءاً من القيادة المثيرة على الكثبان الرملية وصولاً إلى العروض الثقافية الرائعة، وكل ذلك بأسعار مناسبة.
أبرز الأنشطة: قيادة السيارات على الكثبان الرملية، وعشاء الشواء، والرقص الشرقي، ورسم الحناء.
مثالي لـ: المسافرين ذوي الميزانية المحدودة الذين يبحثون عن تجربة كلاسيكية ومثيرة في نفس الوقت.
التكلفة: تبدأ من 150 درهماً إماراتياً (باقة بعد الظهر لمدة 6 ساعات).
سواءً أكانت هذه زيارتك الأولى لدبي أم كنت من زوّارها الدائمين، تقدم لك هذه الرحلة جوهر سحر الصحراء وتجسّد روعتها الأخّاذة.
4. "لكجري ديزرت أدفنتشر": عندما تلتقي الإثارة بالراحة
تُقدّم لك "لكجري ديزرت أدفنتشر" (Luxury Desert Adventure) مزيجاً فريداً من المغامرة والرفاهية، حيث تُتيح لك خوض أنشطة مثيرة في قلب الصحراء إلى جانب تجارب صحراوية استثنائية.
أبرز الأنشطة: ركوب الدراجات الرباعية، وركوب عربات الكثبان الرملية، وقيادة السيارات على الكثبان الرملية، ووجبات الشواء. ومع توفر خيارات الصباح والمساء والليل، تُصبح هذه التجربة مناسبة لجميع البرامج.
مثالي لـ: الباحثين عن الإثارة والمجموعات التي تبحث عن تجربة صحراوية متميزة.
التكلفة: اتصل بنا للحصول على الأسعار بناءً على تفضيلات النشاط.
سواءً اخترت التجوّل بين الكثبان الرملية أو الاسترخاء بجانب نار المخيم، فإن هذه الرحلة تعدك بذكريات ساحرة لا تُنسى.
5. جولات "ساند تراكس": استقل عجلة القيادة
إذا كنت من محبي المغامرة وتفضل قيادة سيارتك بنفسك، فإن جولات "ساند تراكس" (Sand Trax) تمنحك الفرصة للتحكم في رحلتك الصحراوية من خلال خيار "باجي سفاري" (Buggy Safari).
أبرز الأنشطة: استمتع بقيادة عربة صحراوية خاصة بك باستطاعة 800 سي سي، مجهزة بأحزمة أمان وقفص حماية. واختتم المغامرة بعشاء شواء ورقص شرقي وعرض رقصة الدراويش.
مثالي لـ: الأرواح المستقلة ومدمني الأدرينالين.
التكلفة: تبدأ من 695 درهماً إماراتياً (شخصين).
أيًّا كانت رحلة السفاري التي تختارها، ستأسرك المناظر الطبيعية لصحراء الإمارات بجمالها الأخّاذ. وسواءً كنت تبحث عن الفخامة أو المغامرة أو كلاهما، فإنّ رحلات السفاري المذهلة ستقدّم لك تجربة لا تُنسى.