احتفلوا بنهاية العام في دبي: أنشطة عائلية ممتعة من 27 إلى 29 ديسمبر

هل تحب أن تشعر بنسيم الهواء يداعب شعرك وأنت تشق طريقك إلى الأمام؟ يوفر لك منتجع دبي بارك آند ريزورتس ما يناسبك تمامًا، وهو مسار ركوب الدراجات الذي تم افتتاحه حديثًا بطول 8.5 كيلومتر. يمكنك إحضار دراجة أو سكوتر هنا، أو استئجار واحدة في الموقع (مقابل 50 درهمًا إماراتيًا. سيكلفك استئجار سكوتر كهربائي أو دراجة 60 درهمًا إماراتيًا). علاوة على ذلك، إذا استأجرت الدراجة، فستحصل على خوذة أيضًا. هناك المزيد من الأنشطة التي يمكنك القيام بها في موشنجيت بما في ذلك زيارة جولات نادي ريال مدريد العالمي والمزيد.