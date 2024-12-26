احتفلوا بنهاية العام في دبي: أنشطة عائلية ممتعة من 27 إلى 29 ديسمبر
استمعوا يا رفاق، هذه هي عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من عام 2024. وهذا يعني أنه يتعين عليكم بذل قصارى جهدكم للاستمتاع؛ وتوديع العام على أكمل وجه. سواء كنتم ترغبون في تجربة نشاط تعليمي مع الأطفال أو مجرد الاستمتاع بالموسيقى مع أصدقائكم، فلدينا ما يلبي احتياجاتكم.
اجعل هذا وداعاً ملحمياً.
عين دبي
هناك العديد من الطرق للاستمتاع بغروب الشمس (والمدينة) في دبي. ولكن أحدث هذه الطرق هي عين دبي، عجلة فيريس العملاقة التي أعيد فتحها للزوار. كانت هذه المنطقة السياحية مغلقة بسبب "أعمال التحسين" منذ مارس 2022. هل تتساءل عما إذا كنت ستحصل على مكان على العجلة؟ حسنًا، لا تفعل، مع 48 كابينة (وسعة 1750 شخصًا) تحت تصرفها، فمن المؤكد أنك ستجد هذا المكان. تستغرق الرحلة 38 دقيقة. الآن، قلها معنا: اصعد، اصعد وانطلق!
من 145 درهمًا إماراتيًا. يوميًا، من الظهر حتى 9 مساءً (الثلاثاء إلى الجمعة)؛ ومن الساعة 11 صباحًا حتى 9 مساءً (عطلات نهاية الأسبوع).
لعب الاطفال
استعدوا لبعض الصياح هذا الأسبوع إذا كنتم تأخذون أطفالكم إلى OliOli. يستضيف "المتحف" المليء بالتجارب الغامرة مهرجان MessFest في الإمارات العربية المتحدة. سيتم استضافة موعد اللعب في المنطقة الخارجية مما يعني أن الصغار سيغوصون في تجارب غنية بالحواس مثل الفقاعات والبراكين الموحلة ونوافير قوس قزح والأنشطة الإبداعية مثل Paint Palooza وMud Madness وSplash Mania. سيستمتعون أيضًا بـ OliOli's Magical Winterland، التي تضم مدينة شتوية وإسقاط أضواء الشمال وشجرة الأمنيات المجيدة. تشمل التجارب حلبة أنشطة العفاريت وأكشاك الرسوم المتحركة المتوقفة وصناديق الضوء الثلجي.
179 درهمًا إماراتيًا (تذكرة مدتها ثلاث ساعات تتيح الدخول إلى جميع المعارض بما في ذلك Magical Winterland وMessFest لطفل واحد وشخص بالغ واحد). حتى 30 ديسمبر، من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساءً. olioli.ae
انطلق في مغامرة ركوب الدراجات
هل تحب أن تشعر بنسيم الهواء يداعب شعرك وأنت تشق طريقك إلى الأمام؟ يوفر لك منتجع دبي بارك آند ريزورتس ما يناسبك تمامًا، وهو مسار ركوب الدراجات الذي تم افتتاحه حديثًا بطول 8.5 كيلومتر. يمكنك إحضار دراجة أو سكوتر هنا، أو استئجار واحدة في الموقع (مقابل 50 درهمًا إماراتيًا. سيكلفك استئجار سكوتر كهربائي أو دراجة 60 درهمًا إماراتيًا). علاوة على ذلك، إذا استأجرت الدراجة، فستحصل على خوذة أيضًا. هناك المزيد من الأنشطة التي يمكنك القيام بها في موشنجيت بما في ذلك زيارة جولات نادي ريال مدريد العالمي والمزيد.
تعرف عن قرب على الحياة البرية
استمتع بمغامرات الغابة واحتضن جانبك البري. تقدم حديقة سفاري دبي رحلة سفاري ليلية تسمى Wild in The Night حتى 12 يناير، وأنت مدعو. تعد المنطقة موطنًا لأكثر من 90 نوعًا من الحيوانات بما في ذلك الأسود والفيلة والزرافات. عندما تشارك في هذه الرحلة، سترى أيضًا عرضًا ناريًا أفريقيًا وتتعرف على مملكة الحيوانات.
من 50 درهمًا حتى 12 يناير الساعة 8 مساءً.
استمتع بالموسيقى المفضلة لديك من فرقة Metallica
لا، لا شيء آخر يهم إذا كنت من محبي فرقة ميتاليكا. احصل على تذكرتك لمشاهدة عرض ميتاليكا S&M Tribute مع أوركسترا بالاديوم على الهواء مباشرة في دبي. تعاونت الفرقة مع المايسترو مايكل كامين لإنشاء هذا المشروع، الذي يبلغ الآن عامه الخامس والعشرين. تحيي فرقة ميتاليكا S&M Tribute مع أوركسترا سيمفونية الترتيبات الكلاسيكية لكامين وصوت ميتاليكا القوي. لذا يمكنك أن تتطلع إلى هز رأسك أثناء الاستماع إلى Master of Puppets و Nothing Else Matters و Enter Sandman و One، إلى جانب Fade to Black و Unforgiven و Seek & Destroy المذهلة. لقد أخبرناك بالفعل - لا شيء آخر يهم.
ابتداءً من 250 درهمًا إماراتيًا. 27 ديسمبر، الساعة 8 مساءً. قاعة الشيخ راشد، مركز التجارة العالمي.
شاهد حفلاً موسيقياً في دار الأوبرا بدبي
ستغير رأيك مع هذا الإدخال. تفضل بزيارة دار الأوبرا في دبي في 29 ديسمبر لحضور جلسة ارتجالية مع نجمة البوب والشخصية التلفزيونية نجوى كرم. تعد المغنية الحائزة على العديد من الجوائز والتي لديها أكثر من 20 ألبومًا بإحضار أغاني فردية مؤثرة إلى المسرح. تشمل أحدث أغانيها Maloun Abou L Echeq و Ta3a ne'3oud.
من 195 درهمًا إماراتيًا. 29 ديسمبر، الساعة 9 مساءً. أوبرا دبي
جرب قائمة طعام جديدة
مرحبًا بك! لقد وصلت في الوقت المناسب لتجربة وجبة الغداء Entre Amigos Brunch الجديدة في Tatel بقائمة جديدة تبدأ في 28 ديسمبر. هناك مجموعة متنوعة من الطعام والتاباس والترفيه الحي والأغاني المبهجة لإبقائك نشطًا. تشمل أبرز المقبلات مثل Escalivada و Croquetas de Pollo و Gambas al Ajillo و Ceviche de Lubina و Spinach Salad و Tabla de Embutidos y Quesos. بالنسبة للأطباق الرئيسية، يمكن للضيوف الاستمتاع بـ Arroz Meloso de Gambas، وهو أرز كريمي بالمأكولات البحرية مع الجمبري، و Solomillo de Ternera con Chimichurri، وهو فيليه لحم بقري طري مع البطاطس المهروسة و chimichurri. لوداع حلو، لا تنس تشغيل vibblr. لإنهاء الوجبة، يمكن للضيوف الاستمتاع بفطيرة Tarta de Queso (كعكة الجبن) و Tarta de Chocolate المميزة من Tatel للحلوى.
من 355 درهمًا إماراتيًا. من الجمعة 28، من الساعة 2 ظهرًا حتى 6 مساءً. مطعم تاتيل، وسط مدينة دبي، فندق بوليفارد، أوتوغراف كوليكشن.