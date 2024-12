احتفلوا بنهاية العام في دبي: أنشطة عائلية ممتعة من 27 إلى 29 ديسمبر

لا، لا شيء آخر يهم إذا كنت من محبي فرقة ميتاليكا. احصل على تذكرتك لمشاهدة عرض ميتاليكا S&M Tribute مع أوركسترا بالاديوم على الهواء مباشرة في دبي. تعاونت الفرقة مع المايسترو مايكل كامين لإنشاء هذا المشروع، الذي يبلغ الآن عامه الخامس والعشرين. تحيي فرقة ميتاليكا S&M Tribute مع أوركسترا سيمفونية الترتيبات الكلاسيكية لكامين وصوت ميتاليكا القوي. لذا يمكنك أن تتطلع إلى هز رأسك أثناء الاستماع إلى Master of Puppets و Nothing Else Matters و Enter Sandman و One، إلى جانب Fade to Black و Unforgiven و Seek & Destroy المذهلة. لقد أخبرناك بالفعل - لا شيء آخر يهم.