أفضل الفعاليات والأنشطة في الإمارات من 7 إلى 9 فبراير
هل لديك خطط لعطلة نهاية الأسبوع؟ إذا لم يكن لديك بعد، فهناك العديد من الأنشطة المثيرة التي يمكنك الاستمتاع بها في الإمارات العربية المتحدة. إذا كنت من محبي الأنمي، فلا تفوت معرض "ناروتو" الذي يعرض شخصياتك المفضلة من هذا المسلسل الشهير. وإذا كنت ترغب في الاستمتاع بأجواء من الرقص والموسيقى، فهناك أيضاً فعاليات رائعة لك. وإذا كنت تفضل الاسترخاء، يمكنك التوجه إلى مطعم يقدم تجربة مميزة مع عرض ممتع.
ارقص طوال المساء
إذا كنت تخطط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في دبي، فشاطئ "بي بيتش" Be Beach يقدم لك أجواء احتفالية رائعة! يوم الجمعة 7 فبراير، يستضيف الشاطئ منسق الأغاني الشهير "شيمزا" Shimza من جنوب إفريقيا، الذي سيعزف من الساعة 8 مساءً فصاعداً. تذاكر الدخول تبدأ من 200 درهم، بينما يمكن للأشخاص الذين يرغبون في حجز طاولة الاستمتاع بتجربة خاصة مقابل 4000 درهم.
أما يوم السبت 8 فبراير، فسيكون على موعد مع "فاليرون" Valeron، منسق الأغاني المعروف بإيقاعاته المميزة، حيث يبدأ العزف من الساعة 7 مساءً. الدخول مجاني للسيدات قبل الساعة 8 مساءً، بينما يبدأ سعر التذاكر للرجال من 150 درهم، وإذا كنت تفضل طاولة خاصة، فالسعر هو 4000 درهم.
ثم، في 9 فبراير، ستحظى بفرصة الاستمتاع بأداء فرقة "بيردس اوف مايند" Birds of Mind التي تضم الثنائي الباريسي أليكس إتش و*أدريان سي*، وسيبدأ العرض من الساعة 7 مساءً. أسعار التذاكر لهذا الحدث تبدأ من 100 درهم.
إذا كنت تبحث عن تجربة موسيقية رائعة وأجواء مميزة، هذا هو المكان المثالي لقضاء عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإيقاعات الرائعة واللحظات المميزة! تذاكر الحدث متاحة على "بلاتينيوم ليست" Platinumlist.
تناول الطعام على طاولة الشيف
إذا كنت من محبي الطعام الراقي وتجارب الطهي الفريدة، فإن مطعم لوتشيانو يقدم لك تجربة لا مثيل لها هذا الأسبوع. في طاولة الشيف، سيقوم الشيف مانويل خوسيه كايسيدو بإعداد وجبة مكونة من ستة أطباق، تشمل مزيجاً من الأطباق الإيطالية المميزة مثل المعكرونة محلية الصنع، الطماطم اللذيذة، واللحوم المشوية بشكل مثالي. والأفضل من ذلك، أن الشيف سيقوم بإعداد المعجنات أمامك مباشرة، مما يضيف لمسة فنية إلى تجربتك.
هذه التجربة الحصرية مخصصة فقط لأربعة أشخاص، لذا إذا كنت ترغب في الاستمتاع بوجبة طهي استثنائية، يفضل حجز مقعدك سريعاً. إنها فرصة رائعة للاستمتاع بالطعام الرائع في أجواء خاصة وفريدة
380 درهماً إماراتياً (للشخص الواحد). يومياً من الساعة 7 مساءً حتى 10 مساءً. منتجع حبتور جراند، أوتوغراف كوليكشن.
هل يرغب أحد في التنزه؟
إذا كنت تخطط ليوم ممتع على الشاطئ، فلا تنسى أن تأخذ معك صندوق نزهة من بابريكا! ستجد فيه مزيجاً من الوجبات الخفيفة الشهية، بدءاً من البرياني العطري والرايتا إلى البرجر والسلطة والبيتزا الصغيرة والحلوى والفواكه الطازجة.
يمكنك الحصول على هذا الصندوق مقابل 69 درهماً إماراتياً إذا كنت ستستلمه من فرع القوز، أو مقابل 119 درهماً إماراتياً إذا كنت ترغب في توصيله إليك. للحصول على طعامك المفضل في النزهة، فقط تواصل عبر WhatsApp على الأرقام: 050 1477462 أو 058 5704594
وقت اللعب الآن
إذا كنت مهتماً بالمسرح، لا تفوت العرض المثير "The Junction" في (شارع السركال) Alserkal Avenue من 7 إلى 9 فبراير. المسرحية التي كتبتها جوهانا آدامز وأخرجها عثمان أبو بكر، بطولة إليان جيرمانوس و كارولين هامرين، ستأخذك في رحلة عاطفية لاستكشاف تعقيدات العلاقة بين المعلم والوالد. تدور الأحداث حول أم حزينة ومعلمة مدرسة ابتدائية منهكة، يجتمعان في مؤتمر أولياء الأمور والمعلمين. ومن خلال الحوار بينهما، يتناول العرض تأثير المعلمين والكبار بشكل عام في حياة الطفل، عبر قصة ابن الأم جدعون.
100 درهم، من 7 إلى 9 فبراير، الساعة 8 مساءً (في الأيام الثلاثة)، بالإضافة إلى الساعة 2 مساءً (في أيام الجمعة والسبت). ذا جانكشن، شارع السركال.
انغمس في الاسترخاء
إذا كنت تبحث عن تجربة استرخاء مميزة مع شريكك، يقدم منتجع كونراد دبي سبا عرضاً خاصاً لهذا الشهر. يتضمن العرض جلسة تدليك للزوجين لمدة 60 دقيقة، بالإضافة إلى دخول جناح سبا حصري واستخدام المسبح طوال اليوم. كل هذا مقابل 980 درهماً إماراتياً للزوجين إذا قمت بالحجز قبل 28 فبراير. إنها فرصة رائعة للاستمتاع بيوم مريح ومميز. للحجز، يمكنك الاتصال على الرقم 04 444 7444.
شاهد حلاق شارع فليت
إذا كنت من محبي المسرح والموسيقى، فستكون مسرحية (سويني تود) Sweeney Todd فرصة لا تفوت! بعد فوزها بثمانية جوائز توني، تستعرض المسرحية المأساة الموسيقية للشخص الذي دمرته الخيانة والشهوة المظلمة. تعرض في دار الأوبرا في دبي حتى 8 فبراير، ويعد هذا العرض الأخير في هذه المدينة قبل أن يتم نقله إلى أماكن أخرى.
إذا كنت قد شاهدت النسخة السينمائية الشهيرة من إخراج تيم بيرتون، بطولة جوني ديب وهيلينا بونهام كارتر، فقد تكون لديك فكرة عن القصة، لكن العرض المسرحي يقدم تجربة فريدة من نوعها، مع الأغاني الشهيرة مثل ذا روست باي إن لندن و المسكين التي ستكون بمثابة إضافة ممتعة.
ابتداءً من 360 درهماً إماراتياً. الجمعة والسبت 7 و8 فبراير، الساعة 8 مساءً. أوبرا دبي.
قم بزيارة ناروتو والعصابة
إذا كنت من عشاق ناروتو، فلا شك أن معرض ناروتو: ذا جاليري في دبي سيكون حدثاً لا يُفوت! المعرض، الذي تم استيراده مباشرة من اليابان بمناسبة الذكرى العشرين لأنمي ناروتو، يقدم لك فرصة للغوص في قلب كونوها، قرية الأوراق المخفية، عبر ديكورات ورسوم متحركة مدهشة تشمل مسرحاً مبتكراً بزاوية 360 درجة.
ستعيش لحظات مميزة من الأنمي مع المعروضات التي تخلد الذكريات الأكثر شهرة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك متجر لبيع السلع المخصصة للمعجبين، ومقهى بموضوع ناروتو لتجربة رائعة مع الأطعمة والمشروبات المستوحاة من عالم الأنمي.
من 55 درهماً إماراتياً حتى 6 أبريل، من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 9:30 مساءً، دبي أوتليت مول.