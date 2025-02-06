أفضل الفعاليات والأنشطة في الإمارات من 7 إلى 9 فبراير

إذا كنت تخطط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في دبي، فشاطئ "بي بيتش" Be Beach يقدم لك أجواء احتفالية رائعة! يوم الجمعة 7 فبراير، يستضيف الشاطئ منسق الأغاني الشهير "شيمزا" Shimza من جنوب إفريقيا، الذي سيعزف من الساعة 8 مساءً فصاعداً. تذاكر الدخول تبدأ من 200 درهم، بينما يمكن للأشخاص الذين يرغبون في حجز طاولة الاستمتاع بتجربة خاصة مقابل 4000 درهم.

أما يوم السبت 8 فبراير، فسيكون على موعد مع "فاليرون" Valeron، منسق الأغاني المعروف بإيقاعاته المميزة، حيث يبدأ العزف من الساعة 7 مساءً. الدخول مجاني للسيدات قبل الساعة 8 مساءً، بينما يبدأ سعر التذاكر للرجال من 150 درهم، وإذا كنت تفضل طاولة خاصة، فالسعر هو 4000 درهم.

ثم، في 9 فبراير، ستحظى بفرصة الاستمتاع بأداء فرقة "بيردس اوف مايند" Birds of Mind التي تضم الثنائي الباريسي أليكس إتش و*أدريان سي*، وسيبدأ العرض من الساعة 7 مساءً. أسعار التذاكر لهذا الحدث تبدأ من 100 درهم.

إذا كنت تبحث عن تجربة موسيقية رائعة وأجواء مميزة، هذا هو المكان المثالي لقضاء عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإيقاعات الرائعة واللحظات المميزة! تذاكر الحدث متاحة على "بلاتينيوم ليست" Platinumlist.