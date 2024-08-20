"هاري" و"ميغان" يحتضنان الثقافة اللاتينية في رقصة سالسا

انتشر على الإنترنت مقطع فيديو للأمير "هاري" و"ميغان ماركل" وهما يرقصان "السالسا" في كولومبيا، مما جذب انتباه الجماهير حول العالم. وقد رُصِد الزوجان، المعروفان بتأثيرهما العالمي، وهما يحتضنان الثقافة اللاتينية النابضة بالحياة، ويستعرضان حركاتهما الراقصة بحماس.

وقد بدا الأمير هاري مسترخياً ومنسجماً مع إيقاع الموسيقى، بينما أبهرت الدوقة "ميغان" الجميع بفستانها الأنيق وحركاتها الراقصة الانسيابية.

في لحظة مؤثرة على المسرح، تلقى الزوجان هدية فريدة، كما ظهر في الفيديو الذي نُشر على حساب إنستغرام الخاص بمهرجان "بيترونيو ألفاريز". تضمنت الهدية أداة موسيقية تقليدية، تكريماً لرحلتهما الملكية إلى كولومبيا.

خلال زيارتهما لمركز "إل فالادو" الترفيهي، استمتع الزوجان بمشاهدة عروض الرقص الكولومبية التقليدية، ولم يترددا في الانضمام إلى الاحتفالات والاستمتاع بهذه اللحظة المميزة.