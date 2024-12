فنان هولندي واعد في دبي: الموسيقى قوة موحدة

على مر السنين، شهدنا مواهب محلية تكتسب زخماً كبيراً. ورغم أن المشهد الموسيقي لا يزال في مراحله الأولى، إلا أنه يبدو واعداً. وتساعد المهرجانات مثل (سول دبي) Sole DXB وغيرها من الأحداث المحلية دبي على تحديد إيقاعها الخاص، مما يخلق مجتمعاً من محبي الموسيقى يتسم بالتنوع مثل المدينة نفسها.

يشكل إطلاق شركة (تسجيلات مويز) Moe's Records، أول شركة تسجيلات عالمية من إنتاج شركة (مويز اون ذا فيفث) Moe's On The 5th التي تتخذ من دبي مقراً لها، فصلاً مثيراً في هذا التطور. مع أول مجموعة من الأغاني بعنوان (مويز إن وينتر) Moe's In Winter، نظمت هذه الشركة المستقلة في دبي مجموعة رائعة من الأغاني قدمها نجوم عالميون مثل سيث تلوكسير ودينيس كروز وجوب مينكي، وهو إنجاز مهم يعكس تطور المشهد الثقافي في دبي.