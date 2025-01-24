فرقة"ذا بوكستونز" من دبي تتألق مع عمالقة الموسيقى
بعد أسبوع واحد فقط على انحسار حماس حفلة "كولدبلاي"، بدا "غاري تيرني"، العضو المؤسس لفرقة الروك "ذا بوكستونز" التي تتخذ من دبي مقراً لها، بمزاج جيّد، وهو يربّت على شريكته" لويز بيل"، بينما كانت شقيقته "جيل جانسن" منشغلة في دردشة مع زوجها "ويل جانسن"، في الزاوية الأكثر هدوءاً في أحد المقاهي.
كان هذا قبل ساعات قليلة من ارتفاع صوت الموسيقا الكلاسيكية، المنبعث من العروض الحية الرائعة للأساطير التي كبروا وهم معجبون بها.
على عكس فرقة كولد بلاي Coldplay العملاقة، لا تحظى فرقة ذا بوكستونز The Boxtones بفرصة العزف على خشبات المسارح المزدحمة بانتظام، لكن سيرتها الذاتية مليئة بالأداءات الافتتاحية الرائعة. إذْ قدّمت هذه الفرقة المؤلفة من موسيقيين اسكتلنديين كنديين عروضاً على نفس المسرح مع أسماء كبيرة مثل "برايان آدمز" و"فاريل ويليامز" و"وليام غالاغر" و"ذا هو" و"ديف ليبارد" والفرقة الأيقونية من الثمانينيات، أوروبا.
والآن عندما تضيف جائزة مسابقة "Street to Stage" التي تقدمها مجلة Rolling Stone وألبومهم Home - الذي أنتجته شركة Universal Music Mena - إلى قائمة حفلاتهم الموسيقية، فمن السهل أن تعرف لماذا يبدو غاري (المغني وكاتب الأغاني والملحن) ولويز (المغنية الرئيسية) وجيل (عازف الطبول) وويل (عازف البيانو) مبتهجين للغاية.
لقد قاموا بكل هذا وأكثر كعائلة من خلال رحلتهم الموسيقية في دبي للمساعدة في تمويل تعليم روزي ابنة غاري ولويز البالغة من العمر 19 عاماً، في إحدى الجامعات البريطانية.
"عندما غادرنا المملكة المتحدة، كانت ابنتهما (غاري ولويز) تزحف، وكانت صغيرة الحجم، لكنها بلغت للتّو 19 عاماً. وقد التحقت بالجامعة الآن في المملكة المتحدة. لذا فهي تسافر كثيراً الآن، وكانت معنا دائماً هنا في دبي طوال حياتها"، تذكر جيل.
فرقة "بوكستونز" ليست الفرقة الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة، لكن براعتهم التكتيكية إلى جانب شغفهم بالموسيقى هو ما يميزهم عن البقية.
تنسب لويز الفضل إلى شريكها، غاري، في تأسيس شركة إدارة الفعاليات، The Boxtones FZE، في عام 2013 والتي أثبتت أنها كانت بمثابة نقطة تحول.
"إنها من الناحية الفنية شركة استشارات ترفيهية. وهي تهتم بالجانب المؤسسي من العمل. لذا فنحن عائلة، وندير العمل معاً. كل شيء يبقى داخل العائلة، ولا يمكننا طرد أي شخص"، ضحك غاري.
ولم تغب السّخرية عن ويل، الكندي الوحيد في المجموعة الذي جاء إلى دبي بتأشيرة زيارة فقط ليصبح عضواً دائماً في هذه العائلة الموسيقية.
"كان من المفترض أن أعود إلى كندا. لكن كان هناك شيء آخر مكتوب في مصيري، كما تعلمون، التقيت بجيل هنا، ووقعت في الحب وأصبحت جزءاً من هذه الفرقة والعائلة"، كما قال.
"لذا، من المذهل حقاً أن أفكر في حياتي في دبي الآن. فأنا أعمل في مجال الموسيقى، في حين أن أصدقائي القدامى في كندا تخلوا عن أحلامهم في العمل في مجال الموسيقى منذ سنوات عديدة. لذا أشعر بالسعادة."
من اسكتلندا إلى الشرق الأوسط
لم يكن قرار مغادرة موطنهم اسكتلندا والتوجه إلى الشرق الأوسط قراراً صعباً بالنسبة للفرقة.
"كان المشهد الموسيقي في المملكة المتحدة مشبعاً للغاية حيث كان لديهم عدد كبير جداً من الفرق الموسيقية"، هكذا تحدثت لويز عن قرارها الذي غيّر حياتهما.
ويقول غاري إن اختيار دبي كان قراراً لا يحتاج إلى تفكير.
"لقد قدمنا عروضاً في البحرين أيضاً، لكن كان من الجيد أن نأتي إلى هنا (دبي)، فهي سوق أكبر، وفرص أكثر بكثير وكنا نعلم أن دبي بها شركات تسجيل مثل سوني ويونيفرسال. لذلك أتينا إلى هنا ووجدنا الكثير من العمل، من حيث الأداء في المقاهي والمناسبات الخاصة،" كما قال.
"ثم أطلقنا شركتنا في أغسطس 2013. لم يكن هناك عمل في البداية، وكان علينا الانتظار. ولكن بمجرد أن بدأنا، أصبحنا محجوزين بالكامل كل عام وكانت الحفلات الموسيقية تتزايد أكثر فأكثر."
أصبحت هذه الحفلات ضخمة جداً لدرجة أنه عندما افتتحوا حفل فرقة ديف ليبارد في سباق جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا واحد، كان هناك 45 ألف شخص يملؤون المكان.
"أعتقد أنه من الرائع أن نتمكن من القيام بما نحبه والحصول على أجر مقابل ذلك. ونحن نفعل ذلك كعائلة، ونسافر معاً كأفضل الأصدقاء. وعندما ننظر إلى الوراء، نرى أن كل الأشياء التي حققناها كانت مذهلة للغاية"، قالت جيل.
"لقد أتيحت لنا في هذا الجزء من العالم فرص لم تكن لتتاح لنا في أي مكان آخر. لقد كنا محظوظين بالمسارح الضخمة التي عزفنا عليها، في سباقات الفورمولا وان، ومعرض إكسبو 2020 في دبي، وافتتحنا حفلات لفنانين كبار، ولكننا عملنا أيضاً بجدية شديدة. لذا إذا لم تستمر في ذلك، فمن السهل جداً أن تفشل."
صورة شخصية لا تنسى
ومن بين جميع العروض الكبيرة التي افتتحوها، يظل العرض المفضل لديهم هو ذلك الذي يضم جيسون ديرولو في أبو ظبي.
"لقد كان حفلاً مجانياً، لذا كان النكان ممتلئاً تماماً. كان هناك حوالي 30 ألف شخص وكنا نؤدي موسيقانا الأصلية أمام 30 ألف شخص وكنا نعلم أن الغالبية منهم لم يسمعوا موسيقانا من قبل، لذلك لم نكن نعرف ماذا نتوقع"، قالت لويز.
"ولكن بمجرد أن قدمنا أول أغنيتين، بدأ الجميع في الغناء والتلويح بأيديهم. لقد كان عرضاً رائعاً وطلبنا من الجمهور التقاط صورة شخصية معنا، لذا التقطنا صورة شخصية مع حشد من 30 ألف شخص!"
والآن، بالنظر إلى المستقبل، يظل الأداء في المملكة العربية السعودية، التي استضافت مهرجان ساوندستورم Soundstorm التاريخي في عام 2023 والذي يضم فرقة ميتاليكا Metallica، هدفاً كبيراً.
"منذ حوالي خمس سنوات، قدمنا عروضنا في بيروت (لبنان) لمدة ثلاثة أشهر، وكنا نستقل الطائرة كل يوم ثلاثاء. إنها مدينة جميلة، لقد أحببناها. والآن إذا سنحت لنا الفرصة، فسيكون من الرائع أن نقدم عروضنا في المملكة العربية السعودية. نود أن نكون جزءاً من هذا التغيير (في السعودية)"، قال غاري.
وأخيراً، رفع الممثل البالغ من العمر 48 عاماً قبعته لدبي التي كانت سبباً في تحويل حظوظهم الموسيقية إلى الأفضل.
"لقد منحتنا دبي الفرصة لتغيير حياتنا. لقد عملنا بجد، بالطبع، هناك منافسة، وهناك بعض الموسيقيين المذهلين هنا، ولكن لسبب ما، تمكنا نحن الأربعة من بناء مسيرة مهنية في هذه المدينة"، كما قال.
"لقد أعطتنا الحرية للقيام بما أردنا القيام به، حيث كان بإمكاننا الدخول إلى استوديوهات يونيفرسال ميوزك لتوقيع عقد لتسجيل أغنية ما، وكان الناس يتصلون بنا لإجراء مقابلات إذاعية ومقابلات تلفزيونية والصعود على المسرح حيث لعبت بعض أكبر الفرق الموسيقية في العالم."