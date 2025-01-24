فرقة"ذا بوكستونز" من دبي تتألق مع عمالقة الموسيقى

"لقد أتيحت لنا في هذا الجزء من العالم فرص لم تكن لتتاح لنا في أي مكان آخر. لقد كنا محظوظين بالمسارح الضخمة التي عزفنا عليها، في سباقات الفورمولا وان، ومعرض إكسبو 2020 في دبي، وافتتحنا حفلات لفنانين كبار، ولكننا عملنا أيضاً بجدية شديدة. لذا إذا لم تستمر في ذلك، فمن السهل جداً أن تفشل."