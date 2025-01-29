"عاطف أسلم" يعود إلى دبي بحفل مليء بالإثارة والمفاجآت
في عام 2025، أصبحت الموسيقى تجربة بحجم "البايت". يمكنك سماع ملف صوتي واحد في مقطع مدته 10 ثوانٍ، أو تستمتع بلحن آخر كصوت شائع على تيك توك، أو تربط أغنية بصورتك على إنستغرام أثناء رحلة عبر تلة جبلية أو التجول في رحلات طويلة. لقد منحت وسائل التواصل الاجتماعي كل واحد منّا القدرة والبنية الأساسية لإضفاء طابع رومانسي على لحظاتنا اليومية. يقولون: "كن بطل فيلمك الخاص" - وبفضل منصات التواصل الاجتماعي، يمكننا بالفعل محاولة ذلك.
ولكن الجانب الآخر من هذه الثقافة الرقمية هو أن شكلاً فنياً كان يُحتفى به ذات يوم باعتباره قوة موحدة قد يبدو أحياناً وكأنه لحظة عابرة. فالمخططات التي تهيمن عليها أغنية ناجحة اليوم تحل محلها أغنية أخرى في المستقبل، وأصبحت المقاطع القصيرة أمراً شائعاً لاكتشاف الموسيقى والتفاعل معها. ولكن العمر الافتراضي لمثل هذه الأشكال نادراً ما يكون طويلاً ــ أو لا يُنسى.
لكن "عاطف أسلم" لطالما كان فناناً يؤلّف موسيقى تبقى خالدة في الأذهان. إن حضور إحدى حفلاته الموسيقية يكفي لفهم مدى عمق ومدى انتشار أغانيه - ليس فقط بين الأشخاص الذين يصورون مقاطع فيديو لنشرها على إنستغرام أو يتجنبون الخوف من تفويت الفرصة، بل أيضاً بين المعجبين الذين يمكنهم غناء كلماته من البداية إلى النهاية.
وكان "أسلم" من أوائل الفنانين الشباب الذين انتقلوا من موطنهم الأصلي في باكستان وأصبحوا من نجوم الموسيقى في الهند وخارجها. وباتباعه مساراً أقل ارتياداً، انضم إلى صفوف أساطير مخضرمين مثل "نصرت فاتح علي خان" و"غلام علي"، اللذين مهدت شهرتهما الطريق.
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لاقت موسيقى "أسلم" صدى لدى الشباب في الهند. وقال "أسلم" بينما كنّا نتبادل أطراف الحديث قبل حفلته الموسيقية في دبي في كوكاكولا أرينا في الأول من فبراير: "كان المعجبون يأتون إليّ دائماً ويخبرونني عن انفصالهم وزواجهم، ويشاركونني كيف لعبت موسيقاي دوراً في حياتهم العاطفية".
ويشارك المغني، الذي انتشر مقطع الفيديو الأخير له وهو يفاجئ طلاب المدارس في باكستان بأداء مباشر لأغنيته الناجحة "آدات"، رؤيته لدعم الفنانين الشباب، وإعادة الاتصال بجذوره من خلال الموسيقى الأصلية، وإنشاء مسارات خالدة مع مبادرته الأخيرة "عالم بلا حدود".
مقتطفات محرّرة من المقابلة:
- أهلاً بك في دبي! ما الذي فعلته مؤخراً؟
لقد وصلنا هنا بالأمس فقط، وكنّا نصور إحدى الأغاني الخاصة ببطولة كأس الأبطال للكريكيت. كما كنّا نتدرب على حفلنا الموسيقي في الأول من فبراير، ونعمل على العديد من المشاريع في إطار مبادرة "عالم بلا حدود".
- لقد حققت نجاحات كبيرة مثل "آدات" و"دوري"، والتي تجاوزت الحدود في وقت مبكر جداً عندما لم يكن العديد من الفنانين يفعلون ذلك، وخاصة في الشتات في جنوب آسيا. عندما بدأت رحلتك، هل كنت تتوقع الوصول إلى مثل هذا الجمهور الواسع والتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم؟
لا أعتقد أن أي فنان يمكنه أن يتوقع ذلك. بالتأكيد، يمكنك أن تتخيل ذلك، لكنني لم أكن أعلم. كنت أعتقد أنني سأنتهي بعد ألبوم واحد - أو حتى أغنية واحدة. لكن بفضل الله، كنت محظوظاً جداً. أنا ممتن للغاية لجمهوري. ثم جاءت بوليوود، التي أبقتني مشغولاً لمدّة 20 عاماً تقريباً. خلال تلك الفترة، أعتقد أنني نسيت كيفية التواصل مع جذوري وإنشاء موسيقى أصلية لأنني كنت مشغولاً بالتزامات أخرى.
ومع ذلك، يبدو الآن هو الوقت المناسب لرد الجميل لجمهوري، الذي طلب منّي موسيقى أصلية.
سؤال: ما هو حلمك الكبير في ذلك الوقت؟
أن أصبح لاعب كريكيت أو ربما ممثلاً — ولكن بالتأكيد ليس مغنياً! لقد كان ذلك مقدراً.
سؤال: عند الحديث عن "عالم بلا حدود"، هل كانت هذه المبادرة مستوحاة من رحلتك الشخصية والتحديات التي واجهتها؟
بالتأكيد. عندما كنت أشارك موسيقاي مع بعض زملائي الأكبر سناً، لم يكونوا دائماً متقبلين. اعتقدت أنه إذا نجحت يوماً ما، فسأقدم شيئاً لزملائي الموسيقيين والمواهب الناشئة. هذا هو جوهر "عالم بلا حدود". فهي تشجع الفنانين الناشئين والراسخين على التعاون والإبداع دون حدود.
سؤال: ما الذي يمكن للجمهور أن يتوقعه من هذا المشروع في المستقبل؟ ما نوع الموسيقى التي سيتضمنها؟
يدور الموسم الأول حول أعمالي الأصلية، ولكن في الموسم الثاني، سنبدأ في دمج المدخلات الإبداعية من الآخرين. ويمكن للمعجبين أن يتوقعوا الكثير من التعاون، بما في ذلك الفنانين الشباب الناشئين الذين يعملون معي كمنتج لهم.
سؤال: يتطلع إليك العديد من الفنانين الطموحين في مختلف أنحاء العالم. ما هي النصيحة التي تقدمها لهم لدخول هذه الصناعة؟
من خلال مبادرة "عالم بلا حدود"، سنشارك عنوان بريد إلكتروني حيث يمكنهم التواصل معنا. وسيقوم فريقي بتصفية المشاركات واختيار المواهب الأكثر تأهيلاً، سواء كانوا موسيقيين، أو ممثلين، أو مصوري فيديو، أو مخرجين.
سؤال: لديك الكثير من المعجبين في دبي الذين ينتظرون حفلاتك بفارغ الصبر كل عام، هل هناك أي خطط للتعاون مع فنانين من المدينة؟
لا أحد يعلم ما قد يحدث! قد نقيم كشكاً وندعو أحد الحضور إلى المسرح، وإذا كان مبدعاً بما يكفي، نتعاون معه، لم لا؟
سؤال: لقد قدمت عروضاً في إكسبو 2020 دبي وفي كل من أبوظبي ودبي على مرّ السنين. ما هي ذكرياتك الأكثر خصوصية مع الجمهور المباشر في دبي؟
إن جمهور دبي مذهل، فالمدينة تتحدى الفنان لأنها تستضيف العديد من الحفلات الموسيقية طوال الوقت، لذا فإنك تسعى دائماً إلى تلبية توقعاتهم.
أكثر ما أحبه هو تنوع الجمهور - حيث ترى الهنود، والبنجلاديشيين، والباكستانيين، والبوتانيين، والنيباليين، وغيرهم. كلهم يتفاعلون مع موسيقاي بشكل مختلف وغالباً ما يشاركون قصصاً حول كيف كانت أغنياتي جزءاً من حياتهم، من الارتباط إلى الانفصال. من الممتع دائماً سماع وجهات نظرهم.
سؤال: في عصر مقاطع إنستغرام وصيحات 30 ثانية، حيث تتمتع الموسيقى بعمر افتراضي قصير، قمت بتأليف أغاني ناجحة لا تنتهي صلاحيتها. كيف ترى تطور المشهد الموسيقي؟
لقد تغيّرت الموسيقى بشكل كبير. إحدى الشكاوى الرئيسية التي أسمعها من المعجبين هي أنهم لا يرونني بالقدر الكافي. وهذا سبب آخر وراء إنشائنا "عالم بلا حدود". فهو يسمح للمعجبين برؤية المزيد من أعمالي، ومن يدري؟ ربما أبدأ في التسجيل بالفيديو.
في الآونة الأخيرة، قمنا بزيارة المدارس والتحدث إلى الأطفال حول الموسيقى، والحياة، وكيف ينظرون إلى الأشياء الآن مقارنة بزمننا. إنه لمن الجيد أن نسمع وجهات نظرهم. بصفتي فناناً، فإن التكيّف مع العصر مع الحفاظ على الأصالة أمر ضروري.
سؤال: هل تشعر بالضغط للتفكير بمقاطع فيديو مدّتها 30 ثانية عند الترويج لموسيقاك؟
ليس حقاً. إذا كان هناك شيء جيد، فهو خالد. هذا ما نهدف إلى إنشائه. نعم، غالباً ما يتحدث مصورو الفيديو عن تنسيق الثلاثين ثانية، لكنه مجرد تنسيق. لا يوجد خطأ في ذلك، لكن الموسيقى الجيدة تتجاوز هذه الحدود.
سؤال: هناك اتجاه آخر يتمثل في تعاون الفنانين مع بعضهم البعض أثناء الحفلات المباشرة. ما المفاجآت التي يمكن أن يتوقعها المعجبون من حفلك في دبي؟
لقد فعلنا ذلك من قبل مع العديد من الفنانين، مثل "أبيجيت باتاتشاريا" و"سونو نيجام". لنرى! قد تكون هناك مفاجآت، وقد تكون قائمة الأغاني مختلفة هذه المرة.
سؤال: هل يمكننا أن نتوقع عرضاً مباشراً لـ"عالم بلا حدود" في دبي في أي وقت قريب؟
بالتأكيد! على الأرجح في الأول من فبراير، سيتمكن المعجبون أيضاً من سماع شيء جديد.