"عاطف أسلم" يعود إلى دبي بحفل مليء بالإثارة والمفاجآت

لا أعتقد أن أي فنان يمكنه أن يتوقع ذلك. بالتأكيد، يمكنك أن تتخيل ذلك، لكنني لم أكن أعلم. كنت أعتقد أنني سأنتهي بعد ألبوم واحد - أو حتى أغنية واحدة. لكن بفضل الله، كنت محظوظاً جداً. أنا ممتن للغاية لجمهوري. ثم جاءت بوليوود، التي أبقتني مشغولاً لمدّة 20 عاماً تقريباً. خلال تلك الفترة، أعتقد أنني نسيت كيفية التواصل مع جذوري وإنشاء موسيقى أصلية لأنني كنت مشغولاً بالتزامات أخرى.