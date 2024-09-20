دبي: "براتيك كوهاد"يكتشف إلهام الصحراء بالموسيقى

مع عودته المرتقبة إلى دبي بعد غياب دام أكثر من عام ونصف، يجسد "براتيك كوهاد" الأصالة في صناعة غالباً ما تطغى عليها اتجاهات الموسيقى العابرة.
يشتهر هذا الفنان الهندي بألحانه المؤثرة وكلماته التأملية، وقد أسرت موسيقاه قلوب المعجبين في جميع أنحاء العالم من خلال دمجه السلس بين الموسيقى الشعبية الهندية التقليدية والأصوات المعاصرة.
يقول كوهاد، الذي يستعد لتقديم عرض حي في المدينة يوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول: "دبي دائماً مكان رائع للأداء". وعلى عكس المشهد الحضاري الصاخب الذي يربطه الكثيرون بدبي، يجد الموسيقي البالغ من العمر 34 عاماً الإلهام في اتساع الصحراء المحيطة وقلة المساحات الخضراء.
ويضيف وهو يتوقف ليتأمل كيف يتردد صدى هذا الجمال الصارخ مع روحه الإبداعية: "عندما كنت أحلق فوق الصحراء، رأيت هذه الصحراء الشاسعة. بصراحة، أجد الصحراء ملهمة للغاية في بعض الأحيان".
كما يعكس مشروعه الأخير بعنوان سيلهوتيس، والذي يقوم حالياً بجولة من أجله، عمق طبيعته التأملية. يقول كوهاد، الذي ليس غريباً على ضجيج الآراء الخارجية بصفته شخصية عامة: "كلما عشنا الحياة وتقدمنا في السن، كلما تعرضنا لمزيد من المحفزات من جميع الاتجاهات". ويعترف كوهاد، كاشفاً عن نقطة ضعف غالباً ما تخفيها شخصيته الهادئة: "يخبرك الناس بأشياء مباشرة، أو تقرأ أشياء عبر الإنترنت. وهذا يؤثر عليك".
إن مفهوم الشعور بأنك "صورة ظلية" - مجرد ظل للذات الحقيقية - هو ما يجسد جوهر عمله الجديد، حيث يدعو المستمعين للتفكير في هوياتهم وسط الفوضى. في مقابلة حديثة مع صحيفة خليج تايمز، يتحدث الموسيقي بصراحة عن كيفية تصفية "الضوضاء"، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الموسيقى، وحفلته الموسيقية القادمة في المدينة.
مقتطفات محررة من المقابلة:
س. أولاً وقبل كل شيء، ما الذي أعادك إلى دبي؟
عندما يتم استدعائي لتقديم عرض، فإنني آتي لتقديمه، هل تعلم؟ دبي مكان رائع دائماً لتقديم العروض!
س. من وجهة نظر الفنان، ما الذي يعجبك أكثر في المدينة؟ ما الذي يلفت انتباهك؟
أعتقد أن المساحة الشاسعة هي التي تأسرني. فعندما كنت أحلق فوقها، رأيت هذه الصحراء الشاسعة الخالية من الأشجار، وأجد ذلك ملهماً ومثيراً للاهتمام.
س. ما الذي ألهمك اسم "سيلهوتيس" لجولتك الأخيرة؟
إنها فكرة راودتني العام الماضي حول كيف أنه كلما طال عمرنا وكلما تقدمنا في العمر، كلما تعرضنا لقدر أعظم من التحفيز من كل الجهات. هناك الكثير من الآراء، وخاصة عندما تكون شخصية عامة، فإنك تتلقى الكثير من الآراء عن نفسك من كل الجهات.
يخبرك الناس بأشياء مباشرة، أو تقرأ أشياء عبر الإنترنت. يؤثر ذلك عليك، وإذا سمحت له بالتأثير عليك، فقد تفقد الاتصال بإحساسك الداخلي بذاتك. قد تشعر بالملل من كل هذه الأفكار والآراء الخارجية، وتبدأ في الشعور وكأنك مجرد صورة ظلية لنفسك. يحدث هذا للجميع، لكن عندما تكون في دائرة الضوء، يصبح الأمر ساحقأ.
س: كفنان، كيف تعاملت مع الشهرة؟
إنها رحلة بكل تأكيد. وتستغرق بعض الوقت حتى تعتاد عليها. ولكن في نهاية المطاف، لا يوجد شيء يمكنك فعله حقاً بشأن ما يحدث خارجياً. يمكنك فقط التركيز على ما يمكنك تغييره داخلياً، مما يجعل نفسك أقوى حتى تتمكن من حجب الضوضاء. هذا كل ما يمكنك فعله حقاً.
س. هل الشهرة لها تأثير على فنك؟
في حالتي، ليس الأمر كذلك حقاً. هذا أمر حافظت على حمايته جيداً. لكنه يؤثر على جوانب أخرى من حياتك. تبدأ في التفكير في أشياء معينة.
س: في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت فترات الاهتمام قصيرة وحيث يتم تعريف الفنانين في كثير من الأحيان من خلال أحدث توجهاتهم ، هل تعتقد أننا لا نزال نملك معجبين مخلصين كما كان لدينا في الماضي؟
بصراحة، أنا فقط أخرج الجيتار وأتمنى أن يظهر المعجبون. قد يكون الأمر مربكاً إذا فكرت فيه كثيراً. أعتقد أنه من الأفضل التركيز على القيام بالأشياء للأسباب الصحيحة. افعل ذلك من أجل نفسك، وليس من أجل الآخرين. لذلك، أحاول كتابة الموسيقى وصنع الفن لنفسي. أياً كان ما يحدث بعد هذه النقطة لا يهم حقاً. خاصة الآن، أشعر أنني اكتسبت رفاهية القيام بذلك أكثر لأنني أثبتت نفسي بالفعل.
س: في آخر مرة تحدثنا فيها، ذكرت أن المشهد الموسيقي الهندي كان في أوج ازدهاره بالنسبة للفنانين المستقلين. هل حدثت أي حركة منذ ذلك الحين؟ هل هناك المزيد من الفرص الآن؟
إن الوضع يسير في اتجاه جيد، ولكن من الصعب القول إنه مزيج من الاثنين. فمن ناحية، نعم، هناك قدر أكبر من الحرية الآن، حيث أصبح من الأسهل إنتاج وتوزيع وترويج الموسيقى بشكل مستقل. ولكن في الوقت نفسه، أصبح من الأسهل أيضاً على شركات الإنتاج الكبرى وأي شخص لديه رأس مال القيام بذلك. لذا، لا تزال تتنافس مع هذا الواقع. ومع ذلك، يجد الفن الجيد دائماً طريقه للخروج.
س: ويبدو أن التيار السائد ينظر إلى كل شيء باعتباره توجهاً عابراً...
إنه مزيج من الاثنين. أعتقد أن الجمهور انقسم حقاً الآن، وهو أمر رائع. كانت هناك فترة في الموسيقى، ووسائل الإعلام بشكل عام، حيث كان الوضع إما كل شيء أو لا شيء - إما أن تكون في القمة أو تكافح. لم يكن هناك الكثير من الوسط. لكن الآن، يبدو كما لو كان هناك المزيد من الفروع. يمكن أن تكون قاعدة المعجبين صغيرة أو ضخمة، سائدة حقاً أو مستقلة تماماً، أو في مكان ما في المنتصف. ينجذب الجميع نحو ما يحبونه، وهو أمر جيد. يمنح هذا الفنانين مزيداً من الحرية لاستكشاف أشياء مختلفة.
ولكن في الوقت نفسه، يبدو الأمر غريباً للغاية، فهو أشبه بسيف ذي حدين. ورغم حدوث ذلك، فقد أصبحت الموسيقى السائدة ذات الشعبية الكبيرة متجانسة للغاية، ويرجع هذا بالتأكيد إلى الخوارزميات ووسائل التواصل الاجتماعي وكيفية عمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
س: الآن، مع الذكاء الاصطناعي الذي ينشئ الموسيقى، ما هي أفكارك الأولية عنه كموسيقي؟ هل يثيرك أم يخيفك؟
إذا كانت الموسيقى التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي جيدة حقاً، لكان من الممكن أن نشهد أغنية ناجحة الآن. لا أعتقد أنها وصلت إلى هذا المستوى بعد. حتى لو كنت تبحث فقط عن إيقاعات، فإنها لا تزال بحاجة إلى أجواء معينة - ذلك العامل X - والذكاء الاصطناعي لا يمتلكه. في السنوات الخمس إلى العشر الماضية، جعلت برامج إنتاج الموسيقى إنشاء الإيقاعات سهلاً جداً.
في الوقت الحاضر، يمكن لأي شخص أن يصنع إيقاعاً على هاتفه. حتى الشخص الذي لديه خبرة موسيقية بسيطة يمكنه إنتاج شيء ما بعد بضعة أيام من التجربة باستخدام تطبيق أو برنامج. لكن هذا لا يضمن الجودة. لا يزال الأمر يتطلب موسيقياً ماهراً يبذل الجهد لإنشاء إيقاعات مذهلة.
لذا، لا أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل البشر في أي وقت قريب؛ بل سيتعلم البشر استخدامه كأداة. وهذا يعني ببساطة أن المزيد من الناس سيكونون قادرين على الإبداع. ومع ذلك، من الصعب التنبؤ بما سيحدث في المستقبل. وإذا وصلنا إلى النقطة التي نناقش فيها الذكاء الاصطناعي العام، الذي يشبه الذكاء البشري، فإن ذلك سيخلف عواقب تتجاوز الموسيقى لتؤثر على كل جانب من جوانب حياتنا.
س: حتى لو وضعنا الذكاء الاصطناعي جانباً، فإن المعجبين يشكون بشكل متزايد من أن الموسيقى، وخاصة في صناعة الأفلام الهندية، لم تعد تبدو كما كانت من قبل...
هذه مجرد دورة الزمن والإدراك البشري. الناس دائماً ما يفتقدون شيئاً ما أو يرغبون في الشكوى بشأن شيء معين. عندما كان هناك الكثير من الموسيقى الروحانية، كانوا يقولون، "لماذا كل شيء روحاني للغاية؟" والآن بعد أن لم يعد هناك ما يكفي، يقول الناس العكس. هكذا تسير الأمور.
س. وأخيراً، ما الذي يمكن لجمهورك في دبي أن يتوقعه في حفلك المقبل؟
تعال واستمتع بوقتك، بصراحة. لا أريد أن أقول الكثير عن الأمر، لكنه سيكون عرضاً رائعاً.
كما يقول"لا توجد قصة مجنونة تبرز من بين القصص الأخرى... أتلقى الكثير من الرسائل العشوائية، ويقوم الناس بأشياء رائعة حقاً. أتلقى الكثير من الرسائل في كل عرض - رسائل مكتوبة بخط اليد، ورسائل طويلة حقاً. يحدث هذا كثيراً. هناك معجبون لديهم وشم، لكن لا شيء مجنون للغاية. لم يحاول أحد القفز على المسرح أو أي شيء من هذا القبيل".