دبي: "براتيك كوهاد"يكتشف إلهام الصحراء بالموسيقى

مع عودته المرتقبة إلى دبي بعد غياب دام أكثر من عام ونصف، يجسد "براتيك كوهاد" الأصالة في صناعة غالباً ما تطغى عليها اتجاهات الموسيقى العابرة.

يشتهر هذا الفنان الهندي بألحانه المؤثرة وكلماته التأملية، وقد أسرت موسيقاه قلوب المعجبين في جميع أنحاء العالم من خلال دمجه السلس بين الموسيقى الشعبية الهندية التقليدية والأصوات المعاصرة.