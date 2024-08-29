الإمارات تحتضن فرقة"أواسيس" بعد 15 عاماً من الفراق

وأضافت الأيرلندية المقيمة في الإمارات منذ عام 2023: " تابعنا على مر السنين التحديات التي مر بها الأخوان، سواء على الصعيد الشخصي أو العام. ورؤيتهما يجتمعان الآن بعد كل هذه السنوات يمنحنا جميعاً الأمل بأن الوقت يمكن أن يشفي الجروح القديمة. هذه الجولة ليست فقط عن الموسيقى، بل عن رحلتهما أيضاً، وأنا متحمسة للغاية لأكون جزءاً من هذه اللحظة التاريخية."