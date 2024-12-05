إلى الفضاء: موسيقى نادين قباني الإماراتية تعانق النجوم
في عالم تنتقل فيه الموسيقى غالبًا عبر سماعات AirPods وقوائم تشغيل Spotify وقاعات الحفلات الموسيقية، اتخذت مقطوعة الموسيقية للمغنية نادين قباني المقيمة في أبو ظبي مسارًا سماوياً أكثر! ليس من المعتاد أن تبث الموسيقى المؤلفة على الأرض من محطة الفضاء الدولية (ISS)، ولكن بالنسبة لقباني، أصبح هذا الحدث الذي كان لا يمكن تصوره في يوم من الأيام حقيقة واقعة.
عززت خريجة جامعة نيويورك أبوظبي اسمها بين النجوم من خلال مسابقة ASTROBEAT - Music from Space Competition، وهو تعاون فريد من نوعه شهد إطلاق مؤلفتها الموسيقية التي تقودها على البيانو بعنوان "No Gravity" إلى الفضاء.
ومع ذلك، بدأت رحلة قباني لجعل مؤلفاتها الموسيقية تطفو في الفضاء بشرارة إلهام واحدة. تقول الموسيقية الإماراتية لصحيفة خليج تايمز : "لقد علمت لأول مرة عن مسابقة ASTROBEAT من خلال زملائي في جامعة نيويورك أبوظبي". "بينما كنت أبحث عن أعمال الدكتور ليوناردو باريلارو، ألهمتني موسيقاه بشدة. لقد تردد صدى مقطوعاته معي على المستوى العاطفي، وأردت أن أبتكر شيئاً مشابهاً - قطعة يمكن أن تستحضر نفس الشعور بالدهشة والاتصال".
لقد أصبح هذا الاتصال هو جوهر مقطوعة No Gravity. توضح قباني: "كانت الفكرة وراء تأليفي للمقطوعة هي استحضار إحساس الطفو"، مضيفة أن المقطوعة عبارة عن استكشاف دقيق وعاطفي للفضاء، حيث تمزج بين البيانو والأوتار وأجهزة توليد الصوت لالتقاط شعور انعدام الوزن.
"أردت أن يتواصل المستمعون بعمق مع الموسيقى، ليس فقط من خلال موضوع الفضاء، بل عاطفياً. يمكن للفضاء أن يشعرك بالعزلة، ولكنه في الوقت نفسه جميل ولانهائي، وأردت أن أعكس ذلك"، كما تقول.
من الألحان إلى مجرة درب التبانة
بالنسبة لقباني، كان الطريق إلى تأليف مقطوعة "لا جاذبية" مجزيًا ومثيرًا للتحدي في الوقت نفسه. وهي مؤلفة موسيقية علمت نفسها بنفسها قبل التحاقها بجامعة نيويورك أبوظبي، وتنسب الفضل إلى الجامعة في منحها الأدوات والثقة اللازمة للتعامل مع مشروع بهذا الحجم. تتذكر: "قبل الالتحاق بجامعة نيويورك أبوظبي، لم أقم بتأليف الموسيقى من قبل. لقد فتحت لي الدروس التي حضرتها هناك الباب للتأليف وأعطتني المعرفة والإيمان بنفسي لتجربة هذا الشكل الفني".
بدأت عملية عملها بالعزف على البيانو، الذي يشكل الأساس لكل أعمالها. تقول: "بدأت بتخيل لحن في ذهني ووضعه في برنامج Logic Pro. ومن هناك، قمت ببناء طبقات - أوتار، وأوتار، وطبول، ومركبات صوتية - لخلق شعور بالفضاء السماوي".
ولكن كما هو الحال مع أي مسعى إبداعي، ظهرت بعض العوائق. وتعترف قائلة: "وصلت إلى نقطة حيث واجهت عقبة إبداعية. كان الأمر محبطًا لأنني كنت أعرف ما أريد أن تكون عليه القطعة، لكنني لم أستطع ترجمة ذلك إلى موسيقى. لحسن الحظ، شجعني أصدقائي على الاستمرار. وساعدني دعمهم في المضي قدمًا".
كان تسجيل جزء البيانو الحي من أكثر الجوانب تحديًا، حيث شعرت قباني أنه ضروري لالتقاط الجوهر الشخصي والعاطفي للقطعة. تقول: "التسجيل الحي يختلف كثيرًا عن إنشاء الموسيقى رقميًا. إنه خام، وكل نغمة مهمة. كانت هناك أوقات شعرت فيها أنني لن أتمكن أبدًا من إتقان الأمر، ولكن بتوجيه من موظفي جامعة نيويورك أبوظبي ومجموعة داعمة من الأقران، حققت أخيرًا نسخة كنت راضية عنها".
انطلاقة لا تنسى
كانت مشاهدة الصاروخ وهو يطلق موسيقاها إلى الفضاء تجربة لا تُنسى بالنسبة لقباني، وهي اللحظة التي تصفها بأنها سريالية ومتواضعة. وتضيف: "لقد كانت تجربة مثيرة للغاية. لو أخبرني أحد قبل بضع سنوات أن موسيقاي ستكون على متن صاروخ متجه إلى محطة الفضاء الدولية، لكنت ضحكت. كان الإطلاق بمثابة تذكير بأن المستحيل يمكن أن يصبح حقيقة بالعزيمة والإيمان بالنفس".
ولا تزال قباني تحاول استيعاب أهمية هذه اللحظة. وتضيف: "لقد كان من المذهل أن أعلم أن موسيقاي ستصل إلى رواد الفضاء في الفضاء، الذين يعيشون حرفيًا فكرة انعدام الوزن التي حاولت نقلها. لقد جعلني أدرك كيف يمكن للفن والعلم أن يتقاطعا بشكل جميل".
الاتصالات في الكون
ما الذي تأمله الموسيقية الشابة أن يشعر به رواد الفضاء عندما يستمعون إلى موسيقاها على متن محطة الفضاء الدولية؟ تقول: "آمل أن تجلب أغنية No Gravity شعورًا بالهدوء والسلام لهم. الفضاء هو هذا المكان الشاسع الغامض، وأردت أن تعكس موسيقاي اتساعه وجماله، وفي الوقت نفسه تتردد صداها عاطفيًا مع المستمعين".
ونتيجة لذلك، كان استخدامها لأجهزة التوليف مقصودًا، بهدف التقاط روح استكشاف الفضاء. وتوضح: "تستحضر أجهزة التوليف أجواءً من عالم آخر، أليس كذلك؟ تبدو المناظر الصوتية التي تخلقها لا نهائية، تمامًا مثل الفضاء نفسه. أردت أن يبدو اللحن وكأنه عائم... خفيف، غير ثابت، ولا حدود له".
تقول قباني، الذي ينظر إلى الموسيقى باعتبارها لغة عالمية، ومناسبة تمامًا لجميع البيئات - حتى تلك الشاسعة والغامضة مثل الفضاء: "الموسيقى تتجاوز الكلمات والعوالم. إنها تنقل المشاعر، وهي عالمية. سواء كنت على الأرض أو في الفضاء، فإن الموسيقى تربطنا من خلال المشاعر والتجارب المشتركة".
مكتوب في النجوم
ومع ذلك، فإن تجربة ASTROBEAT تركت لقباني أكثر من مجرد إنجاز "رائع". تقول: "كانت هناك لحظات شككت فيها في نفسي، خاصة عندما علمت بمستوى الموهبة بين المشاركين الآخرين. لكنني أدركت أننا جميعًا نقدم شيئًا فريدًا. ما قد يبدو عاديًا بالنسبة لك قد يكون غير عادي بالنسبة لشخص آخر".
كما أضافت هذه الرحلة عمقًا وتنوعًا إلى منظورها للإبداع. تقول: "الثقة هي المفتاح. إن الإيمان بعملك، حتى عندما تكون غير متأكد، يمكن أن يؤدي إلى فرص لا تصدق. الكون، حرفيًا، مليء بالمفاجآت".
أما عن ما سيأتي بعد ذلك، فتظل قباني منفتحة على استكشاف آفاق جديدة. وتضيف: "لست متأكدة تمامًا مما سيأتي بعد ذلك، لكنني متحمسة لمواصلة التأليف والتعلم أكثر عن الفضاء. لقد أظهر لي هذا المشروع كيف يمكن للفن والعلم أن يتقاطعا، وأود أن أشارك في المزيد من التعاونات مثل هذا في المستقبل".
في حين أن المستقبل لا يزال غير مكتوب لكاباني، هناك شيء واحد مؤكد: مع انجراف "لا جاذبية" عبر الفضاء، فإنه بمثابة تذكير منعش بأن الإبداع، مثل الكون، لا يعرف حدودًا.