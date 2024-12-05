إلى الفضاء: موسيقى نادين قباني الإماراتية تعانق النجوم

ولكن كما هو الحال مع أي مسعى إبداعي، ظهرت بعض العوائق. وتعترف قائلة: "وصلت إلى نقطة حيث واجهت عقبة إبداعية. كان الأمر محبطًا لأنني كنت أعرف ما أريد أن تكون عليه القطعة، لكنني لم أستطع ترجمة ذلك إلى موسيقى. لحسن الحظ، شجعني أصدقائي على الاستمرار. وساعدني دعمهم في المضي قدمًا".