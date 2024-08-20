"كاثرين كين" تغادر مسلسل "إف بي آي"بعد موسم واحد

من المقرر أن تترك الممثلة "كاثرين رينيه كين" مسلسل"إف بي آي" (FBI) بعد ظهورها في حلقة واحدة على الأقل من الموسم السابع المقبل، وفقاً لما ذكرته مجلة "فارايتي" "Variety". إن مسلسل "إف بي آي"(FBI) هو مسلسل تلفزيوني أمريكي يروي أحداث عمليات للشرطة ومؤلفه هو "ديك وولف" و "كريج تورك" وتم عرضه لأول مرة على شبكة سي بي إس في 25 سبتمبر 2018.

وتلعب الممثلة "كاثرين" دور العميلة الخاصة "تيفاني والاس"، التي توصف بأنها الشريكة "الذكية والصريحة" للعميل الخاص "ستيوارت سكولا" (جون بويد) وعملت مع قسم شرطة نيويورك لمدة ست سنوات قبل أن تبدأ العمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي وفقاً لما ذكرته مجلة "فارايتي". وانضمت كاثرين إلى السلسلة في عام 2020، خلال الموسم الثالث وبعد رحيل "إيبوني نويل" التي قامت بدور العميل الخاص ومحلل الاستخبارات "كريستين تشازال". يأتي خروج "كاثرين" بعد أن تم اختيار "ليزيت أوليفيرا" في دور "سيد" لتمثل عميلة وحدة تحليل السلوك في الموسم 7.

وتدور أحداث المسلسل حول تحقيقات مجموعة من العملاء الخاصين المعينين في مكتب في مدينة نيويورك. ويضم طاقم الممثلين "بويد" و "أوليفيرا"، "ميسي بيريجريم" في دور "ماجي بيل"، و "زيكو زكي" في دور "عمر أدوم زيدان"، و "ألانا دي لاغارزا" في دور "إيزوبيل كاستيل"، و "جيريمي سيستو" في دور "جوبال فالنتين".

وبدأ عرض المسلسل في عام 2018 وهو الرائد في سلسلة "إف بي آي""FBI"، مع عرض "FBI: Most Wanted" و "FBI: International" لأول مرة في عامي 2020 و2021. جددت شبكة "CBS" جميع المسلسلات الثلاث في وقت سابق من هذا العام، مع حصول السلسلة على تجديد لمدة ثلاثة مواسم؛ ستبدأ المواسم الجديدة على شبكة"CBS" في 15 أكتوبر.