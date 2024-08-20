فاطمة شيخ: التصوير يتيح لي رؤية العالم بعيون مختلفة

تحدثت الممثلة الهندية فاطمة سانا شيخ، المعروفة بدورها في فيلم "دانجال""Dangal" عن شغفها بالتصوير الفوتوغرافي في اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي.

وفي حين أنها تشتهر بأدائها على الشاشة، فقد كشفت أنها تستمتع أيضاً بالتقاط صور للعالم من حولها عبر عدسة الكاميرا الخاصة بها، مما يكشف عن جانب مختلف من تعبيرها الفني.

ووفقاً لفريق عمل فاطمة، تقول الممثلة إن التصوير الفوتوغرافي يسمح لها برؤية العالم بنظرة مختلفة.

وقالت: "إن التصوير الفوتوغرافي، بالنسبة لي، هو وسيلة لالتقاط وتثبيت اللحظات والمشاعر في الوقت المناسب. عندما أحمل كاميرا في يدي أكون أكثر وعياً بما يحيط بي وألاحظ أشياء لم أكن لألاحظها بطريقة أخرى كتلك اللحظات والإيماءات والوجوه. أنا أحب تصوير الناس! عيونهم وأيديهم تكشف الكثير".

وتابعت قائلةً إنها ربما كانت لتتجه إلى التصوير الفوتوغرافي بشكل أكثر جدية لو لم تكن ممثلة.

وقالت: "لو لم أكن ممثلة، لكنت أخذت التصوير الفوتوغرافي على محمل الجد وتعلمته بشكل صحيح. كنت تعلمت كيفية التعامل مع الضوء والظلام، وكيفية التلاعب بهم وتحويل مساحة التصوير بالكامل، وخصائص كل عدسة، أي عدسة يمكنها التقاط هذه اللحظة بشكل أفضل؟ إنه فن، وأنا لدي فضول كبير بشأنه".

غالباً ما تشارك فاطمة صورها الفوتوغرافية على إنستغرام، مما يمنح متابعيها لمحة عن اللحظات التي تلتقطها. تسلط صورها الغنية بالعاطفة والإبداع الضوء على ارتباطها العميق بهوايتها، مما يجعلها موهبة تستحق المشاهدة أمام الكاميرا وخلفها.

وفي الوقت نفسه على الصعيد المهني، ستظهر فاطمة وهي تشارك مع "علي فضل" في فيلم"ميترو إن دينو" "Metro In Dino" للمخرج "أنوراغ باسو".

يشارك في بطولة الفيلم أيضاً "أديتيا روي كابور" و "سارة علي خان" و "أنوبام خير" و "نينا جوبتا" و "بانكاج تريباثي" و "كونكونا سين شارما". وكان من المقرر في الأصل أن يعرض الفيلم في دور العرض السينمائي في 29 مارس من هذا العام.