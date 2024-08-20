"زوي كرافيتز" وأولى تجاربها الإخراجية في"وميض مرتين"

تقول "زوي كرافيتز" أن فيلم "وميض مرتين"Blink Twice" الذي يمثل أول ظهور لها كمخرجة، والذي شاركت أيضاً في كتابته وإنتاجه، يروي قصة عن قضايا السلطة بين الرجال والنساء والتي ولدت من تجاربها الخاصة.

في فيلم الإثارة النفسية، تظهر النادلة "فريدا" التي تمثل دورها "نعومي آكي" وتعتقد "فريدا" وصديقتها أنهما محظوظتان بالحصول على إجازة عندما يدعوهما ملياردير التكنولوجيا "سلاتر كينج" إلى جزيرته الاستوائية الخاصة، والذي يمثل دوره "تشانينج تاتوم". وتترتب على ذلك عطلة فاخرة مع احتفالات لا نهاية لها مع أصدقاء "سلاتر"، ولكن سرعان ما تبدأ "فريدا" ملاحظة أن شيئاً ما ليس على ما يرام. وبينما تبدأ في البحث عن قرب، تكتشف "فريدا" حقائق صادمة تحت غطاء المثالية وتتحول العطلة إلى معركة من أجل البقاء.

وقالت "زوي كرافيتز" (35 عاما) في العرض الأول للفيلم في لندن يوم الاثنين: "لقد ولد ذلك حرفياً من تجربتي، إنه أمر شخصي للغاية". وقالت عن عملية الكتابة: "على ما أعتقد، لقد كان حقاً تعبيراً عما تشعر به الكثير من النساء اللاتي يعشن حول العالم". "أرى أن هناك الكثير من الأمور التي يفترض على النساء أو يتوقع منهن القيام بها ، وأصبح الأمر عادياً جداً حتى أن لا أحد يتحدث عن ذلك الآن، ولذلك أردت إيجاد طريقة لاستكشاف مدى تعقيد وسخافة الأمر".

عقد كرافيتز وتاتوم خطبتهما بعد لقائهما للعمل على الفيلم. لم يكن "تاتوم" قد التقى بـ "كرافيتز" عندما عرضت عليه دور "سلاتر". وقال "تاتوم" الذي أنتج الفيلم أيضاً: "لقد غيّر هذا الفيلم حياتي بشكل كامل ومطلق"، وأضاف أن الدور لم يكن يشبه أي عمل مثل به من قبل على مدار مهنته المستمرة لأكثر من عقدين من الزمن تقريباً.

"عادةً ما كنت أستطيع الارتباط مع الأدوار، فأنا أحمل معي جوانب من شخصيتي وحياتي إلى أي دور أمثله. لا ينطبق ذلك على هذا الفيلم. إنها أول مرة أعمل على شيئ من هذا القبيل وهو بعيد جداً عني أو عن أي شخص أعرفه حقاً".

يضم فريق الفيلم أيضاً الممثلين "أدريا أرجونا" و "كريستيان سلاتر" و "جينا ديفيس" و "كايل ماكلاكلان" و "هالي جويل أوسمنت".