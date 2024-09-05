دبي: وجبة "هاري بوتر" تجربة سحرية ملغاة

بعد النجاح الباهر ل"برنش" (وجبة تجمع بين الفطوروالغداء) "تيلور سويفت إيراس باينتينغ"، التي تم بيع تذاكرها بالكامل للنسخة القادمة في 6 سبتمبر، تعود "ديزاين آند داين" (Design & Dine) بتجربة سحرية جديدة. تدعوكم إلى الاستمتاع بوجبة "فن هاري بوتر" التي ستقام في دبي، ويعد بأن يكون حدثاً فريداً من نوعه.