دبي: وجبة "هاري بوتر" تجربة سحرية ملغاة
بعد النجاح الباهر ل"برنش" (وجبة تجمع بين الفطوروالغداء) "تيلور سويفت إيراس باينتينغ"، التي تم بيع تذاكرها بالكامل للنسخة القادمة في 6 سبتمبر، تعود "ديزاين آند داين" (Design & Dine) بتجربة سحرية جديدة. تدعوكم إلى الاستمتاع بوجبة "فن هاري بوتر" التي ستقام في دبي، ويعد بأن يكون حدثاً فريداً من نوعه.
وتحت شعار "ادخل عالم هوجوورتس الساحر"، ستكون هذه الوجبة يوم الجمعة 4 أكتوبر، في مطعم "أكسنتس" (Accents) بفندق إنتركونتيننتال دبي مارينا. ويعدكم هذا الحدث بمغامرة غامرة تنقلكم إلى عالم السحر، حيث يمكنكم الاستمتاع بوجبة طعام لذيذة وتجربة فنية ممتعة.
وقد نشر المطعم مؤخراً ملصقاً لهذا البرنش، داعياً المستخدمين إلى التعليق بكلمة "هاري" لحجز أماكنهم. وكانت الاستجابة إيجابية حتى الآن، حيث استفسر العديد من المعجبين بشغف عن الأسعار والتفاصيل.
ابدأ رحلتك برسم تحفة فنية مستوحاة من "هاري بوتر"، مع إرشادات خطوة بخطوة، دون الحاجة إلى خبرة سابقة. أطلق العنان لإبداعك بينما تتناول مشروبات مستوحاة من "بوتربير" وتستمتع بوجبة بتناول وجبة برنش شهية تضم مجموعة متنوعة من محطات الطهي المباشرة.
يستمر السحر مع بوفيه الحلويات المتنوع الفاخر الذي يقدمه "هونيدوكس". ارتدِ أفضل ملابس السحرة لديك للحصول على فرصة للفوز بجوائز لأكثر الأزياء إبداعاً.
تبلغ تكلفة ورشة الرسم 240 درهماً إماراتياً، والتي تشمل جميع المواد الفنية والتعليمات من فنانين حائزين على جوائز، وتبدأ باقة البرنش من 150 درهماً إماراتياً. أي أن التكلفة الإجمالية لتجربة الرسم ووجبة البرنش الخاصة بهاري بوتر تبدأ من 390 درهماً إماراتياً.
لذا، سواء كنت من "جريفندور" أو "سليذرين"، فإن برنش هاري بوتر هذا هو حدث لا يمكنك تفويته. احضر عصاك السحرية وارتدِ رداءك وانضم إلى زملاء هاري بوتر لقضاء أمسية من الحنين إلى الماضي والمرح.
تحديث: تم إلغاء هذا البرنش بسبب ظروف غير متوقعة.