تمديد ساعات عمل مترو دبي لحفل فرقة "جرين دي" اليوم

للدخول إلى الحفل، يتعين على المشجعين إحضار تذكرتهم مع رمز شريطي واضح وغير تالف. قد يُطلب منهم تقديم تأكيد الحجز عبر البريد الإلكتروني وبطاقة هوية صالحة مع صورة تتطابق مع الاسم الموجود على التأكيد. أشكال بطاقة الهوية المقبولة هي - رخصة قيادة أصلية حالية (بما في ذلك الرخصة المؤقتة)، أو جواز سفر أصلي حالي أو منتهي الصلاحية مؤخراً (بشرط أن تكون الصورة تشبه حاملها) أو بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية.

ويجب على رواد الحفل ملاحظة أن الكاميرات الاحترافية (التي تعتبر كاميرات ذات عدسات قابلة للفك) ومعدات الفيديو والتسجيل ممنوعة تماماً ولن يُسمح بها داخل المكان. يُسمح بكاميرات الاستخدام الشخصي وكاميرات الهواتف الذكية. لا تتوفر خدمة تسليم الكاميرات في المكان.