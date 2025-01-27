تمديد ساعات عمل مترو دبي لحفل فرقة "جرين دي" اليوم
سيمدد الخط الأحمر لمترو دبي ساعات عمله اليوم الاثنين 27 يناير من محطة إكسبو 2020، وذلك لاستقبال الجماهير التي ستحضر الحفل المرتقب لفرقة الروك الأمريكية "ذي أوفسبرنج" في محطة إكسبو 2020. ومن المتوقع أن يجذب العرض الذي تقدمه الفرقة 30 ألف شخص في أول عرض لها على الإطلاق في الشرق الأوسط.
وسيُقام الحدث في مدينة إكسبو دبي، مع استمرار خدمات المترو حتى الساعة 12:05 صباحاً لتوفير رحلة مريحة وسلسة لمحبي الموسيقى من وإلى العرض المرتقب. وعادةً ما يغادر آخر قطار من محطة إكسبو في الساعة 10:44 مساءً. ويُنصح رواد الحفل بالوصول مبكراً قبل فتح الأبواب في الساعة 5 مساءً لتجنب التأخير والاستفادة القصوى من تجربة الحفل.
الوصول إلى مدينة إكسبو
بالمترو: أسرع وسيلة تنقل وأكثرها استدامة. سيأخذك الخط الأحمر لمترو دبي إلى محطة إكسبو 2020 في قلب مدينة إكسبو دبي.
بالسيارة: إذا كنت تفضل المرونة والراحة في القيادة إلى الحفل، فإن مواقف السيارات مصممة لتلبية احتياجاتك وضمان تجربة خالية من المتاعب. اتبع طريق إكسبو (إي 77)، قبالة طريق الشيخ محمد بن زايد (إي 311) وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان (دي 54).
بسيارات الأجرة: ستكون سيارات الأجرة متاحة بسهولة في جميع أنحاء دبي وفي موقع الحفل. سواء كنت قادماً من مكان قريب أو أبعد، يمكنك بسهولة استئجار سيارة أجرة لرحلة مريحة ومباشرة إلى الحفل. ستكون هناك أيضاً خدمات سيارات أجرة مخصصة لمساعدتك.
الفائزون بجائزة جرامي 5 مرات
ويمثل هذا الحفل لحظة مهمة لعشاق موسيقى الروك في المنطقة. ومع مسيرة فنية امتدت لعقود من الزمن، ستقدم فرقة "جرين دي" لمحبيها مجموعة مختارة من أفضل أغانيها، بما في ذلك مقطوعات من ألبوماتها الشهيرة "أمريكان إيديوت" و"دوكي"، بالإضافة إلى أغاني من أحدث ألبوماتها، "سايفورز".
تأسست فرقة "جرين دي" في عام 1986، وباعت أكثر من 75 مليون نسخة من ألبوماتها في جميع أنحاء العالم وحصدت العديد من الجوائز، بما في ذلك خمس جوائز جرامي و11 جائزة "إم تي في" الموسيقية. وقد أعربت الفرقة عن حماسها لظهورها الأول في الشرق الأوسط، قائلة: "لا نستطيع الانتظار لتقديم عرض روك مع معجبينا المخلصين في الشرق الأوسط في العام الجديد!"
لا تزال تذاكر الحدث متاحة على موقع "بلاتينيوم ليست". تبدأ أسعار التذاكر من 445 درهماً إماراتياً للمناطق الخلفية، مع خيارات جلوس متنوعة متاحة، بما في ذلك تذاكر الدائرة الذهبية وصالة الضيافة لكبار الشخصيات.
صالة ضيافة كبار الشخصيات 3000 درهم
المنطقة الأمامية 1,195 درهم
الدائرة الذهبية 595 درهم
المناطق العادية 445 درهم
الوصول إلى المكان
للدخول إلى الحفل، يتعين على المشجعين إحضار تذكرتهم مع رمز شريطي واضح وغير تالف. قد يُطلب منهم تقديم تأكيد الحجز عبر البريد الإلكتروني وبطاقة هوية صالحة مع صورة تتطابق مع الاسم الموجود على التأكيد. أشكال بطاقة الهوية المقبولة هي - رخصة قيادة أصلية حالية (بما في ذلك الرخصة المؤقتة)، أو جواز سفر أصلي حالي أو منتهي الصلاحية مؤخراً (بشرط أن تكون الصورة تشبه حاملها) أو بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية.
ويجب على رواد الحفل ملاحظة أن الكاميرات الاحترافية (التي تعتبر كاميرات ذات عدسات قابلة للفك) ومعدات الفيديو والتسجيل ممنوعة تماماً ولن يُسمح بها داخل المكان. يُسمح بكاميرات الاستخدام الشخصي وكاميرات الهواتف الذكية. لا تتوفر خدمة تسليم الكاميرات في المكان.
يتم عرض جميع القيود العمرية الخاصة بالمكان بوضوح في صفحات المبيعات على مواقع وكلاء التذاكر. يجب أن يكون أي شخص يقل عمره عن 12 عاماً برفقة شخص بالغ.