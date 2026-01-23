"صوت هند رجب": من مكالمة استغاثة إلى الأوسكار

[ملاحظة المحرر: تعيد "خليج تايمز" مشاركة هذه المقابلة بعد ترشيح فيلم "صوت هند رجب" لجوائز الأوسكار لعام 2026].

تخيل هذا المشهد: طفلة في الخامسة من عمرها محاصرة في سيارة مع أقاربها الذين قُتلوا بالرصاص. تتصل بمكاتب الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله لطلب المساعدة، حيث يُكلف عمال الإغاثة بتهدئتها وطمأنتها بممر آمن، رغم علمهم أن الأمر لن يكون بهذه السهولة. هذا الغضب والألم تجسدا بوضوح في صناعة فيلم "صوت هند رجب"، وهو ما يظهر في كيفية مواجهة الفيلم لجمهوره، مانعاً إياهم من مجرد صرف أنظارهم عما حدث في غزة.

مؤخراً، عُرض الفيلم لأول مرة في "سينما عقيل" في دبي، مفسحاً المجال لمحادثات أكثر تعقيداً حول الحرب، والانهيار الذي يلي مشاهدة الدمار الأخلاقي والنفسي. في حوار مع مجلة .wknd، تتحدث المخرجة التونسية كوثر بن هنية باستفاضة عن كواليس صناعة واحد من أكثر الأفلام تأثيراً وقسوة هذا العام.

مقتطفات محررة من المقابلة:

هل يمكنكِ أن تأخذينا إلى تلك اللحظة الأولى التي سمعتِ فيها صوت هند رجب وقررتِ صنع فيلم عنها؟ لقد ذكرتِ أن ما أرقكِ حقاً لم يكن العنف فحسب، بل الصمت المحيط به أيضاً.

عندما سمعت صوت هند رجب لأول مرة، اعتقدت لثانية واحدة أنها تطلب مني أنا شخصياً مساعدتها. شعرت بحالة من العجز، وبما أنني أكره الشعور بالعجز، سألت نفسي عما يمكنني فعله. صادف أنني مخرجة سينمائية يمكنها ربما صنع فيلم حول هذا الموضوع. من رحم هذا الشعور بالعجز ولدت رغبة في عدم البقاء صامتة، رغبة في التحدث. وجدت صوتها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتنقل الناس بسرعة بين صورة وفيديو تلو الآخر. لم يكن ذلك المكان المناسب لتكريم صوتها؛ فكرت أن الفيلم سيكون خياراً أفضل. يقولون إن موت شخص واحد هو مأساة، لكن موت الآلاف هو مجرد إحصائية. أعتقد أن السينما يمكنها أن تمنح صوتاً لهؤلاء الآلاف.