"صوت هند رجب": من مكالمة استغاثة إلى الأوسكار

[ملاحظة المحرر: تعيد "خليج تايمز" مشاركة هذه المقابلة بعد ترشيح فيلم "صوت هند رجب" لجوائز الأوسكار لعام 2026].
تخيل هذا المشهد: طفلة في الخامسة من عمرها محاصرة في سيارة مع أقاربها الذين قُتلوا بالرصاص. تتصل بمكاتب الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله لطلب المساعدة، حيث يُكلف عمال الإغاثة بتهدئتها وطمأنتها بممر آمن، رغم علمهم أن الأمر لن يكون بهذه السهولة. هذا الغضب والألم تجسدا بوضوح في صناعة فيلم "صوت هند رجب"، وهو ما يظهر في كيفية مواجهة الفيلم لجمهوره، مانعاً إياهم من مجرد صرف أنظارهم عما حدث في غزة.
مؤخراً، عُرض الفيلم لأول مرة في "سينما عقيل" في دبي، مفسحاً المجال لمحادثات أكثر تعقيداً حول الحرب، والانهيار الذي يلي مشاهدة الدمار الأخلاقي والنفسي. في حوار مع مجلة .wknd، تتحدث المخرجة التونسية كوثر بن هنية باستفاضة عن كواليس صناعة واحد من أكثر الأفلام تأثيراً وقسوة هذا العام.
هل يمكنكِ أن تأخذينا إلى تلك اللحظة الأولى التي سمعتِ فيها صوت هند رجب وقررتِ صنع فيلم عنها؟ لقد ذكرتِ أن ما أرقكِ حقاً لم يكن العنف فحسب، بل الصمت المحيط به أيضاً.
عندما سمعت صوت هند رجب لأول مرة، اعتقدت لثانية واحدة أنها تطلب مني أنا شخصياً مساعدتها. شعرت بحالة من العجز، وبما أنني أكره الشعور بالعجز، سألت نفسي عما يمكنني فعله. صادف أنني مخرجة سينمائية يمكنها ربما صنع فيلم حول هذا الموضوع. من رحم هذا الشعور بالعجز ولدت رغبة في عدم البقاء صامتة، رغبة في التحدث. وجدت صوتها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتنقل الناس بسرعة بين صورة وفيديو تلو الآخر. لم يكن ذلك المكان المناسب لتكريم صوتها؛ فكرت أن الفيلم سيكون خياراً أفضل. يقولون إن موت شخص واحد هو مأساة، لكن موت الآلاف هو مجرد إحصائية. أعتقد أن السينما يمكنها أن تمنح صوتاً لهؤلاء الآلاف.
بالحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي، وبما أن الكثير من الصور كانت متاحة هناك، هل تعتقدين أن هناك "تبلداً جماعياً" في المشاعر قد حدث؟
إنه سؤال صعب. لا أعتقد أننا أصبحنا متبلدي المشاعر بالضرورة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. لقد حدث تحول حول العالم؛ فالشباب لم يتبلدوا، بل قادوا حركات احتجاجية حول ما حدث في غزة. لكن ليس الجميع استطاع استيعاب حجم ما كان يحدث هناك، فهو أمر يتجاوز التصور. السؤال الذي طرحته على نفسي كان: كيف نتحدث عن الإبادة الجماعية؟ وكيف نصنع فيلماً عنها يظل محفوراً في الذاكرة للأجيال القادمة؟ هند رجب لم تكن تريد أن تصبح رمزاً لما يحدث في غزة، ومع ذلك، أصبحت كذلك.
كان اختياركِ لرواية القصة من وجهة نظر مسعفي الهلال الأحمر مثيراً للاهتمام بشكل خاص، لأنه يترك للمشاهد تخيل الفظائع التي قد تعيشها هند رجب. ما الذي جعل هذا الإطار مهماً بالنسبة لكِ كمخرجة؟
إنها قصة حقيقية. كان هناك تحقيق رائع حول مقتل هند رجب وأفراد عائلتها نشرته صحيفة "واشنطن بوست". كمخرجة، كنت بحاجة لصوتها أن يتردد صداه. كان هناك اختياران مهمان يجب اتخاذهما؛ الأول هو وجهة النظر، كان بإمكاني اختيار رواية القصة من منظور والدة هند رجب مثلاً. لكنني فكرت، بما أنني لا أستطيع تصوير غزة، فأنني بحاجة لإظهار ما يحدث من مسافة بعيدة. كان منظور الهلال الأحمر هو الأنسب لأنهم كانوا بعيدين، مثل معظمنا. إنهم الأشخاص الذين سيفعلون أي شيء لإنقاذ حياة هذه الطفلة؛ لذا فهم بطريقة ما أبطال حقيقيون. الاختيار الثاني كان القالب الفني؛ كنت بحاجة ليروى هذا بصيغة المضارع (الآن) — للعودة إلى تلك اللحظة التي كانت فيها على قيد الحياة وكان من الممكن إنقاذها. كيف نصور "الزمن الحاضر" في السينما؟ من خلال إعادة تمثيل تلك اللحظات مع الممثلين. هناك مساحتان في الفيلم: مساحة الصوت (وهي صوت هند)، ومساحة الصورة (وهي مكتب الهلال الأحمر).
وما الذي استطاع الصوت إيصاله ولم تستطع الصور فعله؟
أولاً، صوتها وثيقة حقيقية. بدأ هذا الفيلم بصوتها عندما سمعته أول مرة وتواصلت مع الهلال الأحمر لمشاركة التسجيلات. عندما سمعت التسجيل، كان من الواضح أن كل شيء موجود في تلك المحادثات؛ كل شيء كان حاضراً بالفعل في الصوت.
في المراجعات الأولية لفيلم "صوت هند رجب" التي نُشرت بعد عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي، سجل العديد من النقاد شعوراً بعدم الارتياح تجاه استخدام تسجيلات صوتية حقيقية لهند رجب. كمخرجة، ما الذي منحكِ القناعة باستخدام التسجيلات الحقيقية؟
لم أصنع هذا الفيلم لأجعل الناس يشعرون بالراحة. كنت أعلم أن الاستماع إلى الصوت الحقيقي سيكون صعباً على الجمهور، لكن هدفي لم يكن حمايتهم. كنت بحاجة إلى فيلم مواجهة لاستعراض الأهوال في غزة. الفكرة كانت أن نكون شهوداً على ما يحدث هناك.
ولكن هل يصبح مجرد "الشهادة" جزءاً من التواطؤ؟ في الفيلم، ينهار المسعفان "عمر" و"رنا" بسبب عجزهما.
هذا فيلم عن العجز. أحياناً، يدفعك الشعور بالعجز إلى القيام بشيء ما. عمر ورنا هما أول من يختبر هذا العجز لأنهما في خط المواجهة. اخترت رواية القصة من وجهة نظرهما لأنهما، بطريقة ما، يمثلاننا جميعاً نحن الذين نعيش عبر العالم ونسمع صرخات الاستغاثة القادمة من غزة.
ما الذي تطلبه الأمر منكِ لتعيشي مع هذه الشخصيات وهذه القصة يوماً بعد يوم؟
لقد كان الأمر مرهقاً عاطفياً. لكن هذا الفيلم منحنا معنى لما نقوم به كفنانين، وخاصة بالنسبة للممثلين لأنهم جميعاً فلسطينيون. سرد هذه القصة بالنسبة لنا كان يتعلق بوضع فننا في خدمة قصصنا. كنا غارقين في المشاعر لكننا شعرنا أننا نفعل شيئاً مهماً. شعرنا أيضاً بنوع من الامتياز؛ فنحن لم نكن في غزة، بل كنا نصنع فيلماً عنها. لم يكن بإمكاننا الانهيار عاطفياً لأننا أردنا للآخرين أن يشهدوا قصة هند رجب.
هل يمكنكِ تذكر أول لقاء لكِ مع عائلة هند رجب؟
كنت بحاجة إلى موافقة عائلتها لصنع هذا الفيلم، وخاصة موافقة والدتها. أول شيء فعلته هو التحدث مع والدتها. اتصلت بها وكانت في غزة في ذلك الوقت. لم يكن لديها الوقت لتحزن بشكل مناسب على ابنتها؛ كانت عمليات القصف مستمرة وكانت تنتقل من مكان إلى آخر. لكن أجرينا محادثة طويلة وقالت لي: "أريد العدالة لابنتي، لذا إذا كان هذا الفيلم قادراً على فعل ذلك، فليكن". كانت هذه محادثتنا الأولى، ثم تقربنا من بعضنا البعض. أردت عرض الفيلم عليها فور انتهائه، لكنها قالت إن الأمر لا يزال مؤلماً جداً بالنسبة لها. طلبت مني عرض الفيلم على شقيقها لإعطاء ملاحظاته. وفي النهاية، بعد إجلائها من غزة، التقينا في مهرجان الدوحة السينمائي حيث عُرض الفيلم في حفل الافتتاح.
لقد نشأتِ في بلدة لم تكن فيها دور سينما. ومن هناك إلى الآن حيث وصلت أفلامكِ إلى القائمة القصيرة للأوسكار، خضتِ رحلة مذهلة. كيف تصفينها؟
أفعل الأشياء بدافع الشغف — والغضب. أنا شخصية غاضبة. أردت أن أصبح مخرجة لأن ذلك سمح لي بالتعبير عن نفسي. أحب عملي. غالباً ما نفكر في السينما كترفيه، لكن يمكنها أن تكون شيئاً آخر؛ يمكن أن تكون أداة لمنح صوت لمن لا صوت لهم. وأيضاً، نحن بحاجة لروي قصص العالم العربي. أنا تونسية، لكنني لا أروي قصصاً عن ذلك البلد فحسب؛ فيلمي الأخير كان في سوريا، وهذا الفيلم عن فلسطين. الثقافات التي لا تروي قصصها تجد صعوبة في الوجود لأنها لا تملك فرصة تشكيل رواياتها الخاصة. تلقيت عدة عروض لإخراج أفلام باللغة الإنجليزية، لكنني لم أستطع إجبار نفسي على فعل ذلك. هناك الكثير من هذه الأفلام وقد تجد نجاحاً سريعاً معها، لكن بالنسبة لفيلم عربي، عليك أن تقاتل مرتين أكثر. وأنا أحب القتال إذا كان الأمر يستحق.
الفيلم هو الترشيح الرسمي لتونس للأوسكار، وقد وصل بالفعل إلى القائمة القصيرة التي تضم 15 فيلماً. ما الذي سيتغير إذا فاز؟
لست متأكدة مما إذا كنا سنفوز لأننا ببساطة لا نملك تلك الأدوات التي تملكها الأفلام الأخرى ذات الميزانيات الضخمة. كان من المعقد جداً توزيع الفيلم في الولايات المتحدة. ما يحدث عندما تفوز بجائزة الأوسكار هو أن حتى أولئك الأشخاص غير المهتمين بقضية ما يبدأون في الانتباه والاهتمام. نحن بحاجة للفوز بالأوسكار حتى يسمع الناس صوت غزة.