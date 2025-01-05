2025 يحمل ألعاب فيديو متميزة ينتظرها الكثيرون
مع استعداد عالم الألعاب لعام 2025، بلغ الإثارة ذروته. ويبشر هذا العام بمجموعة رائعة من العناوين الرائجة، والأجزاء التكميلية التي طال انتظارها، والتجارب المبتكرة التي تهدف إلى دفع حدود ما هو ممكن في عالم الألعاب. ومن القصص الغامرة لألعاب تقمص الأدوار إلى المغامرات المليئة بالإثارة في العالم المفتوح، يستعد المطورون لتقديم ألعاب ستأسر ملايين اللاعبين في جميع أنحاء العالم.
إليك قائمتنا بألعاب الفيديو الكبيرة التي يجب عليك الحذر منها في عام 2025:
جراند ثفت أوتو 6
تتجه كل الأنظار إلى Rockstar حيث يستعد استوديو الألعاب لإطلاق GTA 6 الذي طال انتظاره. الجزء الثامن الرئيسي في السلسلة من Rockstar Games، تدور أحداث GTA 6 في ولاية ليونيدا الخيالية، المستوحاة من فلوريدا، ومدينة Vice City التي تشبه ميامي. تتبع اللعبة قصة ثنائي إجرامي، لوسيا وشريكها الذكر، ويواصلان إرث الامتياز من مغامرات العالم المفتوح. ومن المتوقع إطلاقه هذا العام، بعد 12 عامًا من سابقته GTA 5 .
أساسنز كريد شادوز
لننتقل إلى اليابان. لعبة Assassin's Creed Shadows ، التي طورتها Ubisoft Quebec، هي الجزء الرابع عشر الرئيسي في السلسلة. تدور أحداث اللعبة في اليابان في القرن السادس عشر خلال أواخر فترة Sengoku، وتستكشف اللعبة الصراع بين جماعة Assassin Brotherhood وTemplar Order من خلال بطلين: Naoe، وهي شينوبي أنثى، وYasuke، وهو ساموراي أفريقي مستوحى من الشخصية التاريخية. مع أنماط لعب مميزة لكل شخصية، يمكن للاعبين التعامل مع المهام بطرق متنوعة. يتم إطلاق اللعبة في 14 فبراير لمنصات متعددة، بما في ذلك PlayStation 5 وXbox Series X/S.
شبح يوتي
نحن نحب ألعاب تقمص الأدوار الساموراي، أليس كذلك؟ مع وضع ذلك في الاعتبار، سنذهب إلى اليابان مرة أخرى. هذه المرة، من أجل تكملة مستقلة لإحدى أعظم الألعاب على الإطلاق، Ghost of Tsushima . Ghost of Yōtei ، التي طورتها Sucker Punch Productions، هي تكملة مستقلة لـ Ghost of Tsushima المقرر إصدارها في عام 2025 على PlayStation 5. تستكشف اللعبة "انتقام المستضعفين" في هوكايدو عام 1603، بعد 329 عامًا من سابقتها. يتولى اللاعبون دور أتسو، المحاربة التي تتبنى شخصية "الشبح"، مع سرد أكبر وتحكم قائم على الاختيار مقارنة باللعبة الأصلية.
خاتم إلدن نايت رين
ستحصل لعبة Elden Ring على وضع تعدد اللاعبين. بعنوان Elden Ring Nightreign ، وهي لعبة تعاونية فرعية من اللعبة الشهيرة من FromSoftware وBandai Namco Entertainment. ومن المقرر إطلاقها في عام 2025 لمنصات متعددة، بما في ذلك PlayStation وXbox وWindows. تجري أحداث اللعبة في Limgrave وتركز على اللعب الجماعي، حيث تتعاون مجموعات من ثلاثة لاعبين على مدار ثلاثة أيام داخل اللعبة للاستعداد لرئيس نهائي. تتميز بمساحة لعب متقلصة تشبه ألعاب Battle Royale، حيث يتم إعادة تعيين الخريطة بعد هزيمة رئيس صغير في نهاية كل يوم داخل اللعبة.
المافيا: البلد القديم
من المقرر إصدار مقدمة للعبة Mafia الأصلية والجزء الرابع في السلسلة في صيف عام 2025. Mafia: The Old Country ، التي طورتها Hangar 13 ونشرتها 2K، تدور أحداثها في مدينة سان سيليست الخيالية في صقلية خلال القرن العشرين. تستكشف اللعبة أصول المافيا مع اللاعبين الذين يتابعون رحلة إنزو فافارا، الذي ارتقى من طفولة العمل بالسخرة في مناجم الكبريت في صقلية ليصبح جزءًا من عائلة الجريمة Torrisi. ومن المقرر إصدارها على PlayStation 5 وWindows وXbox Series X/S.