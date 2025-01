2025 يحمل ألعاب فيديو متميزة ينتظرها الكثيرون

نحن نحب ألعاب تقمص الأدوار الساموراي، أليس كذلك؟ مع وضع ذلك في الاعتبار، سنذهب إلى اليابان مرة أخرى. هذه المرة، من أجل تكملة مستقلة لإحدى أعظم الألعاب على الإطلاق، Ghost of Tsushima . Ghost of Yōtei ، التي طورتها Sucker Punch Productions، هي تكملة مستقلة لـ Ghost of Tsushima المقرر إصدارها في عام 2025 على PlayStation 5. تستكشف اللعبة "انتقام المستضعفين" في هوكايدو عام 1603، بعد 329 عامًا من سابقتها. يتولى اللاعبون دور أتسو، المحاربة التي تتبنى شخصية "الشبح"، مع سرد أكبر وتحكم قائم على الاختيار مقارنة باللعبة الأصلية.