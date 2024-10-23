"مايكروسوفت" تطلق سماعة "اكس بوكس" اللاسلكية المُحسّنة بتقنيات صوتية متقدمة
أضافت شركة "مايكروسوفت" مؤخراً عضواً جديداً إلى عائلة ملحقات "اكس بوكس" (Xbox)، وهي نسخة مُحدثة من سماعة "اكس بوكس" اللاسلكية، والتي تتميز بتقنيات اتصال مُحسّنة وصوت مُحيطي غامر. تُعدّ هذه السماعة، المُتاحة حالياً لدى العديد من تجار التجزئة، خياراً مثالياً للاعبين على الأجهزة المنزلية وأجهزة الكمبيوتر، حيث تُقدم ميزات جديدة تُعزز الأساس القوي الذي وضعته الإصدارات السابقة.
بعد ثلاث سنوات من إطلاق طرازاتها السابقة عام 2021، والتي لاقت استحساناً واسعاً، تعود مايكروسوفت لتُقدم نسخة مُطورة من سماعة الرأس اللاسلكية من "اكس بوكس" (Xbox Wireless Headset). وبعد أسابيع من التسريبات والتكهنات، أكدت مايكروسوفت إطلاق هذه السماعة المُحسّنة بسعر 109.99 دولاراً. وتُبرّر زيادة السعر (بـ 10 دولارات) التحسينات العديدة التي أُدخلت على السماعة، أبرزها عمر البطارية الذي يصل إلى 20 ساعة، مع الحفاظ على دعم تقنية "دولبي آتموس" (Dolby Atmos) دون تكلفة إضافية، بينما قد تتطلب تقنيات الصوت الأخرى مثل "ويندوز سونيك" (Windows Sonic) و"دي تي اس هيدفون: اكس" (DTS Headphone: X) عمليات شراء أو تنزيلات إضافية.
وكما هو الحال في الإصدار السابق، تتصل سماعة الرأس اللاسلكية من "اكس بوكس" لعام 2024 بوحدات تحكم "اكس بوكس سيريز اكس/اس" (Xbox Series X/S) بكل سهولة عبر الاقتران المباشر، فما عليك سوى الضغط على الزر الأخضر خلف الأذن اليسرى وزر المزامنة على وحدة التحكم. وتتم إعادة شحن السماعة عبر منفذ "يو اس بي-سي" (USB-C) الموجود على سماعة الأذن اليمنى، وقد زودتها مايكروسوفت بكابل بطول 14 بوصة لضمان سهولة الاستخدام.
ومن أبرز التحسينات في هذا الإصدار المُطور أداء الميكروفون المُحسّن، والذي يتميز بخاصية كتم الصوت التلقائي وعزل الصوت بشكل أفضل، مما يُتيح تواصلاً أكثر وضوحاً أثناء اللعب. بالإضافة إلى ذلك، أعادت مايكروسوفت إضافة أزرار سماعة الأذن، والتي تُعدّ من الميزات المُفضلة لدى اللاعبين في الطرازات السابقة، حيث تسمح بضبط مستوى صوت اللعبة والدردشة بسهولة أثناء اللعب.
بفضل دعمها لتقنية "بلوتوث 5.3" (Bluetooth 5.3)، تُصبح سماعة "اكس بوكس" اللاسلكية أكثر تنوعاً من أي وقت مضى، حيث تتيح للمستخدمين إقترانها بسهولة مع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام "ويندوز" (Windows)، مما يجعلها خياراً مُغرياً لشريحة واسعة من اللاعبين.
كما تتوفر خيارات تخصيص إضافية من خلال تطبيق "اكس بوكس اكسيسوريز" (Xbox Accessories) على كل من وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر. حيث يمكن للمستخدمين ضبط الإعدادات مثل تعزيز الجهير، وكتم الصوت تلقائياً، ومراقبة الميكروفون، وسطوع "ضوء ال إي دي" (LED)، وكل هذا من أجل تخصيص سماعة الرأس وفقاً لرغباتهم.