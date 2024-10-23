"مايكروسوفت" تطلق سماعة "اكس بوكس" اللاسلكية المُحسّنة بتقنيات صوتية متقدمة

بعد ثلاث سنوات من إطلاق طرازاتها السابقة عام 2021، والتي لاقت استحساناً واسعاً، تعود مايكروسوفت لتُقدم نسخة مُطورة من سماعة الرأس اللاسلكية من "اكس بوكس" (Xbox Wireless Headset). وبعد أسابيع من التسريبات والتكهنات، أكدت مايكروسوفت إطلاق هذه السماعة المُحسّنة بسعر 109.99 دولاراً. وتُبرّر زيادة السعر (بـ 10 دولارات) التحسينات العديدة التي أُدخلت على السماعة، أبرزها عمر البطارية الذي يصل إلى 20 ساعة، مع الحفاظ على دعم تقنية "دولبي آتموس" (Dolby Atmos) دون تكلفة إضافية، بينما قد تتطلب تقنيات الصوت الأخرى مثل "ويندوز سونيك" (Windows Sonic) و"دي تي اس هيدفون: اكس" (DTS Headphone: X) عمليات شراء أو تنزيلات إضافية.