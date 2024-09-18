لعب "إف سي 25 ألتيميت إديشين" قبل الجميع
بالنسبة لعشاق لعبة كرة القدم السنوية من "إي ايه سبورتس"، فإن الحصول على النسخة الأخيرة من "إف سي 25 ألتيميت إديشين" "FC 25 Ultimate Edition" هو خيار واضح.
مثل كل عام، قمت بطلب اللعبة ( إصدار Ultimate Edition ) مسبقاً وهي تحتوي على إضافات حصرية والقدرة على الدخول إلى اللعبة مبكراً، مما يوفر الكثير من المزايا لأولئك الذين يتوقون إلى الحصول على بداية جيدة في وضع لعبة "ألتيميت تيم" "Ultimate Team".
مع إطلاق "إف سي 25" في 27 سبتمبر، لن يضطر محبوها للانتظار طويلاً، وبالنسبة للذين اختاروا إصدار "ألتيميت إديشين" يمكنهم البدء في اللعب اعتباراً من يوم الجمعة 20 سبتمبر. كما وعدت إي ايه بميزات جديدة ومثيرة، بما في ذلك تحسينات على الأوضاع المفضلة لدى المشجعين مثل "ألتيميت تيم" و "برو كلبز"، وإدراج فريق السيدات في وضع "المهنة" لأول مرة.
الاقتناء المبكر والإضافات مع "إف سي 25 ألتيميت إديشين"
لا توفر نسخة "إف سي 25 ألتيميت إديشين" وصولاً مبكراً فحسب، بل إنها مليئة بالمكافآت داخل اللعبة وتمنح اللاعبين الأدوات التي يحتاجون إليها للسيطرة على الملعب الافتراضي. وفيما يلي تفصيل لما ستحصل عليه:
الوصول المبكر لمدة تصل إلى سبعة أيام بدءاً من 20 سبتمبر.
عناصر إعارة اللاعبين لفريق "ألتيميت تيم"، بما في ذلك إعارة "السفير".
خيار تطور اللاعب لفريق "ألتيميت تيم"، مما يعزز التخصيص.
4,600 نقاط إف سي (أو 3,850 في حالة شراء جهاز نينتندو سويتش).
مكافآت الوصول المبكر، حصرية للاعبي "ألتيميت إديشين".
خيار نمط اللعب للنوادي لفتح المزيد من الخيارات التكتيكية.
250,000 عملة نادي لتمنحك ميزة مالية في وضع الأندية.
نقاط الشخصية لوضع مهنة اللاعب.
ثلاثة أيقونات في وضع مهنة اللاعب لتعزيز فريقك.
مدرب خمس نجوم وكشاف المواهب الشباب خمس نجوم في وضع مهنة المدير.
متى وأين يمكنك الحصول على "إف سي 25 ألتيميت إديشين"
إذا كنت ترغب في الطلب مسبقاً، فإن الإصدار النهائي متاح الآن مقابل 99.99 دولاراً ويمكن شراؤه من الموقع الرسمي للعبة أو واجهة المتجر الرقمية للمنصة التي تختارها، سواء كانت بلايستيشن أو إكس بوكس أو نينتندو سويتش.
ما الجديد في "إف سي 25"؟
إلى جانب مزايا "ألتيميت إديشين"، تقدم "إف سي 25" مجموعة من الميزات الجديدة لتحسين تجربة اللعب. يتلقى أصحاب "ألتيميت تيم" تحديثات، وستستمر برو كلبز في التطور بطرق جديدة لتطوير لاعبيك المخصصين. بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة، سيتم تضمين فرق السيدات في وضع المهن، مما يسمح للاعبين بإدارة وتطوير فرق الرجال والنساء.
مع اقتراب موعد الإصدار، تقدم النسخة النهائية لمحبي اللعبة الفرصة للتقدم في اللعبة من خلال محتوى حصري وفرصة الدخول إلى الملعب مبكراً. سواء كنت تتطلع إلى بناء فريق "ألتيميت تيم" المثالي، أو تصميم نادي أحلامك في وضع المهن، أو مجرد البدء مبكراً في اللعب، فإن النسخة النهائية من "إف سي 25" توفر الكثير لعشاق كرة القدم. أعلم ما سأفعله أنا الآن في عطلة نهاية الأسبوع هذه.