لعب "إف سي 25 ألتيميت إديشين" قبل الجميع

مع اقتراب موعد الإصدار، تقدم النسخة النهائية لمحبي اللعبة الفرصة للتقدم في اللعبة من خلال محتوى حصري وفرصة الدخول إلى الملعب مبكراً. سواء كنت تتطلع إلى بناء فريق "ألتيميت تيم" المثالي، أو تصميم نادي أحلامك في وضع المهن، أو مجرد البدء مبكراً في اللعب، فإن النسخة النهائية من "إف سي 25" توفر الكثير لعشاق كرة القدم. أعلم ما سأفعله أنا الآن في عطلة نهاية الأسبوع هذه.