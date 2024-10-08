لعبة "ماد ستريتس" تعزز تجربة اللاعبين
أعلنت خدمة "اكس بوكس جيم باس" عن إضافة لعبة "ماد ستريتس" (Mad Streets) إلى قائمتها الرائعة من الألعاب لتصبح العنوان الجديد الثاني الذي سيصل إلى خدمة الاشتراك في أكتوبر 2024، مما يمثل خطوة أخرى ضمن جهود"مايكروسوفت" المستمرة لتقديم مجموعة متنوعة من تجارب الألعاب لمشتركيها.
"ماد ستريتس" المطورة من قبل الاستوديو الكندي "كرافت شوب ارتس" (Craftshop Arts)، هي لعبة لما يصل إلى أربعة لاعبين تتضمن حركات قتال فوضوية تعتمد على الفيزياء. تم إصدار اللعبة في الأصل لـ "اكس بوكس ون" (Xbox One) و "إكس بوكس سيريس إكس/إس" (Xbox Series X/S) في أغسطس 2021، ثم شقت طريقها في النهاية إلى أجهزة الكمبيوتر ومنصة "جوجل ستاديا" (Google Stadia) التي تم إغلاقها الآن في مارس 2022. منذ ظهورها لأول مرة، حظيت "ماد ستريتس" باستقبال حار من اللاعبين، كما يتضح من تصنيفها "الإيجابي للغاية" على "ستيم" (Steam).
في السابع من أكتوبر، شقت لعبة "ماد ستريتس" طريقها إلى "اكس بوكس جيم باس"، بعد الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لإطلاقها. ورغم أن الإصدار لم يتم في اليوم الأول، إلا أن اللعبة متاحة الآن عبر جميع المستويات غير الأساسية للخدمة. أحد الجوانب الفريدة لإصدار اللعبة للكمبيوتر الشخصي هو حاجتها لوحدة تحكم، حيث أنها لا تدعم عناصر التحكم بالماوس ولوحة المفاتيح - وهو أمر نادر ولكنه ملحوظ للاعبي الكمبيوتر الشخصي.
مع وصولها إلى "اكس بوكس جيم باس"، تضيف "ماد ستريتس" تجربة أخرى متعددة اللاعبين إلى المجموعة المتنامية من الألعاب على المنصة. إن مزيج اللعبة من القتال الوحشي والفكاهي يجعلها مثالية للتجمعات، وتعد ميزة تقسيم الشاشة هي ميزة بارزة ونادرة في الألعاب الحديثة ذات خيار اللاعبين المتعددين.
بالإضافة إلى "ماد ستريتس" ، من المقرر أن تقدم خدمة "اكس بوكس جيم باس" المزيد من العناوين في أكتوبر. ستصل "انسكريبشن" (Inscryption) ، لعبة بناء مجموعة البطاقات التي نالت استحسان النقاد، في 10 أكتوبر، تليها لعبة "كول اوف ديوتي: بلاك اوبس 6" (Call of Duty: Black Ops 6) التي طال انتظارها في 25 أكتوبر. والجدير بالذكر أن لعبة "بلاك اوبس 6" ستكون متاحة فقط لأعضاء "بي سي جيم باس" (PC Game Pass) و "جيم باس التيمت" (Game Pass Ultimate)، مما يعكس التغييرات الأخيرة في مستويات خدمة الاشتراك من "مايكروسوفت".
في حين أن "بلاك اوبس 6" هي اللعبة الوحيدة المؤكدة حالياً في الموجة الثانية من إصدارات أكتوبر، فمن المتوقع الإعلان عن المزيد من العناوين بحلول منتصف أكتوبر. ومع ذلك، مع وصول ألعاب جديدة، من المقرر رحيل ألعاب أخرى. في 15 أكتوبر، ستغادر "سكورن" (Scorn) و "اف 1 مانجر" (F1 Manager 2023) و "فروم سبيس" (From Space) و "ايفر سبيس 2" (Everspace 2) و "دايسون سفير بروجرام" (Dyson Sphere Program) مجموعة "اكس بوكس جيم باس"، مما يفسح المجال للإضافات القادمة.