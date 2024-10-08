لعبة "ماد ستريتس" تعزز تجربة اللاعبين

"ماد ستريتس" المطورة من قبل الاستوديو الكندي "كرافت شوب ارتس" (Craftshop Arts)، هي لعبة لما يصل إلى أربعة لاعبين تتضمن حركات قتال فوضوية تعتمد على الفيزياء. تم إصدار اللعبة في الأصل لـ "اكس بوكس ون" (Xbox One) و "إكس بوكس ​​سيريس إكس/إس" (Xbox Series X/S) في أغسطس 2021، ثم شقت طريقها في النهاية إلى أجهزة الكمبيوتر ومنصة "جوجل ستاديا" (Google Stadia) التي تم إغلاقها الآن في مارس 2022. منذ ظهورها لأول مرة، حظيت "ماد ستريتس" باستقبال حار من اللاعبين، كما يتضح من تصنيفها "الإيجابي للغاية" على "ستيم" (Steam).