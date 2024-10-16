لعبة جديدة من سلسلة "مذكرة الموت" تثير حماس المعجبين

عادت سلسلة (مذكرة الموت) Death Note إلى دائرة الضوء مرة أخرى، وذلك بفضل التسريبات الأخيرة التي تشير إلى تصنيف لعبة فيديو جديدة بعنوان (مذكرة الموت: القاتل من الداخل) Death Note: Killer Within لجهاز (بلاي ستيشن 4) و (بلاي ستيشن 5). وقد أشعلت هذه الأخبار الترقب بين عشاق الأنمي والمانغا الشهيرين، الذين انتظروا طويلاً جزءاً آخر من عالم (مذكرة الموت) Death Note. وقد تم تصنيف المشروع القادم، الذي نشرته (بانديا نامكو) Bandai Namco، من قبل لجنة تصنيف الألعاب الرقمية في تايوان، على الرغم من أن النطاق الكامل للعبة لا يزال طي الكتمان.