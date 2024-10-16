لعبة جديدة من سلسلة "مذكرة الموت" تثير حماس المعجبين
عادت سلسلة (مذكرة الموت) Death Note إلى دائرة الضوء مرة أخرى، وذلك بفضل التسريبات الأخيرة التي تشير إلى تصنيف لعبة فيديو جديدة بعنوان (مذكرة الموت: القاتل من الداخل) Death Note: Killer Within لجهاز (بلاي ستيشن 4) و (بلاي ستيشن 5). وقد أشعلت هذه الأخبار الترقب بين عشاق الأنمي والمانغا الشهيرين، الذين انتظروا طويلاً جزءاً آخر من عالم (مذكرة الموت) Death Note. وقد تم تصنيف المشروع القادم، الذي نشرته (بانديا نامكو) Bandai Namco، من قبل لجنة تصنيف الألعاب الرقمية في تايوان، على الرغم من أن النطاق الكامل للعبة لا يزال طي الكتمان.
وظلت سلسلة مذكرة الموت (Death Note) ظاهرة ثقافية منذ انتهاء المانغا في عام 2006، وما زالت تبهر الجماهير بعناصرها المثيرة نفسياً وشخصياتها المتناقضة، إلى جانب الصراع الفكري بين "لايت ياجامي" و"إل". نظراً لشعبيتها المستمرة، يترقب المعجبون بفارغ الصبر إصدار لعبة فيديو جديدة مستوحاة من مذكرة الموت (Death Note)، يمكنها استكشاف الإمكانات غير المستغلة لهذا الامتياز بشكل كامل.
وقد أثار التسريب الأخير من (جيماتسو) Gematsu والتأكيد من لجنة تصنيف الألعاب الرقمية في تايوان شعوراً متجدداً بالإثارة.
في حين أن التفاصيل الرسمية لا تزال قليلة، فإن تصنيف "Death Note: Killer Within" (مذكرة الموت: القاتل من الداخل) يشير إلى أن اللعبة ستحافظ على المواضيع المظلمة التي تتميز بها السلسلة، بما في ذلك مشاهد العنف والرسائل المناهضة للمجتمع. وبما أن المشروع لم يُعلن عنه بشكل رسمي بعد، تبقى آليات اللعب ونوعها في دائرة التكهنات، ولكن هناك العديد من الاحتمالات المثيرة.
وفقاً لموقع (جيم رينت) GameRant، يأمل بعض المعجبين أن تشبه اللعبة مغامرة حل الألغاز على غرار بروفيسور لايتون Professor Layton، وهو ما سيكون مناسباً بشكل طبيعي للمعارك النفسية المعقدة التي تحدد سرد (مذكرة الموت) Death Note .
ومع ذلك، أبدى آخرون اهتمامهم بنهج أكثر شبهاً بلعبة (بيرسونا 5) Persona 5، حيث يتولى اللاعبون دور طالب عادي في النهار وقاتل يقظ في الليل. ويأمل الكثيرون أن تتجنب لعبة مذكرة الموت: القاتل من الداخل) Killer Within الفخ الشائع المتمثل في تحول اقتباسات الرسوم المتحركة إلى ألعاب قتال عامة، وتميل بدلاً من ذلك إلى التوتر الفكري الذي يجعل السلسلة فريدة من نوعها.
في الوقت الحالي، لا يملك المعجبون سوى التكهن بما ستقدمه مذكرة الموت: القاتل من الداخل) Death Note: Killer Within، ولكن مع تصنيف اللعبة لكل من PS4 وPS5، فقد يكون الإعلان الرسمي عنها قريباً.