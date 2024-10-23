لاعب يهزم"شادو أوف ذي إيردتري" في"إلدن رينغ" بأقل الموارد
في عالم "إلدن رينغ" (Elden Ring) المُشتهر بصعوبته الشديدة، أبهر اللاعب "آينرن" (Ainrun) عالم اللعبة بإنجازٍ يُصنّف من بين أندر الإنجازات في تاريخها.
تحدى "آينرن" نفسه بمهمة شبه مستحيلة، حيث ختم إصدار "شادو أوف ذي إيردتري" (Shadow of the Erdtree) بنقطة حياة واحدة، ونقطة تركيز واحدة، ونقطة قوة تحمل واحدة فقط! وبعد ساعاتٍ طويلة من التدريب والمثابرة، نجح في التغلب على أقوى زعماء "فروم سوفتوير" (FromSoftware)، مُثبتاً أن لا حدود للإرادة والعزيمة في عالم الألعاب.
رغم إصدار "إلدن رينغ: شادو أوف ذي إيردتري" (Elden Ring: Shadow of the Erdtree) في أوائل صيف 2024، إلا أنها لا تزال تُثير الجدل وتلفت الأنظار في عالم الألعاب، فقد قدّم هذا الإصدار قصصاً وأسلحة جديدة، إلى جانب بعض أصعب الزعماء على الإطلاق.
وأعلن "آينرن" بكل فخر إتمامه لتحدٍ غير مسبوق في "إلدن رينغ"، حيث شارك الفصل الأخير مما أسماه "أول جولة في العالم بـ "بنقطة حياة واحدة ونقطة تركيز واحدة ونقطة قوة تحمل واحدة 1HP/1FP/1Stamina". ورغم أن الجولة اقتصرت على محتوى "شادو أوف ذي إيردتري" القابل للتنزيل، إلا أن صعوبتها فاقت الخيال. وكشف "آينرن" أن قتال "رادان" (Radahn) كان من أصعب المعارك في هذا التحدي، حيث استغرق أكثر من 20 ساعة وأكثر من 900 محاولة للتغلب عليه.
بشكل عام، استغرقت جولة "آينرن" ما يقرب من 55 ساعة، وكان "رادان" هو العقبة الأصعب.
وجاء هذا الإنجاز في وقت تشهد فيه لعبة "إلدن رينغ: شادو أوف ذي إيردتري" ردود فعل متباينة. فبينما أشاد البعض بالعمق والثراء الذي أضافته إلى اللعبة الأصلية، انتقد آخرون مستوى الصعوبة المرتفع. وعلى الرغم من تباين الآراء في البداية، إلا أن إصدار "شادو أوف ذي إيردتري" سرعان ما أصبح واحداً من أكثر إصدارات اللعبة القابلة للتنزيل مبيعاً على الإطلاق على منصات مثل "ستيم" (Steam)، معززاً مكانتها في عالم الألعاب.