لاعب يهزم"شادو أوف ذي إيردتري" في"إلدن رينغ" بأقل الموارد

في عالم "إلدن رينغ" (Elden Ring) المُشتهر بصعوبته الشديدة، أبهر اللاعب "آينرن" (Ainrun) عالم اللعبة بإنجازٍ يُصنّف من بين أندر الإنجازات في تاريخها.

تحدى "آينرن" نفسه بمهمة شبه مستحيلة، حيث ختم إصدار "شادو أوف ذي إيردتري" (Shadow of the Erdtree) بنقطة حياة واحدة، ونقطة تركيز واحدة، ونقطة قوة تحمل واحدة فقط! وبعد ساعاتٍ طويلة من التدريب والمثابرة، نجح في التغلب على أقوى زعماء "فروم سوفتوير" (FromSoftware)، مُثبتاً أن لا حدود للإرادة والعزيمة في عالم الألعاب.