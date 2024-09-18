طرح الجزء الثالث من "ستار وورز جيدي: سرفايفر"

تم الإعلان رسمياً عن الجزء القادم من سلسلة "ستار وورز جيدي: سرفايفر" (Star Wars Jedi: Survivor) من قبل شركة "إلكترونيك آرتس" (EA)، والذي سيكون الجزء الأخير من هذه السلسلة الشهيرة، بحسب تصريحات المسؤولين في الشركة. السلسلة، التي طورتها "ريسباون إنترتينمنت" (Respawn Entertainment) المعروفة بألعاب مثل "تايتن فال" (Titanfall)، حازت على إعجاب الجماهير منذ إطلاق "ستار وورز جيدي: فولن اوردر" (Star Wars Jedi: Fallen Order) في عام 2019، حيث تم تقديم شخصية "كال كيستس"، الجيداي السابق الذي يحاول استعادة اتصاله بالقوة في ظل حكم الإمبراطورية القمعية. وفي الجزء الثاني، "ستار وورز جيدي: سرفايفر"، الذي صدر في عام 2023، تركزت القصة على محاولة "كال" العثور على ملاذ آمن لما تبقى من الجيداي، بينما يحاول الهروب من قوات الإمبراطورية.