طرح الجزء الثالث من "ستار وورز جيدي: سرفايفر"
تم الإعلان رسمياً عن الجزء القادم من سلسلة "ستار وورز جيدي: سرفايفر" (Star Wars Jedi: Survivor) من قبل شركة "إلكترونيك آرتس" (EA)، والذي سيكون الجزء الأخير من هذه السلسلة الشهيرة، بحسب تصريحات المسؤولين في الشركة. السلسلة، التي طورتها "ريسباون إنترتينمنت" (Respawn Entertainment) المعروفة بألعاب مثل "تايتن فال" (Titanfall)، حازت على إعجاب الجماهير منذ إطلاق "ستار وورز جيدي: فولن اوردر" (Star Wars Jedi: Fallen Order) في عام 2019، حيث تم تقديم شخصية "كال كيستس"، الجيداي السابق الذي يحاول استعادة اتصاله بالقوة في ظل حكم الإمبراطورية القمعية. وفي الجزء الثاني، "ستار وورز جيدي: سرفايفر"، الذي صدر في عام 2023، تركزت القصة على محاولة "كال" العثور على ملاذ آمن لما تبقى من الجيداي، بينما يحاول الهروب من قوات الإمبراطورية.
حظيت اللعبتان بإشادة من اللاعبين والنقاد على حد سواء، مما أثار تكهنات حول إصدار جزء ثالث. وبينما انتشرت شائعات لفترة حول الجزء القادم من ثلاثية 'ستار وورز جيدي'، بما في ذلك إعلانات الوظائف في شركة 'ريسباون' التي تشير إلى مشروع سري، إلا أن 'إلكترونيك آرتس' لم تصدر أي تصريحات حتى الآن.
خلال مؤتمر "إلكترونيك آرتس للمستثمرين 2024"، أكدت "لورا ميلي"، رئيسة قسم الترفيه والتكنولوجيا لدى "إلكترونيك آرتس، رسمياً أن "ريسباون" تعمل بالفعل على الجزء الثالث من سلسلة "ستار وورز جيدي". وأشارت إلى أن هذا الجزء الجديد سيكمل رحلة "كال كيستس"، كما سيكون الفصل الأخير في هذه السلسلة. وفقاً لتقرير من "إنسايدر جايمينج" (Insider Gaming)، ذكرت "ميلي" أن "ريسباون" "تعمل بجد لإعداد الفصل الأخير من هذه القصة المثيرة للاعبين"، مؤكدة أن الجزء الثالث سيكون الخاتمة لقصة "كال".
أحد التغييرات المؤكدة في الجزء القادم من "ستار وورز جيدي" هو التحول في القيادة. فقد غادر "ستيج أسموسن"، الذي أخرج كل من "فولن أوردر" و"ريسباون" و"سرفايفر"، العام الماضي لتأسيس استوديو خاص به. سيتم إخراج الجزء الثالث الذي لم يُكشف عن اسمه بعد بواسطة مخرج مختلف، مما أثار الفضول حول كيفية تأثير هذا التحول على نغمة اللعبة واتجاهها.