رؤى جديدة حول لعبة جيمس بوند المقبلة

في مقابلة حديثة مع IGN ، شارك "هاكان أبراك"، الرئيس التنفيذي لشركة IO Interactive، بعض التفاصيل الجديدة المثيرة للاهتمام حول Project 007. وفقًا لأبراك، ستقدم اللعبة جيمس بوند أصغر سناً في قصة أصلية، منفصلة عن تشابه أي من ممثلي الامتياز السابقين. كما كشف عن تطلع الاستوديو إلى أن يصبح Project 007 ثلاثية، مع تقدم التطوير الحالي بسلاسة. أشاد أبراك بتجربة الاستوديو مع سلسلة Hitman باعتبارها تحضيرًا لا يقدر بثمن لإنشاء عالم بوند، على الرغم من أنه أكد أن جيمس بوند هو ملكية فكرية فريدة ومتميزة عن Hitman.