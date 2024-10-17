رؤى جديدة حول لعبة جيمس بوند المقبلة
ينتظر عشاق الجاسوس البريطاني الشهير شيئًا مثيرًا، حيث قدمت شركة IO Interactive، الاستوديو الذي يقف وراء سلسلة Hitman، تحديثًا عن لعبتها الجديدة المرتقبة للغاية، Project 007. ستعيد اللعبة، التي كانت قيد التطوير منذ الكشف عنها في عام 2020، جيمس بوند إلى عالم الألعاب مع لمسة جديدة على الشخصية. تقوم شركة IO Interactive بتمويل وتطوير ونشر مغامرة بوند الجديدة هذه بالكامل، بهدف تقديم تجربة فريدة وغامرة.
منذ إصدار Hitman 3 في عام 2021، ركزت IO Interactive على توسيع محفظتها. جمعت Hitman: World of Assassination ، التي صدرت في عام 2022، جميع العناوين الثلاثة لثلاثية Hitman المعاد تشغيلها في مركز واحد. بالإضافة إلى Project 007 ، تعمل IO Interactive أيضًا على لعبة RPG خيالية، Project Dragon ، بالتعاون مع Xbox Game Studios.
في مقابلة حديثة مع IGN ، شارك "هاكان أبراك"، الرئيس التنفيذي لشركة IO Interactive، بعض التفاصيل الجديدة المثيرة للاهتمام حول Project 007. وفقًا لأبراك، ستقدم اللعبة جيمس بوند أصغر سناً في قصة أصلية، منفصلة عن تشابه أي من ممثلي الامتياز السابقين. كما كشف عن تطلع الاستوديو إلى أن يصبح Project 007 ثلاثية، مع تقدم التطوير الحالي بسلاسة. أشاد أبراك بتجربة الاستوديو مع سلسلة Hitman باعتبارها تحضيرًا لا يقدر بثمن لإنشاء عالم بوند، على الرغم من أنه أكد أن جيمس بوند هو ملكية فكرية فريدة ومتميزة عن Hitman.
كما أشار أبراك إلى ندرة ألعاب جيمس بوند وألعاب التخفي بشكل عام في مشهد الألعاب الحالي. تم إصدار آخر لعبة جيمس بوند، 007 Legends من Activision، منذ أكثر من عقد من الزمان في عام 2012 ولكنها فشلت في إثارة إعجاب النقاد والجماهير. مع هيمنة عدد أقل من عناوين التخفي على السوق مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات، ترى IO Interactive فرصة لجعل Project 007 تبرز.