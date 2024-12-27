حكايات إماراتية: لعبة فيديو جديدة تعكس التراث الوطني

بعد إصدار لعبة "حكايات إماراتية" على منصة ستيم للألعاب، تلقى حمدان ردود فعل إيجابية من اللاعبين في جميع أنحاء العالم. ويخطط في المستقبل لتحسين اللعبة وتوسيعها لتشمل المزيد من المنصات، بما في ذلك نظام التشغيل اي او اس.