تسريب يكشف قدرات "ذا هود" الغامضة في "مارفل ريفايلز"
أثار تسريب جديد حماس عشاق لعبة "مارفل ريفايلز" ، مما يشير إلى أن ذا هود قد ينضم قريباً إلى قائمة الشخصيات المتنامية في اللعبة. وقد أثار الكشف، الذي شاركه المسرب البارز إكس صفر إكس_ليك (X0X_LEAK)، تكهنات وتوقعات في المجتمع، خاصة مع القائمة التفصيلية لقدرات ذا هود المحتملة.
وفقاً للتسريب، سيقدم ذا هود أسلوب قتال فريد من نوعه إلى مارفل ريفايلز . يُعرف ذا هود بسلاحه المزدوج وقواه الغامضة، ويُشاع أنه يتمتع بقدرات تؤكد على التنوع وأسلوب اللعب الديناميكي. تتضمن مجموعة مهاراته المزعومة، ومنها:
إطلاق النار باستخدام سلاحين ناريين : هجمات قياسية بالأسلحة النارية للقتال عن بعد.
ارتفاع درجة حرارة السلاح المزدوج : قدرة عالية المخاطر وعالية المكافأة تعمل على زيادة الضرر على حساب ارتفاع درجة الحرارة.
درع التبريد : مهارة دفاعية للتخفيف من تأثيرات ارتفاع درجة الحرارة.
إدارة صحة الدرع : تسمح للاعبين بموازنة الهجوم والدفاع بكفاءة.
إسقاط الاستنساخ : استدعاء الاستنساخ للتشتيت التكتيكي أو الهجوم.
التحكم في نطاق الاستنساخ : ضبط مسافة الاستنساخ لتحديد المواقع الاستراتيجية.
تفجير الاستنساخ : هجمات تفجيرية باستخدام الاستنساخ.
تحول الشيطان : يفتح شكل الشيطان الغامض الخاص بالزعيم، مما قد يؤدي إلى تعزيز قدراته أو تقديم قدرات جديدة.
قد يجعل هذا المزيج من الهجمات بعيدة المدى والمناورات الدفاعية والقوى الغامضة من ذا هود إضافة هائلة إلى مارفل ريفايلز. إن تحوله المزعوم إلى شيطان مثير للاهتمام بشكل خاص، حيث قد يعمل بشكل مشابه لميكانيكا كلوك و داجر في اللعبة.
عندما تم إطلاق لعبة مارفل ريفايلز، فاجأت المعجبين بقائمة قوية من 33 شخصية، مما سمح بتنوع أساليب اللعب والاستراتيجيات. كان هذا العدد الكبير من الشخصيات عاملاً رئيسياً في نجاح اللعبة في بدايتها.
الآن، مع وجود ما يقرب من 15 شخصية إضافية من المتوقع انضمامها إلى اللعبة، يتوق المعجبون لمعرفة من سينضم إلى الموسم الأول، الذي يبدأ في يناير. ذا هود هو أحد الأسماء العديدة التي تم تسريبها، لكن المطورين لم يؤكدوا بعد التشكيلة الدقيقة.
من المتوقع أن يشهد بداية العام الجديد تقديم محتوى جديد للعبة مارفل ريفايلز، حيث من المقرر أن يقدم الموسم الأول شخصيات وميزات وتحديثات جديدة. وتشير الشائعات حول قدرات ذا هود إلى أن المطورين حريصون على الحفاظ على توازن اللعبة مع الاستمرار في الابتكار بأساليب لعب جديدة.