تسريب يكشف قدرات "ذا هود" الغامضة في "مارفل ريفايلز"

الآن، مع وجود ما يقرب من 15 شخصية إضافية من المتوقع انضمامها إلى اللعبة، يتوق المعجبون لمعرفة من سينضم إلى الموسم الأول، الذي يبدأ في يناير. ذا هود هو أحد الأسماء العديدة التي تم تسريبها، لكن المطورين لم يؤكدوا بعد التشكيلة الدقيقة.