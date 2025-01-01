تحديث"ويندوز 11"يتسبب في مشاكل تقنية للعبة إلكترونية

بينما يكافح المعجبون مع النكسات الفنية، تتزايد الإثارة للجزء التالي من السلسلة، "أساسنز كريد: شادوز"، المقرر إصداره في عام 2025. سيتضمن الإصدار الرابع عشر في السلسلة نظام بطل مزدوج، ممّا يسمح للاعبين بالتبديل بين "ناوي"، وهي شينوبي، و"ياسُكي"، وهو ساموراي أفريقي مستوحى من الروايات التاريخية. تجلب قصة "ياسُكي" الفريدة كخادم ساموراي حقيقي وجهات نظر جديدة إلى السلسلة، حيث تمزج بين السرديات الثقافية الغنية والمكائد التاريخية المميزة.