تحديث"ويندوز 11"يتسبب في مشاكل تقنية للعبة إلكترونية
تتعرض لعبة "أساسنز كريد أوريجنز" التي نالت استحسان النقاد لانتقادات شديدة، ولكن ليس بسبب طريقة اللعب. بل إن اللعبة التي حققت نجاحاً كبيراً في عام 2017 تعرضت لقصف شديد من المراجعات على "ستيم"، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مشكلات فنية ناجمة عن تحديث لنظام التشغيل "ويندوز 11".
وبحلول نوفمبر 2024، بدأ اللاعبون يواجهون مشكلات كبيرة مع ألعاب "يوبي سوفت" (Ubisoft) بعد أن أطلقت "مايكروسوفت" تحديث "ويندوز 11 24 إتش 2". تلقت ألعاب مثل "ستار وورز أوت لاوز" إصلاحات مؤقتة لمشاكل التعطل، ولكن بالنسبة لـ "أساسنز كريد أوريجنز"، لا تزال التحديات قائمة. تشمل الشكاوى التقطّع، والتعطّل، والشاشات السوداء، والجمود، وعدم الاستقرار العام.
ورغم الجهود التعاونية التي تبذلها "مايكروسوفت" و"يوبي سوفت" لحل هذه المشكلات، لا يزال اللاعبون يواجهون مشكلات. كحل مؤقت، يُنصح اللاعبون بإعادة تحديث "ويندوز 11 24 إتش 2" إلى إصدار سابق أو تجنب التحديث تماماً لتقليل الانقطاعات.
وصلت الإحباطات إلى نقطة تحول في 13 ديسمبر 2024، عندما تم طرح "أساسنز كريد أوريجنز" للبيع خلال موسم العطلات بخصم كبير بنسبة 90 %. بدلاً من ذلك، أدى البيع، الذي كان من المفترض أن يجذب لاعبين جدد، إلى تضخيم مشاكل أداء اللعبة. غمرت المراجعات السلبية "ستيم"، مما طغى على الأهمية التاريخية للعبة وتأثيرها على العناوين اللاحقة مثل "أساسنز كريد أوديسي" و"فالهالا".
ومن المثير للاهتمام أن مستخدمي "ستيم ديك" (Steam Deck) لم يبلغوا عن أي مشاكل في اللعبة، وذلك بفضل توافق النظام القائم على "لينكس" (Linux). وبالنسبة للاعبين الذين يبحثون عن تجربة أكثر سلاسة، أصبح الجهاز المحمول ملاذاً غير متوقع لألعاب "يوبي سوفت".
رغم الاضطرابات الحالية، تظل "أساسنز كريد أوريجنز" بمثابة إضافة بارزة إلى السلسلة. حيث إن إدخال عناصر تقمّص الأدوار، وتصميم العالم المفتوح الواسع، والسرد القصصي الغامر وضع معياراً جديداً للألعاب اللاحقة في السلسلة.
بينما يكافح المعجبون مع النكسات الفنية، تتزايد الإثارة للجزء التالي من السلسلة، "أساسنز كريد: شادوز"، المقرر إصداره في عام 2025. سيتضمن الإصدار الرابع عشر في السلسلة نظام بطل مزدوج، ممّا يسمح للاعبين بالتبديل بين "ناوي"، وهي شينوبي، و"ياسُكي"، وهو ساموراي أفريقي مستوحى من الروايات التاريخية. تجلب قصة "ياسُكي" الفريدة كخادم ساموراي حقيقي وجهات نظر جديدة إلى السلسلة، حيث تمزج بين السرديات الثقافية الغنية والمكائد التاريخية المميزة.