تباين الآراء حول فعالية التحديث في لعبة 'أبيكس ليجندز'

رغم أن الإصلاح كان موضع ترحيب من البعض، إلا أن ردود الفعل من مجتمع "أبيكس ليجندز" كانت مختلطة. فعلى منصات التواصل الاجتماعي مثل "ريديت"، عبّر بعض اللاعبين عن ارتياحهم لإصلاح المشكلة، في حين أشار آخرون إلى أن التحديث لم يحدث فرقاً كبيراً. وذكر بعض المستخدمين أنهم ما زالوا يواجهون صعوبة في تحديد مواقع الأعداء بناءً على أصوات الخطوات التي لا تزال غير متسقة.