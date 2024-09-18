تباين الآراء حول فعالية التحديث في لعبة 'أبيكس ليجندز'
فاجأت شركة "ريسبون إنترتينمنت" (Respawn Entertainment) لاعبي "أبيكس ليجندز" (Apex Legends) بتحديث صوتي غير متوقع يهدف إلى معالجة الشكاوى المستمرة حول مشاكل الصوت في اللعبة. وبينما كان اللاعبون يتوقعون تحديثاً منتصف الموسم 22، إلا أن الإصلاحات المتعلقة بالصوت جاءت كمفاجأة. ومع ذلك، لا تزال الآراء متباينة حول فعالية التحديث.
تعتبر "أبيكس ليجندز" واحدة من أشهر ألعاب "الباتل رويال"، لكنها تواجه أيضاً انتقادات، حيث تتمحور الشكاوى الرئيسية حول المحتالين ومشاكل الصوت. وعبر كثير من اللاعبين عن إحباطهم من عدم القدرة على سماع خطوات العدو بشكل جيد، وهو عنصر أساسي في اللعب السريع. في بعض الأحيان، يجد اللاعبون أنفسهم تحت هجوم مفاجئ دون سماع أي إشارة صوتية للخطوات، وهو ما سعت "ريسبون" لمعالجته في التحديث الأخير.
وفي تغريدة، أعلنت "ريسبون" عن إطلاق تحديث مفاجئ يستهدف مشاكل الصوت بناءً على ملاحظات اللاعبين. يهدف التحديث إلى تحسين صوت خطوات الأقدام، مما يقلل من تلك المواجهات المفاجئة مع الأعداء التي تحدث دون إشارات صوتية. ودعت الشركة مستخدمي اللعبة إلى تجربة التحديث ومواصلة تقديم الملاحظات.
رغم أن الإصلاح كان موضع ترحيب من البعض، إلا أن ردود الفعل من مجتمع "أبيكس ليجندز" كانت مختلطة. فعلى منصات التواصل الاجتماعي مثل "ريديت"، عبّر بعض اللاعبين عن ارتياحهم لإصلاح المشكلة، في حين أشار آخرون إلى أن التحديث لم يحدث فرقاً كبيراً. وذكر بعض المستخدمين أنهم ما زالوا يواجهون صعوبة في تحديد مواقع الأعداء بناءً على أصوات الخطوات التي لا تزال غير متسقة.