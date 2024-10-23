"بيثيسدا" تحتفل بيوم "فول أوت" بأسبوع مجاني للعبة
احتفالًا بـ "يوم فول أوت" "Fallout" الذي طال انتظاره، توفر "بيثيسدا" (Bethesda) لعبة "فول أوت 76" (Fallout 76) للعب مجاناً من 22 إلى 29 أكتوبر، مما أثار الحماس بين كل من المعجبين القدامى والجدد. يحتفل "يوم فول أوت"، الذي يقام سنوياً في 23 أكتوبر، ببداية الحرب العظمى في عالم "فول أوت"، ويعد حدث هذا العام بتقديم بعض الأخبار المثيرة حول مستقبل العلامة التجارية الشهيرة.
عندما تم إطلاق "فول أوت 76" لأول مرة، واجهت استقبالاً سيئاً، حيث عبر المعجبون عن مشاعر مختلطة حول الحالة الأولية للعبة. ومع ذلك، على مر السنين، عملت "بيثيسدا" على تحسين اللعبة، ومعالجة العديد من مشكلاتها الأولى. اليوم، لدى "فول أوت 76" سمعة إيجابية، ويزداد حولها اللاعبين الذين بنوا معسكرات "ويست لاند" (Wasteland) الخاصة بهم ورحبوا بتجربة اللعب الفريدة ذات اللاعبين المتعددين. على الرغم من مضي سنوات من الاستكشاف، لا تزال "أبالاتشيا" (Appalachia) تحمل أسراراً، ومع وجود المزيد من المحتوى في الطريق، يتبقى الكثير للاعبين لاكتشافه.
إلى جانب فترة اللعب المجاني، ينتظر المعجبون بفارغ الصبر أخبار التحديثات القادمة للعبة "فول أوت 76" ، وربما موعد إصدار لعبة "فول أوت 5". وفي الماضي نجحت "بيثيسدا" في تقديم محتوى جديد للعبة فول أوت 76" يبقي اللاعبين منشغلين بها، لكن الشائعات تشير إلى أن المزيد من الإضافات المثيرة قد تصدر قريباً.