"بيثيسدا" تحتفل بيوم "فول أوت" بأسبوع مجاني للعبة

عندما تم إطلاق "فول أوت 76" لأول مرة، واجهت استقبالاً سيئاً، حيث عبر المعجبون عن مشاعر مختلطة حول الحالة الأولية للعبة. ومع ذلك، على مر السنين، عملت "بيثيسدا" على تحسين اللعبة، ومعالجة العديد من مشكلاتها الأولى. اليوم، لدى "فول أوت 76" سمعة إيجابية، ويزداد حولها اللاعبين الذين بنوا معسكرات "ويست لاند" (Wasteland) الخاصة بهم ورحبوا بتجربة اللعب الفريدة ذات اللاعبين المتعددين. على الرغم من مضي سنوات من الاستكشاف، لا تزال "أبالاتشيا" (Appalachia) تحمل أسراراً، ومع وجود المزيد من المحتوى في الطريق، يتبقى الكثير للاعبين لاكتشافه.