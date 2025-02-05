"بلاك أوبس 6" و"وور زون"..تحديثات تصحيحية

وتضمن الموسم الثاني من لعبة "بلاك اوبس 6 " تحديثاً كبيراً، حيث قدم للاعبين ميزات جديدة مثل الشخصيات والأسلحة وأوضاع اللعب الإضافية. ومن المتوقع أن يستمر تحديث منتصف الموسم، المقرر في نهاية فبراير، في تقديم محتوى إضافي. ومع ذلك، كان العديد من اللاعبين يأملون في رؤية إصلاحات للأخطاء وتحسينات لراحة اللاعبين، خاصةً أن كلاً من بلاك اوبس 6 و وور زون كانتا تعانيان من مشاكل متواصلة مع المحتالين وبعض المشاكل التقنية الاخرى.

على الرغم من أن تحديث 3 فبراير لا يقدم أي محتوى جديد، إلا أنه يعالج القضايا الرئيسية في الأوضاع الثلاثة الأساسية: تعدد اللاعبين، والزومبي، و وور زون. عملت استوديوهات تريارك ورافين للبرمجيات، المطوران وراء بلاك لعبة أوبس 6 و وور زون، على إجراء إصلاحات وتحسينات جوهرية لكلتا اللعبتين.

أحد أبرز التغييرات في لعبة بلاك اوبس هو إصلاح ميزة اللعب التصنيفي الجديدة في المنصات المشتركة ، التي كانت تعيد ضبط إعدادات اللاعبين في كل مرة يتم فيها إعادة تشغيل اللعبة. الآن، يمكن للاعبين توقع تجربة لعب مشترك أكثر سلاسة لهذه الخاصية . بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة ميزة التصويت للانسحاب من المباريات، مما يسمح للاعبين بإنهاء اللعبة مبكراً والانتقال إلى اللعبة التالية، وهي ميزة كانت مطلوبة منذ فترة طويلة ومن المؤكد أنها ستعزز التجربة التنافسية.

كما يتضمن التحديث إصلاحات لخريطة الزومبي الجديدة "ذا تومب". من بين المشكلات التي تمت معالجتها كانت مشكلة "فانوس الأثير"، التي كانت تصبح غير قابلة للكسر إذا تم تجميدها قبل بدء لغز "كونستليشن". بالإضافة إلى ذلك، قامت تريارك بإصلاح ثغرة تتعلق بسلاح "هاند كونان"، الذي كان يتسبب في أضرار تفوق التوازن المطلوب.

كما شهدت منطقة الحرب عدداً من إصلاحات الأخطاء المهمة وتعديلات الأسلحة في أحدث تصحيح. ركزت رافين للبرمجيات على موازنة العديد من الأسلحة، بما في ذلك مودل أل وجاكال بي دي دبليو وكي أس في وفينغ 82. خضع فينغ 82 ، الذي تم تقديمه في بلاك أوبس 6 و*وور زون* كجزء من باتتيل باس للموسم الثاني، لتعزيز طفيف، إلى جانب الأسلحة الأخرى، باستثناء جاكال بي دي دبليو الذي خضع لتعديل مختلف لتحسين أدائه.

تهدف هذه التحديثات إلى الحفاظ على تجربة وور زون سلسة ومتوازنة لجميع اللاعبين، وخاصة مع تضمين فينغ 82 كسلاح جديد يتوق اللاعبون لاستخدامه.