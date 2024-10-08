"بلاك أوبس 6" ترفع الإثارة مع أخبار"تريارتش"الكبيرة

في بداية سبتمبر، استضافت شركة (تريارتش) نسخة تجريبية مفتوحة ناجحة للعبتها المرتقبة، مما زاد من حماس الجماهير وترقبهم للإصدار النهائي. وقدمت النسخة التجريبية لمحة مشوقة عمّا ينتظر اللاعبين، مع تلقي استجابة إيجابية ملحوظة من اللاعبين. وكانت خطوة طمأنة إضافية من المطور هي تأكيده أن ردود الفعل والاقتراحات التي قدمها اللاعبون خلال التجربة سيتم أخذها بعين الاعتبار ودمجها في الإصدار النهائي، مما أتاح للجمهور شعوراً بأن آرائهم مسموعة وتؤثر في تطوير اللعبة.

أحد أبرز التغييرات المنتظرة هو تحديث نظام (أومنيموفمينت)"، الذي يُتوقع أن يكون نقطة جذب رئيسية لمحبي اللعبة. هذه الميزة الجديدة، التي تعد بتحسين تجربة الحركة بشكل شامل داخل اللعبة، قد تكون عامل التميز الذي سيجذب اللاعبين بشكل أكبر ويُبقيهم منخرطين في عالم اللعبة.