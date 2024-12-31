"باكمان": نجم الواقع الكندي وسفير الألعاب في دبي

رحلة طه "باكمان" خوخار من الغموض إلى النجومية هي قصة عن المرونة والشغف والطموح الذي لا يتوقف. بصفته شخصية معروفة في دبي، نجح خوخار في ترسيخ مكانته كمبدع في ريد بول الامارات وسفير لألعاب شرطة دبي، كما أصبح نجماً في برنامج الواقع الكندي.

لقد شهدت حياة باكمان تحولاً محورياً عندما انضم إلى برنامج الواقع الكندي.، والذي سرعان ما أصبح برنامج الواقع الأكثر مشاهدة في البلاد. يقول باكمان: "لم تكن هذه الفرصة مجرد منصة؛ بل كانت بمثابة فرصة لإظهار قوة دمج الألعاب مع تلفزيون الواقع للجمهور العالمي". يعد العرض جزءاً من امتياز رئيسي تم عرضه في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا.

وُلد باكمان في بلدة صغيرة في باكستان ونشأ في كندا، ويعتبر الآن دبي "مدينة أحلامه". في دبي، يتواصل مع أكثر من 1.5 مليون متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعد باكمان من كبار المؤثرين في مجال الألعاب الناطقة باللغة الإنجليزية في المنطقة، وهو معروف بمقاطع الفيديو المضحكة والجذابة التي حصدت أكثر من 750 مليون مشاهدة. وقد أسهم عمله في بناء شراكات مع علامات تجارية عالمية مثل "أكتيفيشن و كوكا-كولا و إينتل.