الإمارات: توقعات المؤثرين لألعاب الفيديو المنتظرة 2025

بالنسبة لسلطان، كان العام مليئًا بالتنوع، من إكمال The Last of Us و Black Myth: Wukong إلى الاستمتاع بلعبة Astro Bot ، التي فازت بجائزة لعبة العام. كما سلط الضوء على حماسه الجديد لمواجهة Elden Ring بعد أن تحداه الأصدقاء والمعجبون.