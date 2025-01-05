الإمارات: توقعات المؤثرين لألعاب الفيديو المنتظرة 2025

مع بداية عام 2025، يمتلئ مجتمع الألعاب بالإثارة والتشويق بشأن بعض أكثر العناوين المنتظرة منذ سنوات. من التكملة التي طال انتظارها إلى الابتكارات الرائدة، يبدو أن تشكيلة عام 2025 ستكون تاريخية. لقياس الإثارة، تحدثنا إلى مؤثري الألعاب ومنشئي المحتوى في الإمارات العربية المتحدة حول أفكارهم حول الإصدارات القادمة، والألعاب التي استمتعوا بها أكثر في عام 2024، والتكملة التي يأملون في رؤيتها.