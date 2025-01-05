الإمارات: توقعات المؤثرين لألعاب الفيديو المنتظرة 2025
مع بداية عام 2025، يمتلئ مجتمع الألعاب بالإثارة والتشويق بشأن بعض أكثر العناوين المنتظرة منذ سنوات. من التكملة التي طال انتظارها إلى الابتكارات الرائدة، يبدو أن تشكيلة عام 2025 ستكون تاريخية. لقياس الإثارة، تحدثنا إلى مؤثري الألعاب ومنشئي المحتوى في الإمارات العربية المتحدة حول أفكارهم حول الإصدارات القادمة، والألعاب التي استمتعوا بها أكثر في عام 2024، والتكملة التي يأملون في رؤيتها.
جوهرة التاج للترقب: GTA 6
كان الخيط الأكثر شيوعًا بين الردود هو الإثارة الساحقة للعبة Grand Theft Auto 6. بعد أكثر من عقد من الزمان منذ إطلاق لعبة GTA 5 ، تستعد Rockstar Games لإعادة تعريف نوع الألعاب المفتوحة مرة أخرى.
أعرب بشار كيال، صانع محتوى مقيم في الإمارات العربية المتحدة ولديه أكثر من ملايين المشتركين، عن حماسه. وقال المعروف باسم بشار كيال: "بلا شك، GTA 6 هي اللعبة التي أشعر بحماس شديد تجاهها. تتمتع Rockstar Games بسمعة طيبة في تجاوز الحدود ووضع معايير جديدة في الألعاب، و GTA 5 هي شهادة على ذلك. بعد أكثر من عقد من التطوير، أتوق لرؤية كيف سيعيدون تعريف نوع العالم المفتوح والألعاب ككل".
وبالمثل، قال سلطان خليفة، وهو رياضي إماراتي وعاشق للألعاب: "أنا متحمس حقًا للعب GTA 6 ، والتي ستصدر في عام 2025 بعد انتظار طويل دام 13 عامًا. إنها ليست مجرد لعبة؛ إنها ظاهرة ثقافية. إن الوعد بعالم مترامي الأطراف ومفصل وتكنولوجيا متطورة وفرصة لخلق الفوضى أو بناء إمبراطورية هو شيء لا تقدمه أي امتياز آخر تمامًا مثل Grand Theft Auto ".
المفضلات لدى الجماهير لعام 2024
في حين أن عام 2025 شهد نصيبه من الألقاب الثقيلة، فقد قدم عام 2024 أيضًا ألقابًا بارزة تركت انطباعًا دائمًا.
بالنسبة لـ Basharkk، برزت لعبة Call of Duty: Black Ops 6 بسبب وضع Zombies، والذي وصفه بأنه "على مستوى آخر من حيث الإبداع وأسلوب اللعب والأجواء". ومن أبرز ما يميزه أيضًا لعبة Marvel Rivals ، وهي نظرة جديدة على العمل القائم على الفريق والتي شبهها بلعبة Overwatch ولكن مع لمسة Marvel.
استمتعت ليدي ليليث، وهي صانعة محتوى ومقدمة محتوى لبنانية مقيمة في دبي، بلعب Hellblade 2: Senua's Saga، وBlack Myth: Wukong ، و Marvel Rivals ، مشيرة إلى ضجة هذه الأخيرة وجاذبيتها.
بالنسبة لسلطان، كان العام مليئًا بالتنوع، من إكمال The Last of Us و Black Myth: Wukong إلى الاستمتاع بلعبة Astro Bot ، التي فازت بجائزة لعبة العام. كما سلط الضوء على حماسه الجديد لمواجهة Elden Ring بعد أن تحداه الأصدقاء والمعجبون.
آمال في تكملة الفيلم في عام 2025
في حين أن التوقعات بشأن الألعاب الجديدة عالية، فقد أعرب اللاعبون أيضًا عن آمالهم في صدور أجزاء تكميلية للامتيازات المحبوبة.
شارك باشاريك حلمه بشأن The Witcher 4 ، مشيدًا بسابقتها "لقصتها الغنية وشخصياتها المعقدة وعالمها المفتوح المذهل". وقال: "إنها التكملة التي كنت أتمنى حدوثها، وكان الإعلان عن تطويرها بمثابة حلم تحقق. كانت The Witcher 3 لعبة رائدة بقصتها الغنية وشخصياتها المعقدة وعالمها المفتوح المذهل، وتركت انطباعًا دائمًا لدرجة أن المعجبين مثلي كانوا يطالبون بالمزيد. وبينما لست متأكدًا مما إذا كانت The Witcher 4 مقررة للإصدار هذا العام، فإن مجرد معرفة أنها في الطريق أمر مثير بما فيه الكفاية. لا أستطيع الانتظار لمعرفة كيف ستطور CD Projekt Red السلسلة، ربما بشخصيات جديدة وميكانيكا لعب أعمق وقصة أكثر غامرة".
كشف سلطان عن رغبته في لعبة Midnight Club 5 ، مستشهدًا بالكيفية التي شكلت بها الألعاب السابقة حبه لرياضة السيارات. وقال: "كانت لعبة Midnight Club 3 واحدة من الألعاب التي جعلتني ما أنا عليه الآن. إنها لعبة كلاسيكية أصلية، وأود أن أرى تكملة لها هذا العام".
أعربت ليدي ليليث، وهي من محبي لعبة Bioshock ، عن حماسها للأخبار التي ترددت عن لعبة جديدة في السلسلة، فضلاً عن آمالها في لعبة Hellblade 3، التي حصلت بالفعل على الضوء الأخضر. وهي تنتظر بفارغ الصبر لعبة Elden Ring: Nightreign ، التي تعد بتقديم خيارات اللعب الجماعي - وهي الأولى من نوعها في سلسلة Souls - و Doom: The Dark Ages ، وهي متابعة للعبتها المفضلة في الامتياز.