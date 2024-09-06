الألعاب الإلكترونية: هواية مكلفة تصل إلى 30 ألف درهم

ينفق محبو الألعاب الالكترونية ما يصل إلى 30 ألف درهم للحصول على أفضل نظام للألعاب. وما بدأ كهواية بسيطة أصبح بمثابة تكلفة كبيرة، حيث يقوم العديد منهم بتحديث معداتهم للاستمتاع بأداء ومرئيات من الدرجة الأولى، بدءاً من أجهزة الكمبيوتر المصممة خصيصاً للعب وحتى الشاشات المتعددة والملحقات المتقدمة، والتي من الممكن أن تتراكم تكاليفها بسرعة.