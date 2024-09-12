احتيال وتنمرإلكتروني: مخاطر تلاحق الأطفال في"روبلوكس"

أصبحت "روبلوكس" أحد أكثر منصات الألعاب شعبية بين الأطفال والمراهقين وحتى البالغين مع قاعدة مستخدمين ضخمة تزيد عن 45 مليون مستخدم نشط يومياً.

وتقدم اللعبة عالماً افتراضياً متنوعاً حيث يمكن للاعبين المشاركة في العديد من التجارب - من لعب الأدوار وإنشاء ألعابهم الخاصة إلى التواصل مع الأصدقاء والغرباء. وعلى الرغم من إثارة تلك المغامرات الافتراضية إلى أنها تلوح في الأفق العديد من تهديدات الأمن السيبراني. ووفقاً للخبراء المقيمين في دبي، فإن هذه التهديدات مثيرة للقلق أكثر عندما يتعلق الأمر بالأطفال.