"إكس بوكس جيم باس" يضيف لعبة "فار كراي نيو دون"
أصبح بإمكان أعضاء "إكس بوكس غيم باس" الآن لعب "فار كراي نيو دون"، أول لعبة تُضاف إلى خدمة الاشتراك من مايكروسوفت في فبراير 2025. وهذا هو العنوان الرابع عشر الذي ينضم إلى إكس بوكس غيم باس منذ بداية العام. تُعتبر هذه اللعبة نسخة فرعية من لعبة "فار كراي 5"، وهي لعبة إطلاق نار في عالم مفتوح تم تطويرها بواسطة "يوبيسوفت مونتريال". تم إصدارها لأول مرة في فبراير 2019 على أجهزة الكمبيوتر والألعاب. وبعد مرور ما يقارب ست سنوات، تنضم "فار كراي نيو دون" إلى "إكس بوكس غيم باس" قبل 11 يوماً من الذكرى السنوية السادسة لها.
وعند إصدارها، تم التفاعل مع لعبة "فار كراي نيو دون" بتقييمات مختلطة لكنها في المجمل كانت إيجابية. حصلت على تصنيف "جيد" على موقع "أوبن كريتيك" (OpenCritic) بمتوسط درجة 73 ومعدل توصية بلغ 54% من المجربين. وتعكس تعليقات المستخدمين تطابق مع هذه الآراء، حيث حصلت على تصنيف "إيجابي في الغالب" على "ستيم" (Steam) ومتوسط 3.5 نجوم في متجر إكس بوكس. أشاد النقاد بإعداد اللعبة في مرحلة نهاية العالم والاستكشاف الممتع لعالمها. ومع ذلك، تعرضت اللعبة لانتقادات بسبب شخصياتها غير المتقنة وآليات "لعبة تقمّص الأدوار" (RPG) التي شعر البعض بأنها غير مناسبة للتجربة. رغم هذه الانتقادات، لا تزال اللعبة تجذب العديد من اللاعبين، وخاصة أولئك الذين يعشقون الفوضى في العوالم المفتوحة التي تشتهر بها فار كراي.
"فار كراي نيو دون" ذات الإصدار الغير مباشر في يوم الإطلاق، متاحة الآن لأعضاء "إكس بوكس غيم باس" عبر جميع الفئات باستثناء "إكس بي جي كور" (XGP Core). سيجد محبو الإنجاز الكثير من الجوائز التي يمكنهم الحصول عليها مع 50 كأساً بقيمة 1000 نقطة "جيمرسكور" (Gamerscore). اللعبة متوفرة على إكس بوكس ون، إكس بوكس سيريس إكس/إس والكمبيوتر الشخصي، كما تدعمها "إكس بوكس كلاود جيمينغ" أيضاً - وهي ميزة حصرية لأعضاء "إكس بوكس غيم باس ألتميت" (Xbox Game Pass Ultimate).
مع إضافة "فار كراي نيو دون"، أصبح "إكس بوكس غيم باس" الآن يقدم ثلاث ألعاب من سلسلة "فار كراي" الشهيرة التي طوّرتها "يوبيسوفت". بالإضافة إلى "نيو دون"، يمكن للأعضاء أيضاً لعب "فار كراي 5" (التي تمت إضافتها في يوليو 2022) و"فار كراي 6" (التي تمت إضافتها في ديسمبر 2023). هذا الثلاثي يوفر فرصة رائعة للمبتدئين واللاعبين المخضرمين على حد سواء لاستكشاف فصول مختلفة من إصدارات متعددة من سلسلة "فار كراي".
بينما يحصل أعضاء "إكس بوكس غيم باس" على ألعاب جديدة، ستغادر بعض الألعاب الخدمة قريباً. في 15 فبراير، سيتم إلغاء سبعة ألعاب من "إكس بوكس غيم باس"، بما في ذلك "ليتل تو ذا ليفت" (A Little to the Left) و "تيلز أوف أرايز" (Tales of Arise)، وبالتالي يمكن للأعضاء تجربتها قبل أن تختفي من المجموعة.
مع تصدر "فار كراي نيو دون" العناوين في فبراير، تواصل "إكس بوكس غيم باس" تقديم خيارات متنوعة ومثيرة للمشتركين في عام 2025.