"إكس بوكس جيم باس" يضيف لعبة "فار كراي نيو دون"

بينما يحصل أعضاء "إكس بوكس غيم باس" على ألعاب جديدة، ستغادر بعض الألعاب الخدمة قريباً. في 15 فبراير، سيتم إلغاء سبعة ألعاب من "إكس بوكس غيم باس"، بما في ذلك "ليتل تو ذا ليفت" (A Little to the Left) و "تيلز أوف أرايز" (Tales of Arise)، وبالتالي يمكن للأعضاء تجربتها قبل أن تختفي من المجموعة.