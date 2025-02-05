"إكس بوكس جيم باس" يضيف لعبة "فار كراي نيو دون"

وعند إصدارها، تم التفاعل مع لعبة "فار كراي نيو دون" بتقييمات مختلطة لكنها في المجمل كانت إيجابية. حصلت على تصنيف "جيد" على موقع "أوبن كريتيك" (OpenCritic) بمتوسط درجة 73 ومعدل توصية بلغ 54% من المجربين. وتعكس تعليقات المستخدمين تطابق مع هذه الآراء، حيث حصلت على تصنيف "إيجابي في الغالب" على "ستيم" (Steam) ومتوسط 3.5 نجوم في متجر إكس بوكس. أشاد النقاد بإعداد اللعبة في مرحلة نهاية العالم والاستكشاف الممتع لعالمها. ومع ذلك، تعرضت اللعبة لانتقادات بسبب شخصياتها غير المتقنة وآليات "لعبة تقمّص الأدوار" (RPG) التي شعر البعض بأنها غير مناسبة للتجربة. رغم هذه الانتقادات، لا تزال اللعبة تجذب العديد من اللاعبين، وخاصة أولئك الذين يعشقون الفوضى في العوالم المفتوحة التي تشتهر بها فار كراي.