"أوفرواتش 2 "تحتفل بالذكرى الثانية بفعاليات مشوقة
مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للعبة "أوفرواتش 2" "Overwatch 2" في الرابع من أكتوبر، يمكن لعشاق لعبة التصويب الشهيرة القائمة على الفريق أن يتطلعوا إلى احتفال مثير. بدءاً من 24 سبتمبر، ستستضيف "أوفرواتش 2" حدثاً لمدة ثلاثة أسابيع يتميز بعودة بعض أوضاع اللعب الأكثر شعبية من العام الماضي. في كل أسبوع، سيتمكن اللاعبون من الاستمتاع بوضع لعب مختلف يشمل تجارب "لاعب ضد لاعب" و "اللعب ضد البيئة"، مما يوفر مجموعة متنوعة من التحديات وفرص الحصول على المكافآت.
وانطلقت فعاليات الذكرى السنوية للعبة "أوفرواتش 2" بقوة، حيث قدمت مجموعة من أوضاع اللعب الشهيرة التي تركت بصمتها على مدار العام الماضي. وتستمر الفعالية لمدة ثلاثة أسابيع، حيث يقدم كل أسبوع وضعين للعبة. وفيما يلي التفاصيل:
الأسبوع الأول (24-30 سبتمبر): صيد الوحوش وتشكيل الحي
"Beast Hunt and Community Crafted"
الأسبوع الثاني (1-7 أكتوبر): كذبة أبريل 2024 والأزمة الكونية
"April Fools 2024 and Cosmic Crisis"
الأسبوع الثالث (8-14 أكتوبر): صيد العناصر و "ميرورواتش"
"Mirrorwatch" "Prop Hunt"
إلى جانب عودة أوضاع اللعب المفضلة لدى المعجبين، أشارت مدونة أوفرواتش 2 إلى مكافآت خاصة بالأحداث يمكن للاعبين كسبها. وبينما لا تزال التفاصيل غير معروفة، كافأت أحداث الذكرى السنوية السابقة اللاعبين بمستحضرات تجميل داخل اللعبة و نظام العناصر الجمالية "باتل باس" ورصيد أوفرواتش. ولا توجد أي معلومة حتى الآن حول ما إذا كان متجر الذكرى السنوية سيعود، ولكن قد يرغب اللاعبون في حفظ رصيدهم في حال عودته.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبي أوفرواتش 2 المشاركة في حدث أوفرواتش 2 x وورلد أوف ووركرافت، والذي يستمر حتى نهاية سبتمبر. يتيح إكمال التحديات داخل اللعبة خلال هذا الحدث فرصة لكسب عناصر بخاخات حصرية وبطاقات أسماء وألقاب وخبرة.
بعد انتهاء حدث الذكرى السنوية، يمكن للمشجعين الاستعداد لإطلاق الموسم الثالث عشر، والذي سينطلق في 15 أكتوبر. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيتزامن مع الأسبوع الأخير من احتفال الذكرى السنوية، ولكن هناك شيء واحد واضح - لعبة أوفرواتش 2 لديها الكثير في جعبتها لقاعدة لاعبيها على مدار الشهر المقبل.