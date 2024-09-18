"أوفرواتش 2 "تحتفل بالذكرى الثانية بفعاليات مشوقة

مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للعبة "أوفرواتش 2" "Overwatch 2" في الرابع من أكتوبر، يمكن لعشاق لعبة التصويب الشهيرة القائمة على الفريق أن يتطلعوا إلى احتفال مثير. بدءاً من 24 سبتمبر، ستستضيف "أوفرواتش 2" حدثاً لمدة ثلاثة أسابيع يتميز بعودة بعض أوضاع اللعب الأكثر شعبية من العام الماضي. في كل أسبوع، سيتمكن اللاعبون من الاستمتاع بوضع لعب مختلف يشمل تجارب "لاعب ضد لاعب" و "اللعب ضد البيئة"، مما يوفر مجموعة متنوعة من التحديات وفرص الحصول على المكافآت.