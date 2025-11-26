بسبب الجدل: رئيس "ملكة جمال الكون" يتطلع لبيع حصته

قد يتنحى "راؤول روتشا"، رئيس منظمة ملكة جمال الكون، عن منصبه، بعد مسابقة مليئة بالجدل والدراما وحتى الإصابات.

في مقابلة تم تحميلها على قناة "لا ساجا" (La Saga) على يوتيوب، أفاد روتشا بأنه يتطلع لبيع حصته البالغة 50% في المنظمة، مشيراً إلى أنه "سئم" من كل هذا الجدل.

وفي نفس المقابلة، نفى روتشا ادعاءات الفساد وتزوير عملية التحكيم.

وكان عمر حرفوش، أحد أعضاء لجنة تحكيم ملكة جمال الكون السابقين، قد انسحب من اللجنة في وقت سابق قائلاً إن العملية كانت مزورة. وقال لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، قبل نهائي ملكة جمال الكون، إن ملكة جمال المكسيك ستفوز لأن روتشا كان شريكاً في العمل مع والدها.

المتسابقات الأخريات اللاتي وصلن إلى المراكز الخمسة الأولى كن من تايلاند والفلبين وفنزويلا وساحل العاج.

كما ألمح روتشا إلى أن ملكة جمال ساحل العاج، التي كانت مرشحة قوية للفوز بالتاج، لم تفز لأنها تحتاج إلى تأشيرات لزيارة 175 دولة. وقال إن لقب ملكة جمال الكون هو لقب عالمي ويتطلب من حاملة اللقب السفر ومقابلة أشخاص في جميع أنحاء العالم، وأن الحاجة إلى الحصول على تأشيرات ستجعل الأمور "صعبة".