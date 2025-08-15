"6 أسباب وراء نجاح بودكاست تايلور سويفت وإثارة ضجة إعلانية لألبومها الجديد

بالنسبة لمحبي سويفت الذين يعيشون على أمل كل شيء، يحمل شهر أغسطس سحرًا خاصًا. إنه الشهر الذي تغني فيه بهواء البحر المالح وضبابه الذهبي. والآن، هو أيضًا الشهر الذي قررت فيه تايلور سويفت إطلاق أكبر مفاجأة لها حتى الآن.
حدث ذلك على طريقة تايلور سويفت المثالية - بدراما ومفاجأة وقليل من الفوضى. في 13 أغسطس، ظهرت نجمة البوب لأول مرة في برنامج "نيو هايتس"، وهو بودكاست يقدمه حبيبها ترافيس كيلسي وشقيقه جيسون. شاهد البث المباشر أكثر من مليون شخص - 1.3 مليون شخص تحديدًا - وهو رقم يُشبه إلى حد كبير الرقم 13، وهو رقم حظها. ثم، كما لو كان مُخططًا له، انقطع البث إلى اللون الأسود. قالوا إن هناك مشاكل تقنية. وبالطبع، فقد الإنترنت صوابه.
عندما عاد العرض، كشفت نجمة البوب عن غلاف ألبومها الجديد، The Life of a Showgirl، والذي سيصدر في 3 أكتوبر. وقد حصدت حلقة البودكاست الآن أكثر من 14 مليون مشاهدة على YouTube وقت النشر - وتجاوزت 10 ملايين خلال أول 16 ساعة.
استوحت ألبومها من الفوضى المبهجة التي صاحبت جولتها الموسيقية Eras Tour التي حطمت الأرقام القياسية، ووصفت الألبوم بأنه قادم من "أكثر الأماكن المبهجة والمثيرة والدرامية" في حياتها.
إليكم كل ما كشفته تايلور سويفت خلال البودكاست:
تكهن المعجبون لأشهر باستعداد تايلور لإصدار ألبوم جديد كليًا. وقد ثبتت صحة هذا التكهن بعد أن رفعت تايلور الستار عن ألبومها الثاني عشر، حيث لم تكشف عن تاريخ الإصدار فحسب، بل أيضًا عن غلافه المذهل، الذي يظهرها مرتدية فستانًا مرصعًا بالجواهر وهي مستلقية على الماء.
وقالت نجمة البوب إن ألبومها الثاني عشر يتحدث عن ما كان يحدث خلف كواليس حياتها الداخلية خلال جولة Eras، والتي قالت إنها كانت "مفعمة بالحيوية والنشاط والكهرباء".
ثم قرأت سويفت أسماء جميع أغاني الألبوم الاثنتي عشرة، بما فيها الأغنية الرئيسية التي شاركت فيها سابرينا كاربنتر. وكشفت أنها ألّفت الألبوم أثناء جولتها "إيراس"، وأنها كانت تعود إلى السويد بشكل متكرر للعمل مع ماكس مارتن وشيلباك أثناء حفلاتها في أوروبا، من أجل تسجيله.
"كنت مرهقة بشكل أساسي في هذه المرحلة من الجولة، لكنني كنت متحفزة عقليًا للغاية ومتحمسة جدًا للإبداع"، قالت.
وقد تم إتاحة التسجيل للطلب المسبق على موقعها الإلكتروني في نفس الوقت، والذي بدأ في التعطل بمجرد بدء البودكاست.
على عكس The Tortured Poets Department ، الذي قدم لنا 31 أغنية في طوفان عاطفي واحد، فإن The Life of a Showgirl عبارة عن مجموعة متماسكة مكونة من 12 مسارًا - بدون مسارات إضافية، ولا إضافات.
أعطى البودكاست الذي بدأ كل شيء للمعجبين مقعدًا في الصف الأمامي لبداية ما سيصبح قصة حب تايلور وترافيس - ورأى سويفتز بأنفسهم سبب كون ترافيس هو "العلم الأكثر خضرة".
وقالت "هذا البودكاست ساعدني في العثور على صديق"، متهمة ترافيس مازحة باستخدام البث باعتباره "تطبيق مواعدة شخصي" للتواصل معها.
في الصيف الماضي، أخبر ترافيس العالم أنه صنع لتايلور سوار صداقة من الخرز يحمل رقمه، آملاً أن يُهديه لها في إحدى حفلاتها. لم يلتقيا قط في تلك الليلة، لكن المقطع انتشر على نطاق واسع، وحثّ عائلة تايلور وأصدقاؤها على قبول عرضه.
ما يجعل هذه العلاقة مختلفة وقوية للغاية هو أنها المرة الأولى التي تلتقي فيها تايلور بشخصٍ يضاهي شهرتها. بدلًا من أن يشعر بالخوف، يُشجعها ترافيس. يُعلن حبه لها بصوتٍ عالٍ، ويدعمها علنًا بطريقةٍ نادرة ومنعشة.
بالنسبة لمحبي سويفت، فإن هذه هي أهداف العلاقة، ومعظمهم يملأون التعليقات قائلين أشياء مثل، "أتمنى أن يضربني هذا النوع من الحب مثل سيارة الهروب" - وهي إشارة وقحة إلى أغنية تايلور التي تسمى "Getaway Car".
وهذا هو المهم. لا يكتفي المعجبون بمراقبة علاقتهما، بل يُجسّدون علاقةً تُشبهها. حبٌّ آمنٌ ومُطمئنٌ ومُرح. في عالمٍ يتوق فيه الكثيرون إلى الاستقرار والدعم والحب الآمن، تُمثّل تايلور وترافيس مثالاً نادراً على ذلك. تُثير علاقتهما صدىً لأنها تبدو حقيقيةً وآمنة. وفي عصر الحبّ المُصطنع والعلاقات السطحية، أظهرا معنى أن يُحبّك أحدهم بصدقٍ ودون خوف.
قصة حبهما تُحيي الأمل في قلوب المعجبين، وتُذكّرهم بأن الصلة الحقيقية لا تزال قائمة، وأنها تبدأ أحيانًا بسوار صداقة.
كما أعربت الفائزة بجائزة جرامي عن تأثرها الشديد عندما تحدثت عن إعادة شراء حقوق ألبوماتها الأصلية بعد معركة طويلة الأمد مع سكوتر براون حول ملكية موسيقاها.
بعد بيع أسطواناتها الأصلية، تعهدت بإعادة تسجيل جميع ألبوماتها الستة، والتي عُرفت باسم "إصدارات تايلور" - ولكن ليس بسبب العائد المادي الذي ستجلبه. قالت: "أردت هذا لأنه كان بمثابة مذكراتي المكتوبة بخط اليد من حياتي بأكملها".
عندما اتصلت بها والدتها قائلة "لقد حصلت على موسيقاك"، قالت: "لقد سقطت على الأرض فجأة بشكل دراماتيكي للغاية. حقًا".
قالت تايلور إنها بكت بشدة قبل أن تذهب لإخبار ترافيس الذي كان يلعب ألعاب الفيديو. قالت تايلور: "وضع سماعة الرأس جانبًا. وقال: يا شباب، عليّ الذهاب. أعتقد أنكِ ظننتِ أن هناك خطبًا ما. قلتُ: لقد استعدتُ موسيقاي، ثم بدأتُ أتقيأ بشدة."
ولم يكن نجم البوب الوحيد المتأثر. اعترف ترافيس قائلاً: "بدأتُ بالبكاء أيضًا"، وأضافت تايلور: "كنتِ تبكي".
خلال حلقة البودكاست، خنقت تايلور ضحكتها وهي تتذكر تلك اللحظة. قالت بينما أحاطها ترافيس بذراعه: "آسفة، هذا يحدث، لأنني لا أتحدث عنه حقًا...".
تحدثت سويفت أيضًا عن جميع الطرق التي تستخدم بها بيض عيد الفصح أو رسائلها السرية لمعجبيها لإثارة موسيقاها، ولكن أيضًا عن قواعدها في التعامل مع هذه الإشارات الخفية. وقالت مازحةً: "لن أضع بيضة عيد الفصح التي ترتبط بحياتي الشخصية. ستعود دائمًا إلى موسيقاي".
إذن، ما هي البيضات الفصحية لهذا الألبوم؟
الرقم 12
لا تكتفي تايلور سويفت بإصدار الألبومات فحسب، بل تُنظّم أيضًا رحلات بحث عن الكنز. وهذه المرة، الرقم السحري ليس 13، بل 12. ألبومها الثاني عشر، "حياة فتاة استعراض" ، يحتوي على 12 أغنية بالضبط. ماذا عن العد التنازلي على موقعها الإلكتروني؟ الساعة 12:12 صباحًا يوم 12 أغسطس. قبل ذلك باثني عشر أسبوعًا، أعلنت أنها استعادت أخيرًا النسخ الأصلية لجميع ألبوماتها، في رسالة استُخدمت فيها كلمة "Thiiiiiiiiiiis" مع 12 حرف i بالضبط.
بدأ المعجبون بربط النقاط في كل مكان. في أكتوبر الماضي، نشرت فيديو في ملعب هارد روك أمام لافتة كُتب عليها "A12"، وهو الآن إشارة واضحة إلى ألبومها "الألبوم 12". ما هي الصورة الترويجية لظهورها في بودكاست "نيو هايتس "؟ مأخوذة من مقابلة أُجريت في 12 ديسمبر 2022. كانت تلك المقابلة مرتبطة بالعرض الأول لفيلم "All Too Well: The Short Film "... في 12 نوفمبر. عندما يتعلق الأمر ببيض عيد الفصح، لا تكتفي سويفت بإخفائه، بل تضعه في طبقات مثل الدمى الروسية المتداخلة.
العصر البرتقالي
كل عصر من عصور تايلور يتميز بلونه المميز: كان لون "ميدنايتس " أزرق داكن، و" لافر " ورديًا فاتحًا، و "ذا تورترد بويتس ديبارتمنت" أسود وأبيض. أما "ذا لايف أوف أ شوغيرل" ؟ فكان برتقاليًا ساطعًا مع لمسة من الأخضر النعناعي.
كانت تُثير الحماس بشأن الأمر منذ أشهر. مع اقتراب نهاية جولة "إيراس"، ارتدت فساتين برتقالية من فيرساتشي. وخلال الحلقة الختامية من "كارما" ، بدأ باب برتقالي صغير غامض بالظهور على الشاشة من فيديوهات "لافر هاوس"، وفي الليلة الأخيرة، مرت من خلاله حرفيًا. وبين عشية وضحاها، عاد الباب نفسه للظهور على موقعها الإلكتروني، مُفتوحًا ليكشف عن قائمة أغانيها الجديدة.
في مقطع "نيو هايتس" ، استبدلت أحمر شفاهها الأحمر الكلاسيكي بلون تراكوتا، وتحدثت أمام ترجمة برتقالية، وجلست وفوقها لوحة "TS" لامعة على شكل مخروط مروري. حتى أسطوانة الألبوم كانت مخبأة في حقيبة خضراء نعناعية تحمل الأحرف الأولى من اسمها باللون البرتقالي. بالنسبة للمشاهدين ذوي النظرة الثاقبة، يمتد هذا الهوس بالبرتقالي إلى بدلة فتاة الاستعراض في فيلم "أنتي هيرو" ، وحتى مشهد الأرجوحة في قفص الطيور في فيلم "انظر ماذا جعلتني أفعل ".
لسنوات، ظنّ بعض المعجبين أن كل هذه الإشارات البرتقالية تشير إلى ألبوم "كارما" الأسطوري غير المُصدر. لكن تبيّن أن اللون كان يخصّ عرضًا مختلفًا تمامًا.
قائمة تشغيل Spotify
بعد دقائق من إطلاق الألبوم، أطلقت تايلور سويفت قائمة تشغيل على سبوتيفاي بعنوان "و، يا حبيبتي، هذا هو عالم الاستعراض بالنسبة لكِ" . تضمنت القائمة 22 أغنية، جميعها من تأليفها بالاشتراك مع الثنائي السويدي ماكس مارتن وشيلباك، وتشمل ألبومات "ريد " و "1989" و "ريبوتيشن" . الرسالة بين السطور؟ لقد عادوا. أكدت تايلور هذا الصباح: ألبوم "حياة فتاة استعراض" من إنتاج مارتن وشيلباك وسويفت نفسها.
كان الكثير من الرجال الذين يشاهدون البودكاست بشكل أساسي من أجل المحتوى الرياضي والتعليق، متخوفين في البداية من الحلقة.
اعترف أحد المستخدمين بأنه شعر "بقليل من الانزعاج" من ظهور تايلور سويفت في البودكاست. لكن الحلقة فاجأتهم، وجعلتهم من مُحبي سويفت.
"لم أكن منغمسًا في أي شيء لمدة ساعتين طوال حياتي... رؤية شخصين واقعين في الحب الحقيقي أعطاني شعورًا لم أكن أعلم أنني أستطيع الشعور به"، علق أحد المستخدمين.
"أنا رجل ناضج وأحب كرة القدم أكثر من سويفتي، لكن هذا (البودكاست) سيجعلني مستلقيًا على السرير وأركل قدمي"، علق مستخدم آخر.
أسلوب تايلور سويفت التسويقي مُحكم للغاية، لدرجة أن العلامات التجارية تُسارع لمواكبته. هذه المرة، كان التركيز منصبًا على حمى البرتقال - وحتى دبي انضمت إليه. نشرت شركة طلبات، عملاق توصيل الطعام، منشورًا على إنستغرام مع عبارة "...هل أنت مستعد؟" في الخلفية، مُستبدلةً شعار "حياة راكب" بشعار ساعي بريد يرتدي ملابس برتقالية.
كما انضمت مجموعة اجتماعية للسيدات في دبي إلى مجموعة سويفتيز في المدينة.
إليكم بعض العلامات التجارية الأخرى التي انضمت إلى حملة التسويق البرتقالي. فعندما تُلوّن تايلور سويفت المدينة باللون البرتقالي، يرغب الجميع في فرشاة.
شاهد المقطع أدناه، حيث قام مات باكالينج، المروج الأمريكي للأحداث المباشرة، بتجميع أكثر من 100 علامة تجارية انضمت إلى هذا الاتجاه:
بنهاية البودكاست، بين الضحك والمغازلة والاعترافات غير المتوقعة، وشريط الفينيل البرتقالي اللامع الذي رفعته أمام الكاميرا، اتضح أن "حياة راقصة استعراض" ليس مجرد ألبوم. إنه لقطة لتايلور في أوج ازدهارها - نابضة بالحياة، جريئة، وتعيش قصة حبها الخاصة في الوقت الفعلي.