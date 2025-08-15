"6 أسباب وراء نجاح بودكاست تايلور سويفت وإثارة ضجة إعلانية لألبومها الجديد

بالنسبة لمحبي سويفت الذين يعيشون على أمل كل شيء، يحمل شهر أغسطس سحرًا خاصًا. إنه الشهر الذي تغني فيه بهواء البحر المالح وضبابه الذهبي. والآن، هو أيضًا الشهر الذي قررت فيه تايلور سويفت إطلاق أكبر مفاجأة لها حتى الآن.

حدث ذلك على طريقة تايلور سويفت المثالية - بدراما ومفاجأة وقليل من الفوضى. في 13 أغسطس، ظهرت نجمة البوب لأول مرة في برنامج "نيو هايتس"، وهو بودكاست يقدمه حبيبها ترافيس كيلسي وشقيقه جيسون. شاهد البث المباشر أكثر من مليون شخص - 1.3 مليون شخص تحديدًا - وهو رقم يُشبه إلى حد كبير الرقم 13، وهو رقم حظها. ثم، كما لو كان مُخططًا له، انقطع البث إلى اللون الأسود. قالوا إن هناك مشاكل تقنية. وبالطبع، فقد الإنترنت صوابه.

عندما عاد العرض، كشفت نجمة البوب عن غلاف ألبومها الجديد، The Life of a Showgirl، والذي سيصدر في 3 أكتوبر. وقد حصدت حلقة البودكاست الآن أكثر من 14 مليون مشاهدة على YouTube وقت النشر - وتجاوزت 10 ملايين خلال أول 16 ساعة.

استوحت ألبومها من الفوضى المبهجة التي صاحبت جولتها الموسيقية Eras Tour التي حطمت الأرقام القياسية، ووصفت الألبوم بأنه قادم من "أكثر الأماكن المبهجة والمثيرة والدرامية" في حياتها.