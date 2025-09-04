5 أنشطة مثيرة يمكنك القيام بها نهاية الأسبوع في الإمارات

افتتح مطعم بلو بيتزا، المحبوب في دبي، أكبر فروعه حتى الآن في جزيرة السعديات، مقدمًا بيتزا نابولي المخبوزة على الحطب بنكهة شرق أوسطية. تشتهر هذه العلامة التجارية المحلية، التي أسسها رائد الأعمال الإماراتي عبد الرحمن الطنيجي، بأطباقها الشهية الغنية بالنكهات، مثل البيبروني الحار بالعسل الحار، وبيتزا المسخن بالدجاج والسماق، والأضلاع القصيرة الشهية. كما يقدم المطعم الجديد، الذي يمتد على مساحة 5000 قدم مربع على شاطئ البحر، ثلاثة أطباق حصرية - تشمل مقبلات مميزة، وبيتزا بإصدار محدود، وتيراميسو مبتكر - ما يجعله المكان الأمثل للاحتفال بعطلة نهاية الأسبوع مع الأصدقاء.