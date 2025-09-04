5 أنشطة مثيرة يمكنك القيام بها نهاية الأسبوع في الإمارات

هل تبحث عن خطط جديدة لعطلة نهاية الأسبوع؟ من الجيلاتو المستوحى من نتفليكس والمأكولات البريطانية الكلاسيكية إلى أمسيات الكاريوكي والبيتزا الفاخرة، تزخر الإمارات بتجارب جديدة تستحق التجربة. سواء كنت ترغب في الاستمتاع بمشروب لذيذ، أو قضاء ليلة ممتعة، أو تجربة طعام راقية، إليك بعضًا من أفضل الأنشطة في دبي وأبو ظبي لعطلة نهاية الأسبوع هذه.
الغناء والرقص وتناول وجبة الإفطار
ابتداءً من 5 سبتمبر، يُضفي مسرح لاكي فويس دبي لمسةً مميزة على أمسيات الجمعة مع مسرح إم تي آر أو إكس الموسيقي، وهو برنامج أسبوعي حافل بالعروض الفنية المميزة، والكاريوكي، والأنشطة التفاعلية الممتعة. استمتعوا بكل ما لذ وطاب من أشهر أعمال برودواي وأغاني التسعينيات، وصولاً إلى ألعاب البينغو الموسيقية، مع برانش لمدة ثلاث ساعات (250 درهمًا إماراتيًا) يشمل مأكولات ومشروبات غير محدودة. يستمر هذا البرنامج كل جمعة حتى 28 نوفمبر، ليُمثل الليلة المثالية لعشاق الموسيقى الراغبين في الغناء والرقص والانضمام إلى العرض.
احصل على شريحة
افتتح مطعم بلو بيتزا، المحبوب في دبي، أكبر فروعه حتى الآن في جزيرة السعديات، مقدمًا بيتزا نابولي المخبوزة على الحطب بنكهة شرق أوسطية. تشتهر هذه العلامة التجارية المحلية، التي أسسها رائد الأعمال الإماراتي عبد الرحمن الطنيجي، بأطباقها الشهية الغنية بالنكهات، مثل البيبروني الحار بالعسل الحار، وبيتزا المسخن بالدجاج والسماق، والأضلاع القصيرة الشهية. كما يقدم المطعم الجديد، الذي يمتد على مساحة 5000 قدم مربع على شاطئ البحر، ثلاثة أطباق حصرية - تشمل مقبلات مميزة، وبيتزا بإصدار محدود، وتيراميسو مبتكر - ما يجعله المكان الأمثل للاحتفال بعطلة نهاية الأسبوع مع الأصدقاء.
استمتع بتناول الآيس كريم المستوحى من نيتفلكس
تعاونت جيلاتيريا لا رومانا الإمارات العربية المتحدة مع نتفليكس لإطلاق أربع نكهات جيلاتو محدودة الإصدار، متوفرة حتى نوفمبر. مستوحاة من المسلسلات الناجحة، تشمل قائمة النكهات: نتفليكس بوب كورن أند تشيل ، سترينجر بانانا سبليت ( أشياء غريبة )، دالغونا بسكويت ( لعبة الحبار )، وجام جام تشوكو بيري ( قطعة واحدة ). متوفرة في جميع فروع لا رومانا السبعة، إنها الحلوى المثالية لعشاق الجيلاتو ومحبي مشاهدة الأفلام بشراهة.
استمتع بالحلويات الخالية من البيض
انطلقت جليزستوري من تجربة مطبخ منزلي، ونمت لتصبح علامة تجارية رائدة في مجال الحلويات الفاخرة، تُعيد تعريف مفهوم الرفاهية بحلوياتها الخالية تمامًا من البيض. استمتع بمخبوزات جريئة تجمع بين النكهات العالمية واللمسات المحلية - من الكوكيز اللذيذة مثل كنافة كرانش ونوتيلا نيست ، إلى البراونيز الفاخر، والكب كيك المرح، والبرطمانات متعددة الطبقات، والكيكات المميزة مثل كعكة فيرال فولت المكونة من ٢٤ طبقة وكعكة تشيز كيك جلاب جليز . كل قضمة مُعدّة خصيصًا لتُفاجئك وتُسعدك، مما يجعلها مثالية للهدايا، والاحتفالات، أو حتى لتدليل نفسك.
وليمة على لحم البقر ويلينغتون
يقدم مطعم "ذا ناين"، المطعم البريطاني الأصيل في فندق سوفيتيل دبي ذا أوبيليسك، تجربة طعام بريطانية كلاسيكية مميزة مع نادي "ويلي" الجديد كل سبت. ابتداءً من 6 سبتمبر، يمكن للضيوف الاستمتاع بطبق "ويلي" البقري المشوي على الطاولة، والذي يُقدم مع البطاطس المخفوقة، ومربى البصل، ومرق اللحم البقري، وبودنغ يوركشاير - كل ذلك مع كأس من العنب الأحمر مقابل 195 درهمًا إماراتيًا. يتوفر هذا العرض كل سبت ابتداءً من الساعة 12:30 ظهرًا، ليقدم تجربة طعام راقية وفاخرة مثالية لمشاركتها مع العائلة أو الأصدقاء.