5 أماكن في دبي تستحق الزيارة في عام 2025
تجارب أسبوعية جديدة في (أو بيتش) دبي
يقدم (أو بيتش دبي) O Beach Dubai عروضاً مميزة لعام 2025 مع تجارب أسبوعية مثيرة، تشمل باقات أسرّة قابلة للاسترداد بالكامل من الخميس إلى الأحد، مع أسرّة VIP أو أكواخ صغيرة خاصة مزودة برصيد للطعام والشراب يبدأ من 200 درهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعلمين الاستمتاع بصفقة خاصة تتضمن الدخول وأربعة مشروبات مقابل 149 درهماً إماراتياً. كما يقدم (أو بيتش دبي) O Beach Dubai أيضاً "ساترداي روف توب برانش" الجديد، الذي يبدأ في 18 يناير، مع قائمة مستوحاة من المطبخ المتوسطي تبدأ من 295 درهماً إماراتياً. ويتميز "ميوس" MUSE ، الذي يبدأ في 12 يناير، بتوفير المشروبات اللا محدودة والترفيه والأجواء المميزة بجانب المسبح مقابل 195 درهماً إماراتياً. كما يوفر أو بيتش دبي أيضاً فعاليات أسبوعية ديناميكية مثل أو أن 11 وبول بارتي أيام الجمعة وكيستوري أيام السبت ، مع عروض وأجواء غامرة. يعد نادي الشاطئ المفتوح من الخميس إلى الأحد بتجارب لا تُنسى في موقعه الواسع الذي يمتد على 55000 قدم مربع. للحجز، يمكنكم زيارة obeachdubai.com.
وجهة شهيرة لتناول الطعام الإيطالي في لندن
افتتح مطعم الجاتوباردو، الوجهة الإيطالية الشهيرة من مايفير، لندن، في مركز دبي المالي العالمي، في الطابق 51 من مركز بروكفيلد التجاري. يقدم المطعم إطلالات خلابة على أفق المدينة وأجواء راقية. يفتح المطعم يومياً بدءاً من الساعة 12 ظهراً، ويتميز بقائمة متنوعة من الأطباق التي أعدها الشيف التنفيذي ماسيمو باسكواريلي. تمزج هذه الأطباق بين الكلاسيكيات المستوحاة من الريفييرا مثل رافيولي الريكوتا والسبانخ، والروبيان الصقلي، وأطباق المشاركة الميلانية، بالإضافة إلى الحلويات الفاخرة التي يقدمها رئيس الطهاة جاليليو ريبوزو. صمم المطعم لازارو روزا فيولان، وتتميز الديكورات الداخلية بمزيج من أناقة ميلانو وسحر البندقية، مع دي جي مقيم يعزف أغاني إيطالية كلاسيكية كل ليلة حتى الساعة 1:30 صباحاً. للحجز، يمكنكم إرسال بريد إلكتروني إلى reservations@gattopardo.ae أو الاتصال على الرقم 04 498 1727.
مطعم متوسطي جديد
يقدم مطعم سيفيلد المتوسطي، الواقع في منتجع شيراتون جميرا بيتش، رحلة طهي ممتعة عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث يضم نكهات من شمال إفريقيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان. مع أجوائه الساحلية المريحة ومطبخه المفتوح، يعد المكان مثالياً للوجبات غير الرسمية أو الاحتفالات الخاصة. يمكن للضيوف الاستمتاع بالمشروبات والأطباق المستوحاة من البحر الأبيض المتوسط، المصنوعة من أجود المكونات المحلية. يفتح المطعم يومياً من الساعة 6:30 صباحاً حتى 10:30 مساءً. للحجز، يمكنكم الاتصال على الرقم 04 315 3838.
وجهة على السطح تقدم المأكولات الأسترالية
يقع مطعم تو بيردس ون ستون في الطابق 54 من فندق شيراتون جراند دبي، وهو وجهة نابضة بالحياة على سطح الفندق، تمزج بين المطبخ الأسترالي والإطلالات المذهلة على برج خليفة. يقدم هذا المكان المتنوع تجارب رائعة من النهار إلى الليل، من وجبات الغداء اللذيذة إلى المشروبات المنعشة عند غروب الشمس، مستوحاة من مقاهي شاطئ بوندي. يمكن للضيوف الاستمتاع بساعة الطيور الطنانة يومياً من الساعة 5 إلى 7 مساءً، والتي تتميز بمشروبات مخفضة، أو الاستمتاع بتذكرة دخول يومية إلى حمام السباحة، التي تشمل الدخول إلى المسبح على السطح ومرافق الصحية ورصيد تناول الطعام (150 درهماً إماراتياً في أيام الأسبوع و250 درهماً إماراتياً في عطلات نهاية الأسبوع). للحجز، يمكنكم الاتصال على 04 503 4306 أو إرسال رسالة إلى 052 914 9486.
ملاذ جديد على شاطئ البحر
يعيد مطعم سيرين من تصميم جيجا الواقع على شاطئ جيه 1 في دبي تعريف الفخامة من خلال تجربة شاطئية مستوحاة من اليونان، تجمع بين النكهات المتوسطية والتقاليد والأناقة. يضم المكان، الذي ابتكره إيفجيني كوزين والشيف إيزو آني، مطعماً يتسع لـ 400 مقعد وبارات ومسبحاً على شاطئ البحر مع 300 سرير تشمس وأكواخ صغيرة ومناطق نابضة بالحياة لتناول الطعام والاسترخاء والترفيه. مستوحى من الأساطير اليونانية، يأسر مطعم سيرين زواره ببرامج موسيقية مختارة، تضم أفضل منسقي الأغاني وجلسات غروب الشمس المؤثرة. تجمع القائمة المستوحاة من بحر إيجة بين الأطباق المفضلة لدى جيجا مثل كارباتشيو الدنيس والأطباق الجديدة مثل روستير باستا، وكلها تُقدم في وعاء يوناني مذهل. للحجز، يمكنكم زيارة الموقع على sirenebeach.com أو الاتصال على 04 570 4766.