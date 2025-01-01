5 أماكن في دبي تستحق الزيارة في عام 2025

يقدم (أو بيتش دبي) O Beach Dubai عروضاً مميزة لعام 2025 مع تجارب أسبوعية مثيرة، تشمل باقات أسرّة قابلة للاسترداد بالكامل من الخميس إلى الأحد، مع أسرّة VIP أو أكواخ صغيرة خاصة مزودة برصيد للطعام والشراب يبدأ من 200 درهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعلمين الاستمتاع بصفقة خاصة تتضمن الدخول وأربعة مشروبات مقابل 149 درهماً إماراتياً. كما يقدم (أو بيتش دبي) O Beach Dubai أيضاً "ساترداي روف توب برانش" الجديد، الذي يبدأ في 18 يناير، مع قائمة مستوحاة من المطبخ المتوسطي تبدأ من 295 درهماً إماراتياً. ويتميز "ميوس" MUSE ، الذي يبدأ في 12 يناير، بتوفير المشروبات اللا محدودة والترفيه والأجواء المميزة بجانب المسبح مقابل 195 درهماً إماراتياً. كما يوفر أو بيتش دبي أيضاً فعاليات أسبوعية ديناميكية مثل أو أن 11 وبول بارتي أيام الجمعة وكيستوري أيام السبت ، مع عروض وأجواء غامرة. يعد نادي الشاطئ المفتوح من الخميس إلى الأحد بتجارب لا تُنسى في موقعه الواسع الذي يمتد على 55000 قدم مربع. للحجز، يمكنكم زيارة obeachdubai.com.