"30 يوماً و30 قصة" تحتفل بالنساء الملهمات

احتفلت مبادرة "30 يومًا و30 قصة" التي أطلقتها مجموعة فنون للفنون بتمكين المرأة وقدرتها على الصمود وإبداعها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ابتكرت شيبا خان هذا المشروع، الذي سلط الضوء على 30 امرأة مميزة، حيث تم مشاركة قصصهن المليئة بالقوة والهدف على مدار 30 يومًا، واختتم المشروع بحفل توزيع الجوائز ومعرض قصصي يوثق رحلاتهن عبر الفن والموسيقى والحوار.
وشهد المساء أيضًا إطلاق أول كتاب طاولة قهوة لمجموعة فنون للفنون، 30 يومًا و30 قصة ، والذي كشفت عنه والدة الأخوات خان، والظهور الأول لسلسلة بودكاست مصاحبة تتضمن محادثات حميمة مع المكرمين.
"هذه ليست مجرد مبادرة، بل هي تجربة"، قالت شيبا وفرح خان احتفالاً بالنساء الحقيقيات وقصصهن التي لم تُروَ بعد.
أصبح نجاح مبادرة 30 يومًا و30 قصة ممكنًا بفضل دعم الشركاء والرعاة والمتعاونين، بما في ذلك مجلة WKND، وصحيفة الخليج تايمز، وفندق بولمان دبي كريك سيتي سنتر، حيث ساعدت رؤيتهم المشتركة في تحويل الفكرة إلى حركة دائمة تحتفل بقصص المرأة وقوة الإبداع.