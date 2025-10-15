"30 يوماً و30 قصة" تحتفل بالنساء الملهمات

أصبح نجاح مبادرة 30 يومًا و30 قصة ممكنًا بفضل دعم الشركاء والرعاة والمتعاونين، بما في ذلك مجلة WKND، وصحيفة الخليج تايمز، وفندق بولمان دبي كريك سيتي سنتر، حيث ساعدت رؤيتهم المشتركة في تحويل الفكرة إلى حركة دائمة تحتفل بقصص المرأة وقوة الإبداع.