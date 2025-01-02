2025: عام مليء بالأفلام والتجارب السينمائية المبتكرة

الجزء الخامس والثلاثون من عالم مارفل السينمائي كابتن أمريكا: عالم جديد شجاع، يسلط الضوء على أنتوني ماكي في دور سام ويلسون كـ "كابتن أمريكا" الجديد، إلى جانب مجموعة رائعة من الممثلين. يعود داني راميريز في دور الفالكون الجديد، بينما تُقدّم شيرا هاس شخصية روث بات-سيراف، وهي بلاك ويدو سابقة. يعود أيضاً كارل لامبلي في شخصية إيزايا برادلي، ويشارك جيانكارلو إسبوزيتو في دور سايدويندر الشرير. وفي أول ظهور له في عالم مارفل، ينضم هاريسون فورد في دور "ثاندربولت" روس الذي أصبح الآن رئيساً للولايات المتحدة وهالك الأحمر. يرتبط الفيلم أيضاً بقصة هالك، حيث يعاود كل من ليف تايلر و تيم بليك نيلسون تمثيل أدوار بيتي روس و الليدر من فيلم (ذا إنكريدبل هالك) لعام 2008.