2025: عام مليء بالأفلام والتجارب السينمائية المبتكرة
مع بداية عام 2025، يستعد عشاق السينما لعام مليء بالسرد القصصي المدهش، والتقنيات البصرية المبهرة، والعروض التي لا تُنسى. يعد برنامج هذا العام بمثابة حلم لعشاق السينما، مع عودة بعض السلاسل الشهيرة، وتقديم روايات جديدة، وتجارب سينمائية مبتكرة تقودها أسماء مبدعة. سواء كنت تفضل الأفلام المليئة بالإثارة، أو الدراما المؤثرة، أو الأفلام المستقلة التي تدعو للتفكير، فإن السينما هذا العام تعد بتجربة فنية لا تُنسى. دعونا نستعرض أبرز الأفلام التي ستهيمن على شباك التذاكر وستأسر قلوب الجماهير في جميع أنحاء العالم.
كابتن أمريكا: عالم جديد شجاع
الجزء الخامس والثلاثون من عالم مارفل السينمائي كابتن أمريكا: عالم جديد شجاع، يسلط الضوء على أنتوني ماكي في دور سام ويلسون كـ "كابتن أمريكا" الجديد، إلى جانب مجموعة رائعة من الممثلين. يعود داني راميريز في دور الفالكون الجديد، بينما تُقدّم شيرا هاس شخصية روث بات-سيراف، وهي بلاك ويدو سابقة. يعود أيضاً كارل لامبلي في شخصية إيزايا برادلي، ويشارك جيانكارلو إسبوزيتو في دور سايدويندر الشرير. وفي أول ظهور له في عالم مارفل، ينضم هاريسون فورد في دور "ثاندربولت" روس الذي أصبح الآن رئيساً للولايات المتحدة وهالك الأحمر. يرتبط الفيلم أيضاً بقصة هالك، حيث يعاود كل من ليف تايلر و تيم بليك نيلسون تمثيل أدوار بيتي روس و الليدر من فيلم (ذا إنكريدبل هالك) لعام 2008.
تاريخ الإصدار المحتمل في الإمارات العربية المتحدة: 15 فبراير
فيلم (سِنَرز) المذنبون
يتعاون رايان كوغلر ومايكل بي جوردان مرة أخرى في فيلم سِنَرز ، وهو فيلم رعب من إنتاج شركة وارنر بروس بطولة جوردان الذي يعود إلى مسقط رأسه لمواجهة شر غير متوقع. يشارك في الفيلم هايلي ستاينفيلد وجاك أوكونيل ويجمع بين العديد من المتعاونين من سلسلة أفلام بلاك بانثر.
تاريخ الإصدار المحتمل في الإمارات العربية المتحدة: 7 مارس
اسكندر
حقق فيلم الأكشن القادم للنجم سلمان خان اسكندر ضجة كبيرة بالفعل، حيث حصد الإعلان الترويجي الخاص به 48 مليون مشاهدة في غضون 24 ساعة فقط. الفيلم من إخراج أيه آر موروجادوس، ويمثل عودة خان إلى منطقة مألوفة، مع بطولة راشميكا ماندانا في دور البطولة النسائية. ومن المقرر عرض اسكندر في عيد الفطر 2025.
موعد الإصدار المحتمل في الإمارات: عيد 2025
ميكي 17
يخوض المخرج الحائز على جائزة الأوسكار "بونج جون هو" (باراسايت) مغامرة في الخيال العلمي بفيلم "ميكي 17 "، المقرر عرضه في 18 أبريل. الفيلم من بطولة روبرت باتينسون وستيفن يون وناعومي آكي وتوني كوليت ومارك روفالو، ويتبع قصة "إكسبيندابل"، وهو مسافر فضاء يمكن إعادة طباعة جثته بعد الموت. تأخذ الحبكة منعطفًا عندما يلتقي ميكي 17 بخليفته، ميكي 18، مما يثير استكشافاً حيوياً وكوميدياً للهوية والوجود.
تاريخ الإصدار المحتمل في الإمارات العربية المتحدة: 18 أبريل
قوات البرق (ثاندربولتس )
في ختام المرحلة الخامسة من استوديوهات مارفل، يجمع ثاندربولتس فريقاً من الأفراد ذوي القوى الخارقة الغامضين أخلاقياً الذين جمعتهم فالنتينا أليجرا دي فونتين التي لعبت دورها جوليا لويس دريفوس. تشمل التشكيلة يلينا بيلوفا التي تلعب دورها فلورنس بوغ، وباكي بارنز الذي يلعب دوره سيباستيان ستان، وريد جارديان الذي يلعب دوره ديفيد هاربور، ويو إس أيجنت الذي يلعب دوره وايت راسل، وقوست التي تلعب دورها هانا جون كامين، وتاسكماستر التي تلعب دورها أولغا كوريلينكو، والوافد الجديد لويس بولمان في دور بوب، المعروف أيضاً باسم ذا سينتري. وبينما لا تزال تفاصيل المهمة طي الكتمان، يهدف الفيلم إلى تقديم نهاية قوية للمرحلة الخامسة، بعد عام 2024 الخفيف نسبياً بالنسبة لعالم مارفل السينمائي.
تاريخ الإصدار المحتمل في الإمارات العربية المتحدة: 1 مايو
ميشِن إمبوسيبل المهمة المستحيلة – الحساب النهائي
يعود توم كروز بدور إيثان هانت في فيلم المهمة المستحيلة – الحساب النهائي ، وهو الفيلم الثامن في سلسلة أفلام التجسس الشهيرة والجزء الثاني من ديد ريكونينغ: الجزء الأول لعام 2023. بعد لم شمله مع هايلي أتويل وفينج رامز وسايمون بيج وفانيسا كيربي، يشرع كروز في مغامرة أخرى عالية المخاطر. مع ضعف أداء ديد ريكونينغ في شباك التذاكر، يحمل هذا الجزء ثقل مستقبل الامتياز على أكتافه - وربما يمثل مهمة هانت الأخيرة.
تاريخ الإصدار المحتمل في الإمارات العربية المتحدة: 23 مايو
فتى الكاراتيه: الأساطير
يتعاون رالف ماتشيو وجاكي شان في فيلم فتى الكاراتيه: الأساطير، الذي يجمع بين الشخصيات من سلسلة فتى الكاراتيه الأصلية والفيلم المعاد تخيله لعام 2010 في عالم مشترك. يقدم الفيلم بن وانغ (من أميريكان بورن تشاينيز) صيني مولود في أمريكا في دور الطالب الجديد الذي يتعلم الكاراتيه لمساعدته في تجاوز صعوبات الحياة. وعلى الرغم من ارتباطه بسلسلة فتى الكاراتيه، يوضح ماكيو أن الفيلم يعد عملاً منفصلاً، ويقع بعد ثلاث سنوات من انتهاء أحداث المسلسل.
تاريخ الإصدار المحتمل في الإمارات العربية المتحدة: 29 مايو
من عالم جون ويك: راقصة الباليه
فيلم راقصة الباليه من إنتاج لاينز جيت، والذي يحمل الآن عنوان : من عالم جون ويك: راقصة الباليه، يتوسع عالم القتلة في سلسلة جون ويك تدور أحداث الفيلم بين جون ويك: الفصل الثالث و الفصل الرابع، ويظهر فيه كيانو ريفز في دوره المعروف، إلى جانب آنا دي أرماس في دور "روني"، القاتلة التي تسعى للانتقام. الفيلم من إخراج لين ويسمان (من أفلام أندر وورلد العالم السفلي و توتال ريكول)، ويغوص في عالم مليء بالمخاطر والأكشن، الذي أصبح محط إعجاب الجماهير.
تاريخ الإصدار المحتمل في الإمارات العربية المتحدة: 5 يونيو
هاوسفول 5
يضم فيلم هاوسفول 5 ، من إخراج تارون مانسوخاني، مجموعة من الممثلين بما في ذلك أكشاي كومار وجاكلين فرنانديز وريتيش ديشموك وجاكي شروف وأبيشيك باتشان ونانا باتيكار والعديد من الممثلين الآخرين. ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم الكوميدي في يونيو 2025.
تاريخ الإصدار المحتمل في الإمارات العربية المتحدة: نهاية يونيو
فيلم "الفورمولا 1"
بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم توب غان: مافريك، قرر المخرج جوزيف كوزينسكي التحول إلى الفورمولا 1 مع فيلم (F1) . بطولة براد بيت في دور سائق متقاعد يعود إلى المضمار لتوجيه الجيل القادم، ويعد الفيلم بأحداث مليئة بالإثارة وقصة عودة مقنعة.
تاريخ الإصدار المحتمل في الإمارات العربية المتحدة: 26 يونيو
سوبرمان
يبدأ أول ظهور متوقع لجيمس جان في دي سي بفيلم سوبرمان ، بطولة ديفيد كورنسويت في دور الرجل الفولاذي وراشيل بروسناهان في دور لويس لين، مع نيكولاس هولت في دور ليكس لوثر الأصلع حديثاً. وبينما تظل تفاصيل الحبكة طي الكتمان، يعد جان بمعالجة "جدية نسبياً" للبطل الأيقوني، مما يثير الإثارة لهذا الفصل الجديد في عالم دي سي السينمائي.
تاريخ الإصدار المحتمل في الإمارات العربية المتحدة: 11 يوليو
(ذا فانتاستيك فور) الأربعة المذهلون: الخطوات الأولى
يمثل فيلم الأربعة المذهلون: الخطوات الأولى للظهور السينمائي الرابع لفريق مارفل الشهير، مع المخرج المخضرم مات شاكمان على رأس العمل. يضم الفيلم بيدرو باسكال وفانيسا كيربي وإيبون موس-باتخراتش وجوزيف كوين، ويقدم الفيلم نظرة منتصف القرن لعائلة ريتشاردز، مستوحاة من الخيال العلمي في الستينيات. مع الضغط لاستعادة الثقة في "ملحمة الكون المتعدد" من العالم السينمائي لمارفل والحضور الوشيك للدكتور دوم، فإن فيلم الخطوات الأولى على استعداد للتنقل بين التوقعات العالية وتصحيح مسار الامتياز.
تاريخ الإصدار المحتمل في الإمارات العربية المتحدة: 25 يوليو
الحرب الثانية
بعد الاستقبال المخيب للآمال لفيلم فايتِر (المقاتل) ، يعود هريثيك روشان بفيلم الإثارة الوطني المرتقب وار 2 (الحرب ٢) في عام 2025. كجزء من عالم عالم الجواسيس التابع لشركة واي آر إف، يتمتع الفيلم بإمكانات قوية لتحقيق نجاح كبير، خاصة مع انضمام ناندياموري تاراك راماراو الابن إلى روشان في دور البطولة. من إخراج أيان موخرجي وإنتاج أديتيا تشوبرا، من المقرر أن يُعرض فيلم الحرب ٢ في دور العرض في 14 أغسطس 2025.
تاريخ الإصدار المحتمل في الإمارات العربية المتحدة: 14 أغسطس
آفاتار: النار والرماد
يعود بنا جيمس كاميرون إلى باندورا في فيلم آفاتار: النار والرماد ، المقرر عرضه في عيد الميلاد عام 2025. ويمثل هذا الجزء الثالث من السلسلة، التي حطمت بالفعل أرقام شباك التذاكر، حيث أصبح فيلم آفاتار الفيلم الأكثر ربحاً على الإطلاق وحصل فيلم آفاتار: طريق الماء على المركز الثالث. تستمر ملحمة جيك سولي وعائلته وهم يطاردون عبر باندورا، وبينما لا يزال مستقبل شباك التذاكر غير مؤكد، يعد كاميرون بتجربة مبتكرة لا بد من مشاهدتها على أكبر شاشة ممكنة.
تاريخ الإصدار المحتمل في الإمارات العربية المتحدة: 19 ديسمبر