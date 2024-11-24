11 دولة تشارك في أسبوع السينما العربية بدبي

تعود سينما عقيل، دار السينما المستقلة الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة، مع أسبوع السينما العربية الثالث الذي يقام في الفترة من 22 نوفمبر إلى 1 ديسمبر. ويعرض هذا المهرجان الذي يستمر عشرة أيام مجموعة مرنة من الأفلام التي تستكشف القضايا الملحة في العالم العربي.