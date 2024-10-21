"يو إف سي"أبو ظبي: "توبوريا" يدافع عن لقبه ضد "هولواي" في معركة مرتقبة

سواء كنت من عشاق بطولة UFC أو من الحاضرين لأول مرة، فستستمتع بمجموعة كاملة من الأنشطة التي ستمنحك فرصة الانغماس في عالم الرياضات القتالية. بدءًا من تجارب المشجعين التفاعلية إلى اللقاءات الحصرية مع الرياضيين، تم تصميم هذا الاحتفال الذي يستمر أسبوعًا لإشراك المشجعين وإثارة حماسهم مع عرض أفضل المواهب في بطولة UFC. ومع انتهاء الأسبوع بمباراة توبوريا ضد هولواي المرتقبة، من المتوقع أن تكون بطولة UFC 308 واحدة من أكثر الأحداث إثارة في العام، وأبو ظبي هي المضيف المثالي لها.