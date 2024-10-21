"يو إف سي"أبو ظبي: "توبوريا" يدافع عن لقبه ضد "هولواي" في معركة مرتقبة

بدأت حمى بطولة UFC رسمياً في أبو ظبي. إذا كنت في العاصمة هذا الأسبوع، فمن المحتمل أن تصادف بعضًا من أفضل المقاتلين وأعضاء فريقهم في مواقع رئيسية.
من المقرر أن تشعل منافسات بطولة UFC 308 المرتقبة: توبوريا ضد هولواي حماسة الجماهير في جميع أنحاء العالم، حيث سيدافع بطل UFC في وزن الريشة إيليا توبوريا عن حزامه ضد المصنف الثاني ماكس هولواي في 26 أكتوبر في الاتحاد ارينا في جزيرة ياس.
من 21 إلى 27 أكتوبر، سيتحول ياس مول وياس باي إلى مركزين لبطولة UFC، حيث سيحتضنان مناطق للمشجعين ولقاءات مع الرياضيين وتجارب تفاعلية، مما يوفر الوجهة المثالية لعشاق بطولة UFC. وستكون تجارب المشجعين هذه، التي ستقام في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر، مجانية ومفتوحة للجمهور، وتوفر وصولاً حصريًا إلى معارض وأنشطة UFC المصممة لغمر الحضور في عالم فنون القتال المختلطة.
23 أكتوبر: تدريبات بطولة UFC المفتوحة (5 مساءً – 7.15 مساءً)
يمكن للمشجعين مشاهدة رياضيي UFC وهم يستعرضون براعتهم الفنية خلال التدريبات المفتوحة في ياس مول. يتيح هذا الحدث الفريد للمشجعين فرصة الاقتراب شخصيًا من مقاتليهم المفضلين، ورؤية كيف يستعد أبطال مثل إيليا توبوريا وماكس هولواي لمعاركهم في الحلبة. لا تُظهر التدريبات اللياقة البدنية المتميزة لمقاتلي UFC فحسب، بل توفر أيضًا نظرة ثاقبة على عقليتهم قبل أيام قليلة من الحدث الرئيسي.
مشاركون
إيليا توبوريا - بطل وزن الريشة في UFC
ماكس هولواي – المصنف الثاني في بطولة UFC لوزن الريشة
روبرت ويتاكر - المصنف الثالث في بطولة UFC للوزن المتوسط
خامزات شيمايف – رقم 12 في الوزن المتوسط في UFC
شارا ماجوميدوف – وزن المتوسط في بطولة UFC
24 أكتوبر: المؤتمر الصحفي لبطولة UFC 308
في اليوم التالي، يبدأ الإثارة مع المؤتمر الصحفي لبطولة UFC 308 في Etihad Arena. يوفر هذا الحدث للمشجعين فرصة نادرة لسماع أخبار مباشرة من المقاتلين الرئيسيين وغيرهم من المتنافسين الكبار وهم يناقشون مواجهاتهم القادمة واستراتيجياتهم وتوقعاتهم. غالبًا ما تحدد المؤتمرات الصحفية نغمة ليلة القتال، مما يخلق سردًا ويضيف إلى الترقب مع المناوشات اللفظية المحتملة بين المقاتلين.
25 أكتوبر: الوزن الاحتفالي
مع اقتراب موعد القتال، تقام مراسم الوزن في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وهي تمثل المواجهة النهائية قبل دخول المقاتلين إلى الحلبة. وتسمح مراسم الوزن التي تقام في Etihad Arena للجماهير برؤية المقاتلين وهم يقفون على الميزان ويواجهون بعضهم البعض للمرة الأخيرة، مما يمهد الطريق للمعارك التي تنتظرهم داخل القفص. وتعد عمليات الوزن هذه جزءًا أساسيًا من أسبوع القتال في UFC، حيث تزيد من التوتر قبل رنين الجرس في ليلة القتال.
سواء كنت من عشاق بطولة UFC أو من الحاضرين لأول مرة، فستستمتع بمجموعة كاملة من الأنشطة التي ستمنحك فرصة الانغماس في عالم الرياضات القتالية. بدءًا من تجارب المشجعين التفاعلية إلى اللقاءات الحصرية مع الرياضيين، تم تصميم هذا الاحتفال الذي يستمر أسبوعًا لإشراك المشجعين وإثارة حماسهم مع عرض أفضل المواهب في بطولة UFC. ومع انتهاء الأسبوع بمباراة توبوريا ضد هولواي المرتقبة، من المتوقع أن تكون بطولة UFC 308 واحدة من أكثر الأحداث إثارة في العام، وأبو ظبي هي المضيف المثالي لها.
ضع علامة في مذكراتك على تاريخ 26 أكتوبر، عندما يدخل الأبطال إلى الحلبة لخوض ما يعد بأن يكون معركة لا تُنسى على لقب وزن الريشة بالإضافة إلى بطاقات أخرى مثيرة.