"يوتيوبر"بريطاني يبني أكبر"آيفون"بارتفاع 6.74 قدماً
مع اقتراب موعد الحدث الذي ستعقده شركة "أبل" الليلة، أصبح الحماس المحيط بالأدوات الجديدة التي ستكشف عنها الشركة العملاقة ملموساً. فقد أثارت تشكيلة هواتف "آيفون" ضجة كبيرة بين عشاق التكنولوجيا وعشاق الأدوات. ولزيادة الإثارة حول الحدث الكبير، قام أحد مستخدمي يوتيوب من أصل بريطاني وهندي بإنشاء أكبر هاتف آيفون في العالم.
قام منشئ المحتوى التقني "مرواسهيبوس"، المعروف أيضاً باسم "ارون روبيش ميني" ، بتصميم أكبر نسخة من ايفون 15 برو ماكس حتى الآن. اشتهر ميني بتحليلاته العميقة ومواده التقنية الإبداعية، وقد تولى المهمة الصعبة لبناء نسخة مكبرة من الهاتف الذكي الرائد من أبل.
ويبلغ ارتفاع الجهاز 6.74 قدماً، ويتميز بقدرته على إجراء واستقبال المكالمات، وإرسال الرسائل النصية، وأداء العديد من الوظائف الأخرى تماماً مثل جهاز ايفون العادي من أبل . كما يحتفظ بالعديد من الميزات المميزة التي يحتوي عليها النموذج الأصلي. بفضل التعاون مع "داي بيركس" ، المعروفة أيضاً باسم "ماثيو بريكس"، تمكن ارون من تجميع هذا الجهاز الضخم.
ويتميز الهاتف بشاشة (اوليد) مقاس 88 بوصة، ويستطيع إرسال الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، وتشغيل جميع التطبيقات، وحتى التقاط الصور، مما يجعله أكبر آيفون في العالم. كما يضم إضاءة قوية ومنفذ شحن كبير يكفي لاستيعاب أكبر كابل يو اس بي - سي تم تصنيعه على الإطلاق.
شاهد كيف قاموا ببناء أكبر آيفون في العالم:
"عندما كنت صغيراً، كنت أغيب في المكتبة لعدة ساعات لقراءة أحدث كتب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لذا فإن تحقيق جائزة بنفسي يبدو لي غير واقعي تماماً. أشعر وكأنني أكملت دائرة كاملة. أنا فخور جداً بفريقي لتحقيق إنجاز لم يُحقق من قبل"، هكذا قال ميني لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وقد حظي المنشور الذي نُشر في السادس من سبتمبر بأكثر من 2.5 مليون مشاهدة منذ نشره. كما جذب أيضاً عدداً كبيراً من الإعجابات والتعليقات، ويحتل الفيديو حالياً المرتبة السادسة عشرة على"يوتيوب" YouTube.