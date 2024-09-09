"يوتيوبر"بريطاني يبني أكبر"آيفون"بارتفاع 6.74 قدماً

ويبلغ ارتفاع الجهاز 6.74 قدماً، ويتميز بقدرته على إجراء واستقبال المكالمات، وإرسال الرسائل النصية، وأداء العديد من الوظائف الأخرى تماماً مثل جهاز ايفون العادي من أبل . كما يحتفظ بالعديد من الميزات المميزة التي يحتوي عليها النموذج الأصلي. بفضل التعاون مع "داي بيركس" ، المعروفة أيضاً باسم "ماثيو بريكس"، تمكن ارون من تجميع هذا الجهاز الضخم.