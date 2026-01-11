ترفيه

ويل سميث يواجه "الرعب الوجودي" في رحلة من القطب إلى القطب

من السجادة الحمراء في دبي: ويل سميث يكشف عن أخطر مغامراته وتجربته مع "حصاد الهيبة".
الممثل والمنتج ويل سميث خلال العرض الأول في الشرق الأوسط لسلسلة

حسين عباس رضوي
تاريخ النشر

هناك شيء واحد يرفض ويل سميث خسارته سواء كان ذلك على السجادة الحمراء في دبي أو أثناء الغوص تحت محيط متجمد، فهو حس الفكاهة لديه. فحتى في أقاصي الأرض، ينجح نجم هوليوود بطريقة ما في الحفاظ على بهجة الأجواء بنكتة يلقيها بينما يقطع رحلته إلى القطب الجنوبي في مسلسل وثائقي جديد.

في العرض الأول للمسلسل في دبي، تألق سميث على السجادة الحمراء بنفس الكاريزما التي جعلته أحد أكثر الأشخاص شهرة على وجه الأرض. وعندما سألته "خليج تايمز" في أي مكان عبر القارات السبع "حصد أكبر قدر من الهيبة" (farmed the most aura)، لم يتردد سميث في الإشارة إلى الشمال، أقصى الشمال. ولغير المطلعين، فإن "حصاد الهيبة" (aura farming) هو مصطلح يستخدمه الجيل الجديد (Gen Z) للإشارة إلى تعزيز الكاريزما عمدًا من خلال أفعال عشوائية تُعتبر رائعة في نظر الجمهور. وكان ويل من بين أوائل المشاهير الذين واكبوا هذا التوجه الذي اجتاح الإنترنت في أوائل عام 2025.

قال ويل: "الحلقة الأخيرة في القطب الشمالي، وقد قمنا بغوص تحت الجليد هناك. أعتقد أن ذلك كان أكثر شيء مرعب قمنا به. إنه أمر مربك حقًا أن تكون تحت الماء وتصعد لتصطدم بالجليد ولا تستطيع الخروج. تكون مقيدًا بحبل، وعليك أن تمسك بحبلك وتسحب نفسك لتجد مكان الفتحة؟ لذا كان ذلك هو الأكثر رعبًا من بين كل الأشياء التي قمنا بها". بالنسبة لشخص قضى عقودًا في تصدر الأفلام الضخمة ولعب شخصيات أسطورية، فإن مسلسل "من القطب إلى القطب" يجرد سميث من التمثيل تمامًا.

وفي الواقع، يقول سميث إن هذا كان جزءًا من الهدف؛ فغالبًا لم يكن يعرف حتى ما الذي سيواجهه إلا بعد بدء تصوير الكاميرات.

قال سميث: "أحد الأشياء التي قمنا بها واعتقدت أنها رائعة هي أنني لم أكن أعرف موضوع الحلقة، لذا كنت أكتشف ذلك أمام الكاميرا. كنت أعرف أننا ذاهبون إلى القطب الجنوبي، لكن لم يكن لدي أي فكرة عما سنفعله، وكان يتم إطلاعي على التفاصيل أمام الكاميرا". كان ذلك يعني اكتشاف الخطر في الوقت الفعلي — سواء كان ذلك الغوص تحت الجليد القطبي، أو تسلق جدران جليدية شاهقة، أو الزحف عبر الكهوف، أو تتبع حيوانات الأناكوندا في أعماق الغابة. روى ويل سميث الجزء الأكثر رعباً في مسلسله الوثائقي.

ويتابع: "لذا حافظ الأمر على المصداقية. كنت أكتشف أننا سنغوص أثناء توجهنا إلى هناك، وفي حالات أخرى، كنت أكتشف أننا سنتسلق جدارًا جليديًا، أو ندخل كهفًا أو نبحث عن أناكوندا". يوضح سميث أن ما تلا ذلك لم يكن مجرد مغامرة، بل كان مواجهة مع الخوف والسيطرة. قال ويل: "مواجهة الخوف هي حقًا ضرورة بشرية أساسية. الخوف هو في الواقع جوهر معظم الأخطاء التي نرتكبها كبشر، لذا بالنسبة لي، كان من الرائع حقًا قضاء بعض الوقت عند حدودي القصوى وتعلم كيفية الاسترخاء عند حافة الرعب الوجودي".

تصوير: شهاب/ خليج تايمز.

إن مسلسل "من القطب إلى القطب" مستوحى، بطريقة ما، من معلم سميث الراحل، الذي شجعه على استكشاف أكبر تساؤلات الحياة؛ وبذلك يصبح المسلسل معنيًا بالناس بقدر ما هو معني بالأماكن. وما أدهش سميث أكثر لم يكن مدى اختلاف العالم، بل مدى تشابهه.

قال: "وجدت الكثير من الإجابات والكثير من الأسئلة الإضافية في الوقت نفسه. أحد الأشياء التي لاحظتها هو أن هناك شيئين برزا حقًا؛ الناس متشابهون في كل مكان؛ نعتقد أننا مختلفون حقًا عن بعضنا البعض لأن أشكالنا مختلفة، أو لكناتنا قد تبدو مختلفة، ولكن في الجوهر، نهدف جميعًا إلى نفس الأشياء. الجميع يمر بوقت عصيب في الحياة حول ثلاثة أو أربعة أمور متشابهة، وشعرت بروح التشابه لدى الجميع".

عبر القارات والثقافات، استمرت الرسالة في تكرار نفسها: البشرية تشترك في أكثر مما تدرك. والوقوف وجهًا لوجه مع أكثر البيئات قسوة على الكوكب لم يزد ذلك إلا وضوحًا، إلى جانب إدراك مدى ضآلة السيطرة التي نمتلكها حقًا.

وتابع: "شعرت أيضًا بمدى عدم سيطرتنا، وأن الكثير من ذلك مجرد وهم. تخرج إلى هناك وتدرك أن الطبيعة الأم هي المسؤولة. قد يقرر المحيط أن يرتفع ولا يوجد حرفيًا أي شيء يمكن لأي شخص فعله، لكنه شعور رائع أن تشعر بأنك صغير. أمام الطبيعة، تصبح متواضعًا حقًا".

ربما هذا هو "حصاد الهيبة" الحقيقي — ليس في النجاة من الظروف القاسية فحسب، بل في الخروج منها أكثر إنسانية وتواضعًا من ذي قبل.

