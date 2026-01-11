ويل سميث يواجه "الرعب الوجودي" في رحلة من القطب إلى القطب

في العرض الأول للمسلسل في دبي، تألق سميث على السجادة الحمراء بنفس الكاريزما التي جعلته أحد أكثر الأشخاص شهرة على وجه الأرض. وعندما سألته "خليج تايمز" في أي مكان عبر القارات السبع "حصد أكبر قدر من الهيبة" (farmed the most aura)، لم يتردد سميث في الإشارة إلى الشمال، أقصى الشمال. ولغير المطلعين، فإن "حصاد الهيبة" (aura farming) هو مصطلح يستخدمه الجيل الجديد (Gen Z) للإشارة إلى تعزيز الكاريزما عمدًا من خلال أفعال عشوائية تُعتبر رائعة في نظر الجمهور. وكان ويل من بين أوائل المشاهير الذين واكبوا هذا التوجه الذي اجتاح الإنترنت في أوائل عام 2025.