ويل سميث يواجه "الرعب الوجودي" في رحلة من القطب إلى القطب

ويتابع: "لذا حافظ الأمر على المصداقية. كنت أكتشف أننا سنغوص أثناء توجهنا إلى هناك، وفي حالات أخرى، كنت أكتشف أننا سنتسلق جدارًا جليديًا، أو ندخل كهفًا أو نبحث عن أناكوندا". يوضح سميث أن ما تلا ذلك لم يكن مجرد مغامرة، بل كان مواجهة مع الخوف والسيطرة. قال ويل: "مواجهة الخوف هي حقًا ضرورة بشرية أساسية. الخوف هو في الواقع جوهر معظم الأخطاء التي نرتكبها كبشر، لذا بالنسبة لي، كان من الرائع حقًا قضاء بعض الوقت عند حدودي القصوى وتعلم كيفية الاسترخاء عند حافة الرعب الوجودي".