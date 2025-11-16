"ويل سميث" في دبي بعد جلسة معرض الشارقة للكتاب

النجم الهوليوودي ويل سميث، الذي حضر إلى المدينة لحضور معرض الشارقة الدولي للكتاب، قام بزيارة سريعة إلى أحد أشهر الأماكن في دبي. جلب الممثل معه روحه المعدية أثناء زيارته لمطعم Gaia اليوناني-المتوسطي.
يبدو أن نجم فيلم 'Men in Black' توجه إلى مطعم DIFC مباشرة بعد جلسته في معرض الكتاب يوم الجمعة. قضى الممثل والمغني البالغ من العمر 57 عامًا المساء محاطًا بالأصدقاء، مما ملأ المكان بجاذبيته وضحكاته المعدية وطاقة لا حدود لها.
نشر المطعم على إنستغرام: "زيارة خاصة من @willsmith إلى طاولة الشيف لدينا ملأت المطبخ بالطاقة والضحك والشعور بالاحتفال. لحظة لا تُنسى لعائلة GAIA، تكريمًا لشغف فريقنا وروح الضيافة التي تميزنا".
بالنسبة للزوار والموظفين في GAIA، كانت ليلة لا تُنسى أخرى حيث التقط الممثل الصور وسحر الجميع بحضوره.
في معرض الشارقة للكتاب، أذهل سميث الحشود برؤاه حول السرد القصصي وعملية تحوله الشخصي. تحدث مع رائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش، ودعا الجميع لكتابة قصتهم الخاصة، كاشفًا أن تجربته في كتابة كتابه كانت "تحولية".
وأضاف أنه متحمس للعمل في المنطقة حيث تبقى آلاف السنين من القصص غير مكتشفة. "أنا متحمس حقًا لانفتاح الشرق الأوسط"، قال.