"ويل سميث" في دبي بعد جلسة معرض الشارقة للكتاب

يبدو أن نجم فيلم 'Men in Black' توجه إلى مطعم DIFC مباشرة بعد جلسته في معرض الكتاب يوم الجمعة. قضى الممثل والمغني البالغ من العمر 57 عامًا المساء محاطًا بالأصدقاء، مما ملأ المكان بجاذبيته وضحكاته المعدية وطاقة لا حدود لها.